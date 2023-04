McLaren už zase mluví na nové vlajkové lodi. A dokonce byl konkrétnější

Plug-in hybridní McLaren P1 se představil v roce 2012 na pařížském autosalonu a jeho prodeje odstartovaly následujícího roku. Výroba byla ukončena v prosinci 2015 a k zákazníkům zamířilo bylo předem limitovaných 375 kusů. V odvozených verzích (např. P1 GTR) produkce pokračovala o něco déle a celkem údajně vzniklo 439 vozů. Na nástupce čekáme, ale jeho příchod byl opakovaně přislíben.

Dle nejnovějších zpráv víme, že se nástupce McLarenu P1 inspiruje F1 – není tím myšlen ikonický silniční McLaren, ale monoposty formule 1. Informoval o tom web Automotive News, podle kterého se v britském sídle značky konalo setkání prodejců z celého světa. Těm byl prezentován výhled na nadcházející roky, včetně nové vlajkové lodi.

Kromě inspirace formulí 1 toho o budoucím modelu zatím moc nevíme. Má však opět jít o hybrid, přičemž hybridní pohonný systém bude pocházet z vlastního vývoje značky, zřejmě použije 800V architekturu a slibuje být až o 70 % lehčí než v modelu Artura. Je ovšem otázka, jestli do toho jsou počítány akumulátory. Přechod na V6 z Artury se dle všeho neplánuje, vlajková loď by měla zůstat u přeplňovaného osmiválce.

Produkční vůz má být hotový zhruba v roce 2026. Není to ale poprvé, co o nástupci modelu P1 slyšíme. Už v roce 2020 jej sliboval tehdejší šéf značky Mike Flewitt, a to už na příští rok. Mezitím však došlo k obměně vedení a od 1. července 2022 v čele McLarenu stojí Michael Leiters. Nový šéf tedy dle všeho s nástupcem P1 počítá, byť nepochybně do projektu promítne vlastní představy.

Nová vlajková loď McLarenu přijde v době, kdy už by měly být všechny modely značky v nějaké formě elektrifikovány. Počítá se s hybridním nástupcem tento týden představeného modelu 750S, který je modernizovanou podobou dosavadního 720S, zatímco model Artura má ve výrobě vydržet až do roku 2030.