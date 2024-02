McLaren Artura Spider oficiálně: 700 koní a o 90 % rychlejší podvozek

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Supersportovní McLaren Artura přijel na svět s velkými těžkostmi. Poprvé se oficiálně odhalil už začátkem roku 2021, ale ještě v loňském roce továrna z anglického Wokingu musela zpozdit doručování produkčních aut zákazníkům, protože řešila problémovou kontrolu kvality. V dnešních dnech se však už blýská na lepší časy, protože technicky nejmodernější supersport McLarenu přijíždí v nové variantě s nekonečným nebem nad hlavou.

Britové oficiálně představují nový supersportovní roadster McLaren Artura Spider, který vychází ze standardního kupé a přináší silnější hybridní techniku i pokročilejší jízdní schopnosti. Artura je v technologickém vývoji McLarenu významným modelem, protože je prvním plug-in hybridním supersportem značky a automobilka jej řadí do kategorie High Performance Hybrid (HPH). Hlavním rivalem mu je plug-in hybridní šestiválcové Ferrari 296 GTB/GTS.

McLaren Artura Spider disponuje vylepšeným přeplňovaným vidlicovým šestiválcem s elektrifikací, díky níž nabízí kombinovaných 515 kW (700 koní) a 720 newtonmetrů. Ve srovnání s výchozím kupé si tak Spider polepšil o 20 koní. McLaren v tiskové zprávě uvádí, že Artura Spider je nejlehčím supersportem bez střechy ve své kategorii a konkurenci překonává o nezanedbatelných 83 kilogramů. Se suchou hmotností 1457 kilogramů má až 480 koní na jednu tunu.

Nově vylepšená osmistupňová převodovka SSG mu umožňuje o 25 procent rychlejší změnu rychlostí, díky čemuž zrychlí z 0 na 100 km/h za 3 sekundy, z 0 na 200 km/h za 8,4 sekundy a z 0 na 300 km/h za 21,6 sekundy. I bez střechy pak umí jet maximální rychlostí až 330 kilometrů v hodině. Elektricky ovládaná střecha se přitom skládá za pouhých 11 sekund a můžete s ní manipulovat při rychlosti až 50 km/h.

S novými trendy v automobilovém průmyslu McLaren uvádí, že Artura Spider je „nejzelenějším“ otevřeným McLarenem všech dob. S 7,4 kWh akumulátorem ujede čistě na elektřinu až 33 kilometrů, umí dosáhnout kombinované spotřeby 4,8 l/100 km v režimu WLTP a produkuje pouhých 108g/km CO 2 .

Zajímavějším faktem je, že McLaren zapracoval i na nastavení adaptivního podvozku Proactive Damping Control a dosáhl až devadesátiprocentního zlepšení. Inženýři McLarenu se tedy zasloužili o celkové vylepšení původního návrhu plug-in hybridního supersportu a novinky už využívají i na standardním kupé.

A teď to nejdůležitější? Kolik nový McLaren Artura Spider oficiálně stojí? Novinka začíná od přibližně 6,4 milionu korun. Automobilka ji uvádí s modelovým rokem 2025 a kupé i spider jsou k objednání už od dnešních dnů. První modernizované kusy by se měly dostat do rukou zákazníků už v polovině letošního roku.