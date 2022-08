McLaren Solus je okruhová hračka pro jednoho s výkonem 829 koní a stovkou za 2,5 sekundy

Že McLaren Solus hledal inspiraci ve světě motorsportu je patrné na první pohled. Ostatně jde o stroj určený výhradně na závodní okruhy. Vznikne pouze pětadvacet exemplářů a všechny už mají svého kupce. První šťastlivci se dočkají v roce 2023.

Traťovou specialitku žene vpřed 5,2litrový atmosférický desetiválec s maximálním výkonem 619 kW (829 k) a 650 newtonmetry točivého momentu. Umí točit až deset tisíc otáček, na stovce je za 2,5 sekundy a zvládá maximální rychlost až 320 km/h. Agregát se pojí se sedmistupňovou sekvenční převodovkou, výše zmíněná čísla však nejsou jedinou zajímavostí.

Video se připravuje ...

Solus váží méně než 1000 kilogramů, ale karoserie je schopna vygenerovat více než 1200 kg přítlaku. Jen si všimněte propracované aerodynamické karoserie. Kola dostávají rozměrné kryty, přední splitter posílá vzduch do otvorů pod karoserií. Chladiče pohonné jednotky najdeme v bočnicích, respektive zadních blatnících.

Do auta se vejde pouze řidič, do kokpitu připomínajícího pracoviště pilota formule 1 se nastupuje skrz otevřenou „střechu“. Samotná sedačka se dotváří a umisťuje v úzké spolupráci s budoucím majitelem, aby mu za volantem bylo co nejpříjemněji. Pětadvacítka šťastlivců dostane k vozu také koučovací program pro rozvoj závodních jezdců, kombinézu homologovanou FIA, helmu a bezpečnostní zařízení HANS.