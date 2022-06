Mercedes-Benz zruší až 20 % dealerství, vsadí na přímý a on-line prodej

Na úvod trocha teorie. Podle tradičního maloobchodního modelu musí obchodní zastoupení automobilky financovat své vlastní zásoby, propagační akce a dodržování vizuální identity značky. Na druhou stranu mohou vyjednávat o cenách. V rámci agenturního modelu prodeje automobilka vlastní skladové vozy a zásoby, financuje branding a sama se zákazníkem jedná o ceně vozu. Dealeři jsou pak odměňování za doručení aut zákazníkům a mohou si vydělávat poskytováním poprodejních služeb.

Právě na agenturní model se chce více zaměřit skupina Mercedes-Benz. Jde o součást plánu na snížení provozních nákladů o 20 %, který na podzim 2020 představil šéf skupiny, Ola Källenius. Od agenturního modelu si Mercedes-Benz slibuje větší kontrolu nad cenami svých vozů a bližší vztah se zákazníky. Zároveň si však změna prodejního modelu vyžádá snížení počtu obchodních zastoupení, kterých je momentálně zhruba 1.000 v Německu a 6.500 na celém světě. Mercedes ale nemluví o takzvaném downsizingu (zmenšování), ale o „rightsizingu“, tedy optimalizaci velikosti prodejní sítě.

V plánu je zrušit 15 – 20 % dealerství v Německu a zhruba 10 % v celém světě. Přímý prodej (agenturní model) má do roku 2025 v Evropě tvořit 80 % z celkových prodejů skupiny. Krom toho Mercedes cílí na to, aby 25 % prodejů proběhlo on-line. Výrobce uvádí, že těmito změnami dosáhne snížení distribučních nákladů a omezení prodejních pobídek. Mercedes-Benz by se totiž rád posunul mezi luxusnější prodejce a navýšil průměrné prodejní ceny.

V rámci celého světa ke snížení počtu dealerství dojde do roku 2025, v Německu pak do roku 2028. Bettina Fetzer, viceprezidentka komunikace a marketingu Mercedesu, v rozhovoru s Automotive News Europe řekla: „Potřebujeme méně velkých showroomů na vyspělých trzích. Obzvlášť s přechodem na přímý prodej se budeme od velkých showroomů odklánět.“ Zároveň však uvedla, že na čínském trhu Mercedes momentálně showroomy naopak přidává. „Neustále optimalizujeme naši globální prodejní síť, abychom zlepšili náš zákaznický servis. V nadcházejících letech očekáváme další konsolidaci poboček.“

Pro vrcholné značky v rámci skupiny Mercedes-Benz na druhou stranu vznikají nové dedikované prodejny. Například Maybach má vlastní prodejnu v Šanghaji, AMG v Dubaji a třída G v Rakousku, kde jsou zároveň nabízeny testovací jízdy v terénu. Bettina Fetzer k tomu řekla: „Síť pro naše luxusní značky jsme v posledních letech zvětšili o 30 % a tímto směrem se budeme ubírat i nadále.“ K cíli do roku 2025 dosáhnout až 25 % on-line prodejů ještě doplnila: „Naši zákazníci jsou čím dál mladší, bohatší a digitálnější. Chtějí s námi navazovat kontakt na více platformách, kdy a kde chtějí.“

Dle zprávy Automotive News Europe se v Evropě chce k přímému prodeji přesunout více automobilek, nejen skupina Mercedes-Benz. Jde například o skupinu Volkswagen, konkrétně o značku Cupra a elektromobily od Volkswagenu a Audi. Koncern Stellantis zrušil dealerské smlouvy a vyjednává o přechodu na agenturní model od roku 2023. BMW s ním již experimentovalo v Jižní Africe a se svými elektrickými modely. Naopak jiné automobilky chtějí zatím zůstat u tradičního maloobchodního modelu – například Toyota a Renault.