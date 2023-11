Mazda 787B, Mitsubishi Pajero i významné osobnosti vstupují do japonské síně slávy

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Japonská automobilová síň slávy vítá nové významné osobnosti i automobily pro domácí automobilový průmysl. Jedněmi z nejdůležitějších lidí spojených s výrobou aut v Japonsku nově jsou duchovní otec Lexusu LS400, průkopník zatáčení čtyřmi koly, konstruktér monopostů Honda pro Formuli 1 a bývalý prezident Mitsubishi a inženýr zodpovědný za první sériově vyráběný lithium-iontový elektromobil.

Automobilová síň slávy v Japonsku, oficiálně pojmenovaná The Japan Automotive Hall of Fame, od letošního podzimu oslavuje Shoichira Toyodu, syna zakladatele společnosti Kiichira Toyody, který vedl automobilku v letech jejího nejvýznamnějšího růstu – v letech 1981 až 1992. Tehdy Toyota začala otevírat první zámořské továrny a představila značku Lexus vyrábějící luxusní modely.

Japonsko si současně váží i umění automobilového inženýra jménem Yasuhei Oguchi, který se zasloužil za teorii a převod do praxe inovativní technologie pro řízení všech kol. Jeho znalosti a přednášky ovlivnily mnoho automobilových inženýrů. Důležitý je i Shoichi Sano, dlouholetý inženýr Hondy. V šedesátých letech pracoval na monopostech RA271 a RA272 pro Formuli 1 a následně vyvinul i řízení čtyř kol pro produkční kupé Prelude.

Poslední nově uvedenou osobností do automobilové síně slávy je Tetsuro Aikawa, bývalý inženýr a prezident Mitsubishi. Když pracoval na modelu Minica, sám si koupil Daihatsu Mira Turbo, nejprodávanější „kei“ autíčko v Japonsku. Jeho každodenním soukromým přibližovadlem byla i Mazda MX-5 první generace NA. Sám říkal: „Nezáleží na tom co řídíte, ale měla by to být zábava.“ V moderní éře pak pracoval na elektromobilu Mitsubishi i-MiEV.

V japonské automobilové síni slávy, z nichž u toho nejvýznamnějšího je překvapující, že svůj titul dostal až teď. Rodinným stříbrem automobilového průmyslu ze země vycházejícího slunce se nově stává závodní wankelová Mazda 787B – v roce 1991 byla prvním vítězným japonským autem v legendární čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans. Už v následujícím ročníku byly wankelové speciály zakázány.

Současně se mezi nejdůležitějšími automobily z japonské historie objevuje Otomo z roku 1925, které s přibližně 250 kusy bylo prvním „masověji“ vyráběným autem i prvním vozem z Japonska pro export. K nejnovějším členům síně slávy patří i Nissan Bluebird 510, protože byl populárním kompaktním automobilem s moderním designem, přičemž uspěl i v automobilových závodech doma i v zahraničí.

Mitsubishi se na seznamu nových členů objevuje i s populárním off-roadem Pajero, díky němuž Japonci položili základy moderních SUV. A současně Pajero bylo prvním vítězným autem z Japonska ve světově nejslavnější cross-country soutěži Paris-Dakar Rally. Významný úspěch následně zopakovalo hned jedenáctkrát a celkově se jej prodalo 3,25 milionu kusů ve více než 170 světových zemích.