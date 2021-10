Mazda Power Eco Race: Závodil jsem v jízdě na spotřebu. Od ostudy mě zachránil elektromobil

Japonská automobilka uspořádala na pověstné rovině u Kolína soutěž v jízdě na spotřebu. S motorem e-Skyactiv X jsem se bezpečně vešel pod pět litrů, ani tak to nebyl žádný hvězdný výkon.

Inovativní technologii e-Skyactiv X asi nemá smysl zdlouhavě představovat, ostatně jsme o ní psali nesčetněkrát. Mazda se tímto technickým unikátem snaží propojit výhody benzinových a naftových motorů. Dvoulitrový čtyřválec se svíčkou řízeným kompresním zapalováním jsme prvně zkoušeli už v roce 2019 v crossoveru CX-30 a posléze i „trojce“.

Letos se motor dočkal „faceliftu“, jenž přinesl upravenou hlavu a písty, jiné časování ventilů, snížený kompresní poměr a v neposlední řadě úpravu 24V mild-hybridního systému. Výsledkem celého snažení je polepšení si z původních 180 na nynějších 186 koní, o šestnáct newtonmetrů – na 240 Nm – stoupl také točivý moment. Lepší jsou nejen maximální hodnoty, ale i samotná výkonová křivka. A co víc, navzdory vyšším parametrům se Mazdě podařilo vydolovat nižší tabulkovou spotřebu a emise CO 2 .

Inovovanou verzi jsme poprvé mohli okusit letos na jaře (viz video níže), tentokrát se nám do rukou dostala znovu z jednoduchého důvodu. Slovíčka Power a Eco známe od některých výrobců jako označení zcela opačných jízdních módů. Mazda je však spojila v jeden název a přišpendlila ještě slovíčko Race. Tušíte správně, čekal nás závod, avšak trochu jinačí, než bývá zvykem.

Za co nejmíň

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. V okolí Chateau Kotěra, tedy na pověstné kolínské rovině, máme stanovenou trasu, jíž je potřeba urazit s co možná nejnižší spotřebou. Aby to ale nebylo tak jednoduché, je na celou jízdu stanoven dvacetiminutový limit. Zdrží vás pomalá jízda či svěšené závory? Penalizace. Překročíte v obci nebo na přejezdu maximální povolenou rychlost? Penalizace. Nezastavíte zcela na stopce? Další pentle.

Někteří novinářští kolegové už Mazda Power Eco Race absolvovali roku 2019 v Brně, tehdy ještě s původní verzí motoru Skyactiv-X. Za redakci Auto.cz se akce zúčastnil kolega David Bureš a v početné konkurenci vybojoval moc hezké třetí místo. Zopakovat takový výkon by pro mě jakožto zelenáče byl úspěch.

Stejný okruh nás čeká se třemi vozy – CX-30 s manuálem, „trojkou“ s manuálem a CX-30 s automatem. Ve všech případech jde o předokolky. Nejprve tedy sedlám crossover s přímým řazením, vypínám klimatizaci a vyrážím na cestu. Pověst o kolínské rovině zmačká, roztrhá a vyhazuje z okna série prvních zatáček, které jsou převážně do kopce. Když se po vyšplhání nahoru objevuje na palubním počítači hodnota začínající devítkou, začínám panikařit. Zbytek trasy už je ale rovinatý. Snažím se maximálně předvídat, nešlapat na plynový pedál zbytečně zhurta a v zatáčkách držet co možná nejvyšší rychlost, abych se vyvaroval přehnaným akceleracím. Apetit auta pozvolna klesá, až se krátce před návratem do cílové destinace zastavuje na průměru 4,7 l/100 km.

Někteří kolegové hlásí o desetinky méně, někteří více. Já se chlácholím tím, že s kompaktnější „trojkou“ bych to mohl přeci jen zvládnout o něco úsporněji. Chyba lávky, okruh totiž zakončuji s hodnotou do puntíku shodnou, tedy 4,7 litru. Nakonec mě čeká CX-30 s automatem. Ten s lehkou nohou řadí přesně tak, jak bych si představoval, není tedy třeba manuálních pokynů. Nakonec je můj průměr oproti manuálům jen o desetinku horší.

Ve všech případech jsem se vešel do pěti litrů, navíc se mi pokaždé podařilo dodržet dvacetiminutový limit a pozor jsem si dával rovněž na nepřekročení maximální povolené rychlosti. Z toho by mohl být slušný výsledek, říkám si… než mi v mailu cinkne výsledková listina. Ze sedmnácti českých a slovenských účastníků stačí můj průměr 4,87 litru (po započtení penalizací) na, chvilka napětí… předposlední místo. Na mou obranu dlužno říct, že střed pole je hodně nahečmaný, sundat nějaké čtyři desetinky, už bych se vešel do první pětky.

Nejlepší hodnoty (i díky minimu penalizací) dosáhl Michal Borský, jenž soutěž absolvoval s průměrem 4,1 litru. Velká gratulace! Druhý skončil Ladislav Čermák (4,16 l/100 km, vítěz minulého ročníku) a třetí Ondřej Běhal (4,30 l/100 km). Mimo soutěž stanovil referenční čas expert na úspornou jízdu Marek Tomíšek, který s organizováním soutěže pomáhal. Ten nástrahy kolínského okolí zvládl s průměrem 4,17 litru. Výsledný rozptyl 4,10 l až 5,13 l ukazuje, že e-Skyactiv X zvládne při troše snahy jezdit za opravdu zajímavá čísla. Příště se snad na start vrátím s trochu lehčí nohou a hlavně více zkušenostmi.

Zlepšení reputace

Jízdami ve třech spalovacích mazdách však účast na letošním Mazda Power Eco Race nekončí. Součástí programu je totiž ještě oddechový Mazda Electric Fun Facts Race. Jak již název napovídá, tady se cestuje elektrickými crossovery MX-30 a cílem je plnění úkolů během zábavného poznávání okolí.

A tak na stanovené trase společně s kolegou Ondrou hledáme sochu bezhlavého sv. Jana Almužníka, sháníme list památného stromu a za pomoci navigace hledáme zříceninu letohrádku Belvedér. Ale pozor, žádná vestavěná navigace, tentokrát pěkně podle papírového itineráře. Někteří se smějí, že ani nevím, co to je. Prý generace Netflix, ha! Já už ale s papírem pracovat umím, vždyť jsem absolvoval nejednu veteránskou setinovou rallye. Některé úkoly jsou náročné, ale ne nesplnitelné. A tak se kromě správných odpovědí na jednotlivé otázky soustředíme i na spotřebu našeho elektromobilu. Při maximálním počtu bodů za splněné úkoly totiž rozhoduje průměrný apetit.

V tomto mám praxi, před časem jsem přeci soutěžil s Volkswagenem ID.4 a s průměrem 14,2 kWh skončil jen dvě desetinky za referenční hodnotou zkušeného ekojezdce Michala Žďárského. Po fiasku se spalovacími kousky si ale nedělám příliš velké naděje. Nakonec však naše snaha o ekonomickou jízdu nese ovoce. Po návratu do Chateau Kotěra zjišťujeme, že jsme splnili všechny povinné úkoly a navíc na našem počítadle svítí hodnota 13,3 kWh, což je ze všech soutěžících nejméně! A tak z Kolína neodjíždím s úplnou ostudou. Ale jak už jsem nastínil, příští rok se chci na start Power Eco Race vrátit s vyšší ambicí, než je pouhá účast.