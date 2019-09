Mazda možná vyvíjí nové sportovní kupé RX-9, naznačuje uniklý patent

Nákres s označením „Vehicle Shock Absorbing Structure“ (struktura absorbující nárazy vozidla), který ukazuje prostorový rám vozu, část zavěšení a uchycení předního nárazníku ke konstrukci, uveřejnil japonský web Motor Magazine, podle kterého by se mělo jednat o první informace o vývoji nového sportovního kupé Mazda RX-9.

Pokud nepatříte k technickým typům a nechápete, proč je kolem nákresu takové pozdvižení, nabídneme vám jednoduché vysvětlení. Mezi nejdůležitější věci patří prostorový rám vozu, dvojité lichoběžníkové zavěšení přední nápravy a v neposlední řadě i motorový prostor, který naznačuje umístění motoru až za přední nápravou.

Vůz by tak mohl těžit z dobře rozložené hmotnosti mezi nápravami a na eleganci by mu mohla přidat protáhlá příď. Platforma vozu by navíc měla být vyrobena z kombinace karbonem vyztužených plastů (CFRP) a hliníku, což by mělo zajistit co nejnižší hmotnost a současně vysokou tuhost.

„Nemělo by zde být žádné sdílení platformy mezi RX-9 a dalšími modely. Připouštím, že RX-9 by měla být postavena na zcela nezávislé platformě,“ měl pro Motor Magazine uvést nejmenovaný zdroj z Mazdy. Tedy alespoň pokud nás překlad z japonštiny neklame. Patentový nákres každopádně odstartoval žhavé spekulace o probíhajícím vývoji nové sportovní Mazdy.

Web AutoCar navíc připomíná ještě jeden dřívější patent Mazdy, kterým bylo nové turbodmychadlo. To mělo být vyvíjeno i s možností využití u rotačních motorů, u kterých mělo kromě jiného přispět ke zvýšení výkonu či efektivity. Ikuo Maeda, designový šéf Mazdy, navíc v jednom z dřívějších rozhovorů pro AutoCar potvrdil, že produkční verze konceptu RX-Vision z roku 2015 je stále na stole.

„Až bude rozhodnuto, že jako značka potřebujeme sportovní vůz, pak auto vyrobíme,“ uvedl tehdy. „Jak jistě víte, v současnosti už máme Mx-5. A pokud bychom potřebovali prémiový sporťák, pak o něm budeme muset seriózněji přemýšlet.“

Samotný patentový nákres však ještě nic neznamená. Automobilka se tak může jednoduše chránit, aby podobnou koncepci nevyužil někdo z jejích konkurentů. Vývoj vozu s touto technikou pak může být ještě roky vzdálen. Ostatně Akira Matsumoto, výkonný ředitel Mazdy, zatím není příliš nakloněn myšlence koncept RX-9 v současné době realizovat.

„Všichni v Mazdě máme sen, že zase jednoho dne uvidíme automobil poháněný rotačním motorem. Ovšem vzhledem k věcem, které ještě musíme udělat, to zatím musíme nechat na vedlejší koleji bez přesného časového horizontu,“ uvedl dle webu Motor 1 v červnu tohoto roku.