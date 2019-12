McLaren o elektrickém sporťáku nechce slyšet. Ty dnešní jsou prý nedokonalé

Není to poprvé, co vedení McLarenu hovoří o elektromobilech s odstupem. Už před časem se značka nechala slyšet, že takové auto sice testuje, ale zdaleka s ním není spokojena. Za těch pár měsíců se nic zásadního nezměnilo a tvůrci z Wokingu trvají na svém.

„Dnes dostupné technologie neumožňují stavbu dokonalého sportovního elektromobilu, především kvůli hmotnosti akumulátorů,“ nechal se slyšet generální ředitel podniku Mike Flewitt pro Detroit Free Press.

To ale rozhodně neznamená, že by byl McLaren zcela proti elektrifikaci. Vzpomeňme období mezi lety 2013 a 2015, kdy společnost postavila limitovanou sérii modelu McLaren P1 s plug-in hybridním pohonem. A kabel do zásuvky dostane další model, jenž by měl dorazit před koncem roku 2020. Novinka slibuje dojezd na elektřinu až 48 kilometrů. V několika příštích letech hodlají Britové elektrifikovat kompletní modelové portfolio.

Plug-in hybridní pohonné ústrojí umožňuje McLarenu udržet baterii malou a lehkou, takže nemá tak moc negativní vliv na celkové jízdní vlastnosti, což se o plně elektrických vozech rozhodně říci nedá. Zároveň tato technologie umožňuje britské automobilce snížit tabulkové emise CO2.

Fanouškům značky se líbí, že McLaren v oblasti elektrifikace nejde houfně s davem a nesnaží se za každou cenu postavit elektromobil, který by nekorespondoval s celkovou filozofií značky.

Konzervativně se automobilka staví rovněž k vozům kategorie SUV. Na sportovně-užitkových automobilech není podle ředitele divize McLaren Sports Series Darrena Goddarda nic zajímavého. „Na těch autech není nic cool. Všichni je dělají jen kvůli tomu, aby zvedli prodeje. Přemýšlení o masové produkci a exkluzivním produktu je však zcela rozdílné,“ vysvětlil novinářům, proč ani takovéto auto nemáme od McLarenu očekávat.