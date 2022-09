TEST Mercedes-AMG EQE 43 4Matic – Drtivá dynamika a jedno velké ale

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Stříbrné šípy postupně rozšiřují nabídku čistě elektrických modelů. Po elektromobilech přestavěných z klasických spalovacích aut (EQC, EQV) se v paletě objevují i vozy, které jsou pro elektrický pohon od počátku vyvíjeny. Z nedávné doby připomeňme vlajkový sedan EQS, který před časem doplnilo EQE se shodnou siluetou, jen o něco menšími rozměry. A taková auta chtějí zaujmout nejen konvenčním provedením, ale i ostrými sportovními verzemi. Mercedes EQE nám tak do redakce dorazil rovnou coby AMG.

Jako vejce vejci

Je to tedy trochu klišoidní podtitulek, v případě novodobých elektrických mercedesů však platí dvojnásob. Zejména sedany svými oblými tvary bez jakýchkoliv kudrlinek či prolisů připomínají právě vajíčka. A pomineme-li velikost, jen těžko se mezi EQS a EQE hledají rozdíly. Mercedes sice vyzdvihuje kompaktní rozměry, s délkou 4946 mm a šířkou 1906 mm však rozhodně nejde o žádného drobečka. Minimálním aerodynamickým odporům má pomoci výška jen 1492 mm, více než dostatečný prostor pro posádku v obou řadách má zase přinést rozvor 3120 milimetrů.

Zatímco před pár měsíci testované EQS budilo zvenčí rozporuplné reakce, EQE z nějakého důvodu působilo méně konfliktně. Možná pomohla tmavě šedá metalíza graphite (+28.390 Kč), možná líbivá jednadvacetipalcová kola AMG (+28.390 Kč) bez jakékoliv snahy o zlepšení aerodynamiky. A vypadají opravdu fešně! Maska vpředu nese odznáček AMG a má naznačené vertikální lamely. Ač jde o sportovní variantu, oproti bílému elektrickému „esku“ působí… jako normálnější auto. Jen se zapuštěnými klikami dveří a složitějším otevřením přední kapoty (běžný uživatel to prý stejně nepotřebuje). Kapalina do ostřikovačů se dolévá otvorem v blatníku.

Obrovský šok na rozdíl od EQS nepřichází ani po usednutí na místo řidiče. Zatímco většího sourozence jsme testovali s příplatkovou přístrojovou deskou, která má displeje prakticky po celé své délce, EQE dostává civilnější řešení se dvěma obrazovkami. Jedna zastupuje digitální přístrojový štít, druhá – vertikálně umístěná – klasický multimediální systém. Interiér s minimem tlačítek působí vzdušně, obsluha klimatizace však vyžaduje zvýšenou pozornost. Ač máte teplotu neustále na očích, trefit se na malou šipku není za jízdy zrovna snadné. Plošky na volantu se sice jeví jako dotykové, ale je třeba je promáčknout, abyste vyvolali aktivaci funkce. Nehrozí tedy, že si něco spustíte nedopatřením při průjezdu zatáčkou. Nechybí ani otočné ovladače ve spodní části volantu, skrz které vybíráte jízdní režimy, případně fungování jednotlivých komponent auta.

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic

Materiály a zpracování uvnitř nejsou špatné, to rozhodně ne. Jen po usednutí do elektrických mercedesů stále bojuji s tím, že na mě tak nějak nedýchne ta dříve typická luxusní atmosféra kabiny. Nikde nic neskřípe ani nevrže, když si ale vzpomenu třeba na náš dřívější dlouhodobý test třídy E, bylo mi uvnitř násobně útulněji a interiér okamžitě navodil hodnotnější dojem. V tomhle električtí sourozenci stále ještě pokulhávají.

A to přitom netestujeme žádný základ. Vždyť náš exemplář je vybaven sadou Premium Plus za necelých 300 tisíc korun, která výbavu rozšiřuje o úložný prostor pod středovou konzolou, barevný head-up displej, bezdrátové nabíjení telefonu, virtuální realitu multimediálního systému a spoustu dalších funkcí. Dojem z kabiny by pak měla pozdvihnout ještě kůže AMG nappa, která stojí 71.607 Kč. Inu, posuďte sami z přiložených fotografií.

Pochvalu si zaslouží sedačky. Ač jsou v provedení AMG, pořád disponují výtečným komfortem na dlouhé cesty. Boční vedení je slušné a možnosti nastavení rozmanité. Všimněte si, že opěradla jsou extrémně tenká, přesto sedadla disponují vyhříváním i ventilací. Ta je tedy na můj vkus až příliš hlučná. Jasně, s elektrickým pohonem jsou všechny další zvuky – jindy přehlušené spalovacím motorem – výraznější, tohle byl ale fakt výrazný hukot. Sedadlo řidiče lze umístit hodně blízko podlaze. Myslete ale na to, že prosklené plochy nejsou zas až tak velké, zejména šikmo vzadu tedy výhled není úplně ideální.

Ač okna nejsou tak velká, ani vzadu jsem si nepřipadal nikterak utiskovaný. S výškou 178 cm mám sám za sebou ještě výraznou rezervu před koleny a pár čísel zůstává nad hlavou. Nízká silueta se svažující se střechou je tu ale znát, lidé vyššího vzrůstu si na nedostatek prostoru u stropnice asi budou stěžovat. Zadní sedáky sice nejsou tak dlouhé, ale výrazně sklopené, takže do nich pohodlně zaplujete a hezky se tu cestuje i na dlouhé vzdálenosti.

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic

A zavazadlový prostor? Standardní objem má hodnotu 430 litrů, sklopením zadní lavice získáte celkem 895 litrů. Kufr je dostatečně hluboký, omezující je tak spíš vstupní prostor a útlejší šířka mezi podběhy. Dobíjecí kabeláž se navíc nevejde pod podlahu. A protože EQE nedisponuje ani předním kufrem, což je velký benefit některých konkurenčních elektromobilů, musíte dobíjecí kabeláž vozit v samostatném kufříku přímo v zavazadelníku.