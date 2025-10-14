Sporťáky na baterky nikoho nezajímají. Lamborghini z Lanzadoru udělá hybrid
Elektromobily se v některých segmentech uchytily již velmi dobře, zjevně jim ale nepřejí nejvyšší patra automobilové nabídky. Supersporty na baterky prý zákazníky zatím nezajímají a poznává to i Lamborghini, které pravděpodobně oddálí příchod svého prvního elektromobilu.
Poslední měsíce se naprostá většina automobilek, které dříve slíbily brzký přechod na EV, vrací ke spalovacím motorům, alespoň ve formě hybridů. Jiné sice nikdy plány na konec výroby spalovacích motorů nezveřejnily, i tak ale začaly pracovat na vlastních elektromobilech. Jednou z takových automobilek je i Lamborghini, které se nechce vzdát svých velkých motorů, zároveň se ale chystá na uvedení prvního elektrického modelu. Jenže na to asi nakonec nedojde tak brzy, novinka s býkem totiž nejspíše dostane hybridní pohon.
Lamborghini Lanzador se zatím ukázalo jako koncept s příslibem, že se stane čtvrtou modelovou řadou značky a jejím prvním produkčním elektromobilem. Zvýšený čtyřmístný sporťák měl na trh vstoupit v roce 2029. Dostal dva elektromotory, pohon všech kol, 980V platformu a podle značky také výkon přes 1 MW.
Nic moc dalšího Lamborghini o technice nesdělilo, výsledný produkt se nakonec asi bude značně lišit. Přiznal to šéf automobilky Stephan Winkelmann v rozhovoru s britskými novináři. K rozhodnutí, jestli Lanzador bude elektromobil nebo plug-in hybrid, prý dojde v následujících týdnech. A zároveň dodal, že „zákazníci Lamborghini dnes nevidí elektromobily jako alternativu. Můžeme udělat bateriový vůz, ale myslím si, že v následujících pár letech by to bylo špatné rozhodnutí“.
Už dříve Winkelmann také přiznal, že chystaný nástupce SUV Urus nebude elektrický, jak se původně plánovalo. Objevit se má také kolem roku 2029 a zde už je potvrzené, že půjde o plug-in hybrid. S tímto pohonem už má Lamborghini zkušenosti, nabízí jej jak současný urus, tak i supersporty temerario a revuelto. Poslední jmenované kombinuje tři elektromotory s ikonickým dvanáctiválcem. A právě ten má podle Winkelmanna ve výrobě zůstat i po roce 2030. Tankovat do něj možná půjde biopaliva a jiné alternativní hořlavé tekutiny, do jejichž vývoje se také Lamborghini pustilo.
Už dnes má každopádně italská značka problém se splněním emisních norem. Problémem jsou podle Winkelmanna zejména odlišné standardy v různých zemích, což částečně pomáhá řešit právě plug-in hybridní pohon. Do budoucna je podle něj důležité stanovit si jasný směr, ale zároveň se neomezovat na jeden typ technologie.
Vývoji elektromobilů se Lamborghini už věnuje delší dobu. Před konceptem Lanzador se v roce 2017 ukázal koncept Terzo Millenio jako ukázka elektrického hypersportu budoucnosti. A už v roce 1993 vznikl ve vývojovém středisku Lamborghini vůz s čistě elektrickým pohonem, který ale nikdy nebyl oficiálně představen. Lamborghini EV1 vzniklo ve spolupráci s italskou elektrárenskou firmou ENEL a pro automobilku zcela nezvykle šlo o užitkovou dodávku. Její elektromotor měl výkon 30 kW, olověné nebo sodíkovo-sírové baterie a dojezd 60 nebo 120 km dle zvoleného typu. Nabíjení bylo už tehdy řešeno výměnou celého akumulátoru.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Lamborghini, zdroj videa: Lamborghini