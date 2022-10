Mercedes-EQE SUV představen, rovnou dostal i výkonné verze AMG

Automobilka Mercedes-Benz konečně představila čistě elektrický SUV model EQE SUV, který je praktičtější verzí elektrického sedanu EQE – tedy čistě elektrické alternativy k tradiční třídě E. Novinka přitom sází na tradiční design modelů EQE a tradičně působivou technikou i technologickou výbavu.

Stejně jako modely EQS sedan, EQS SUV a EQE sedan, také EQE SUV je postaveno na speciální elektrické platformě EVA2, která nabízí řadu výhod. Začněme ale tradičně od rozměrů. EQE SUV měří 4863 mm na délku, 1940 mm na šířku a 1686 mm na výšku, takže je oproti sedanu o 132 mm kratší a 11 mm užší. Rozvor s hodnotou 3030 mm je pak oproti sedanu o 90 mm kratší.

Video se připravuje ...

Díky kratšímu rozvoru by však nové SUV mělo působit agilněji, jak tvrdí automobilka. Sluší se však zdůraznit, že vůz by se měl váhově pohybovat okolo 2600 kilogramů. Interiér čistě elektrického SUV nabídne tradičně dostatek prostoru pro posádku, zavazadelník pak nabídne standardně 520 litrů, po sklopení sedadel až 1675 litrů.

Podobně jako sedan, také EQE SUV umí ohromit moderní palubní deskou Hyperscreen, složenou ze tří obrazovek. Kromě toho však SUV umí přihodit i speciálně naladěný audio-systém Dolby Atmos nebo vzduchovou filtraci s HEPA filtrem.

Po stránce technologické výbavy můžeme zmínit systémy jako Intelligent Park Pilot nebo podporu vzdálených aktualizací. Navigační systém dokáže vypočítat trasu s vhodnými zastávkami, nechybí asistenti řízení nebo Eco Assistan, který upravuje rekuperaci v závislosti na okolním provozu a plynule umožňuje vůz řídit prakticky jen jedním pedálem.

Za zmínku stojí také příplatkové Digital Light světlomety, které umí promítat různé symboly přímo na silnici, nebo rozšířená nabídka zvuků pro naladění správné atmosféry v kabině. Změnit by však mělo být možné i vnější projev elektrického pohonu.

U podvozku stojí za zmínku jak volitelná možnost řízení zadních kol, tak možnost odpojit přední elektromotor u modelů s pohonem všech kol, díky čemuž je vůz schopen šetřit energii. Mercedes EQE SUV přitom bude dostupný celkem v pěti konfiguracích, přičemž dva tvoří stroje z řady AMG. Nabídka elektrického SUV přitom víceméně kopíruje nabídku sedanu.

Základ tvoří model EQE SUV 350+ s pohonem pouze zadních kol, který nabídne nejvyšší výkon 215 kW a 565 Nm točivého momentu. Dojezd na jedno nabití by se však měl pohybovat v rozmezí 480 až 590 kilometrů dle WLTP, což je pro tento model maximum.

Výkonnější EQE 350 4Matic s pohonem obou náprav nabízí stejný výkon, nejvyšší točivý moment však vzrostl až na 765 Nm, zatímco dojezd dle WLTP by se měl pohybovat v rozmezí 459 až 558 kilometrů. Nejvyšší verze mimo nabídku AMG, tedy EQE 500 4Matic, nabídne nejvyšší výkon 300 kW a točivý moment až 858 NM. Čistě elektrický dojezd by se pak měl stále pohybovat okolo 460 až 547 km.

Verze AMG jsou pak dostupné ve dvou provedeních. AMG EQE 43 4Matic SUV nabídne kombinovaný výkon až 350 kW a opět až 858 Nm točivého momentu. Elektrické SUV tak zvládne sprint na 100 km/h za 4,3 sekundy a zvládne uhánět až 210 km/h.

Nejvýkonnější EQE 53 4Matic+ už ale sází na specifické AMG elektromotory s řadou technických úprav i speciálním systémem chlazení, které posouvají hru na docela jinou úroveň. Vrcholná motorizace totiž nabízí kombinovaný výkon 460 kW a až 950 Nm točivého momentu. S volitelným paketem AMG Dynamic Plus Package ale výkon (v závislosti na nabití a teplotě) vzrůstá až na 505 kW a 1000 Nm točivého momentu. Stovku tak AMG EQE SUV pokoří za 3,5 sekundy a uhání až 240 km/h.

Všechny verze modelu EQE SUV, stejně jako sedan EQE, sází na baterii s kapacitou 90,6 kWh. Dojezd slabší verze AMG EQE 43 SUV by se měl pohybovat v rozmezí 431 až 488 kilometrů dle WLTP, u verze 53 se však bavíme o dojezdu zhruba 375 až 470 kilometrů dle WLTP.

Mercedes-Benz EQE SUV nabídne rychlonabíjení při výkonu až 170 kW, díky čemuž by i 15 minut na nabíječce mělo stačit k získání dojezdu až 220 kilometrů. Nabití z 10 na 80 % kapacity by pak mělo zabrat asi 32 minut. Při nabíjení z domácí zásuvky by se baterie měla nabít z 10 na 100 % za cca 9,5 hodiny.

Verze AMG přitom tradičně nabízejí bohatou výbavu, včetně standardního řízení všech kol, pohonu všech kol nebo vzduchového podvozku AMG Ride Control+ a adaptivních tlumičů. Ve volitelné výbavě pak nechybí ani karbon-keramické brzdy, které by měly výrazně usnadnit krocení 2,6tunového SUV.