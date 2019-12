McLaren odhalí novou platformu a nové hybridy, brzy elektrifikuje celou nabídku

Známý výrobce britských supersportů by měl již brzy představit platformu nové generace, na které by měl do konce příštího roku vzniknout zcela nový plug-in hybridní supersport.

Společnost McLaren je v mnoha ohledech tvrdohlavá. Jako jedna z mála se neustále brání vstupu do segmentu SUV, do kterého se už vrhla spousta jejích konkurentů. A nadále odmítá čistě elektrické supersportovní vozy, které by byly příliš těžké a při současných technologiích by zákazníky příliš omezovaly.

Čemu se však McLaren nijak nebrání, jsou hybridy. Značka začala koketovat s touto technologií již v roce 2013, kdy představila působivý McLaren P1. Brzy bychom se však měli dočkat zcela nové generace hybridních modelů McLaren, které by měly nabídnout čistě elektrický dojezd až 32 km, stále relativně nízkou hmotnost a skvělý zážitek z jízdy.

Mike Flewitt, šéf značky McLaren Automotive, totiž v rozhovoru pro kolegy z Car and Driver prozradil, že na jaře příštího roku představí společnost dvě zásadní novinky: platformu nové generace a nové hybridní pohonné jednotky. První produkční model nové generace by měl být hotov již do konce roku 2020. V průběhu dalších 3 až 4 let pak automobilka plánuje kompletně elektrifikovat celé své portfolio.

Na vrcholu nabídky by přitom měl stát plug-in hybridní model s pohonem všech kol, který nabídne akceleraci z 0 na 96 km/h za 2,3 sekundy. To je zhruba o 0,3 sekundy rychleji, než kolik potřeboval výše zmíněný P1. Vrcholný McLaren Senna s pohonem pouze zadních kol pak zvládá tuto disciplínu v čase okolo 2.7 sekundy, jak dodává Car and Driver.

Pohon všech kol by měl být zajištěn díky elektromotoru u přední nápravy, zatímco zadní kola budou poháněna klasicky motorem spalovacím. Podle Flewitta se však zákazníci nemusí bát ani přidané hmotnosti. Oproti současným modelům McLaren by elektrifikace měla přidat pouze okolo 29.4 kilogramu.

Je však otázkou, na jaké modely se tato hodnota vztahuje. Hybridní modely by totiž měly být spojeny jak s lehčím vidlicovým šestiválcem, tak s poctivým přeplňovaným osmiválcem. Některé nové hybridy by navíc mohly mít pohon pouze zadních kol. Na více informací si však budeme muset počkat až do jara příštího roku.