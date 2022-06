Příští malé Mercedesy budou primárně elektrické a podstatně luxusnější

Nová strategie Mercedesu, podle které se má celá skupina zaměřit především na větší a dražší vozy, dostala název „The Economics of Desire“, tedy volně přeloženo „Ekonomika touhy“. Modelům, které budou na prodaném kusu přinášet větší zisky, bude Mercedes věnovat 75 % investic. Zbývajících 25 % investic je vyhrazeno malým modelům, jejichž počet bude redukován.

Výrobce dle svých slov momentálně nabízí celkem sedm malých modelů (počítá do toho i karosářská provedení), z nichž se nástupce dočká pouze čtveřice aut. Pro nový základ své nabídky Mercedes vymyslel označení „Entry Luxury“ (Vstupní luxus) a připravena pro něj bude zcela nová platforma MMA (Mercedes Modular Architecture).

Zatím nebylo upřesněno, které modely (či jejich karosářské varianty) budou ukončeny, ale jisté je to, že nástupci „přeživších“ budou sázet primárně na elektrický pohon. Je to v souladu se snahou Mercedesu dostat do roku 2025 elektromobil do každého segmentu, ve kterém je zastoupen. Malé modely však nebudou výlučně elektrické.

Počítá se také s verzemi se spalovacím motorem, jen budou představeny později a budou určitým způsobem kompromitované. Platforma MMA má totiž především maximalizovat výhody elektrického pohonu. Půjde o přesně opačnou situace, než jaká u Mercedesu panuje aktuálně. Elektrické modely EQA, EQB, EQC a EQV jsou odvozeny z modelů stojících na platformě primárně určené pro spalovací motory, což je jako elektromobily v mnoha směrech limituje.

Díky tomu, že budou primárně navrženy jako elektromobily, nové malé Mercedesy nabídnou výrazně delší dojezd na jedno nabití. Ten bude umožněn také bateriemi s výrazně vyšší energetickou hustotou, aerodynamicky optimalizovanou karoserií a snahou výrobce o co nejnižší hmotnost vozů. Žádné konkrétní hodnoty dojezdu zatím Mercedes samozřejmě nezveřejnil.

Interiéry modelů třídy „Vstupního luxusu“ mají být v rámci nové strategie značky výrazně luxusnější a zároveň prostornější díky absenci středové konzoly. Dále se v nich poprvé představí operační systém Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) s novými možnostmi konektivity, který se následně rozšíří do celého modelového portfolia Mercedesu.

Prvním zástupcem nové generace malých Mercedesů zřejmě bude sedan se splývavou střechou, jehož vzhled výrobce naznačil obrázkem siluety. Představit by se měl v roce 2024. Tou dobou očekávejme bližší informace.