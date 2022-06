Mercedes dál zeštíhluje - zruší kupé, kabriolety nahradí jediný model CLE

O tom, že Mercedes zeštíhluje nabídku a zaměří se především na výdělečnější modely, už víme. Dalším dílem skládačky je zřejmě plánované zrušení zbývajících kupé a nahrazení kabrioletů (třídu SL Roadster nepočítáme) jediným modelem. O něm se už nějakou dobu spekuluje, ale nyní byl jeho příchod údajně oficiálně potvrzen dealerům.

Kupé a kabriolet vycházející ze třídy S skončily s její předchozí generací. Aktuálně v nabídce Mercedesu-Benz figurují akorát kupé – a skutečně myslíme pouze vozy s dvojicí bočních dveří – a kabriolety na základě tříd C a E. Jejich zrušení je ale zřejmě na spadnutí. Nahradit by je měl jediný model, kterému se zatím říká CLE.

Nový model CLE by měl stát na platformě MRA2 a velikostně být podobný spíše stávající třídě C. V souvislosti se stávající strategií Mercedesu však předpokládáme, že bude podstatně luxusnější. Představit by se měl ještě letos, a to s otevřenou karoserií. Výrobce zatím teprve zvažuje, zda vznikne i odvozená verze kupé.

Podle reportáže Automotive News se o pohon CLE bude zpočátku starat dvoulitrový čtyřválec s určitou mírou elektrifikace. Plánováno je také odvozené provedení od AMG, které však bude spoléhat na podobnou motorizaci, jen výrazně posílenou. Mercedes se k ničemu zatím oficiálně nevyjádřil, ale výroba vozu má v německých Brémách začít už letos.

Dealeři značky byli informováni o tom, že se třída CLE představí v průběhu letošního roku, přičemž prodeje by měly odstartovat v první polovině příštího roku. Jeden z dealerů řekl Automotive News: „Prostě neexistuje poptávka po třech kupé modelech. Takže nemělo smysl investovat miliardy, na které by vyšla příprava jejich nástupců.“ Prodejci ani v případě CLE neočekávají velký odbyt.