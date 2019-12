Elektrický pick-up a SUV Rivian se mohou otáčet na místě. Stejně jako tank

Automobilka Rivian si v posledních měsících užívá skutečně skvělé časy. Její elektrický pick-up R1T, stejně jako od něj odvozené SUV R1S, slibují skvělou techniku i technologie, díky čemuž Rivina získal nemalou finanční podporu od společností jako Ford nebo Amazon.

Navíc jsme si celkem jistí, že po odhalení Tesly Cybertruck se model R1T stane pro řadu lidí jedinou přijatelnou možností při výběru elektrického pick-upu – a to i přes vyšší očekávanou cenu. A to ani nemluvíme o skutečnosti, že by obě elektrické novinky měly být již v druhé polovině roku 2020. Tedy mnohem dříve, než se očekává příjezd Tesly.

Nyní na sebe však Rivian upozornil dalším pozoruhodným kouskem z výbavy svých elektrických modelů. Jmenuje se Tank Turn, tedy v překladu něco jako „otáčení tanku,“a v praxi umožní Rivianu otočit se na pětníku. A to doslova. Elektrický pick-up i offroad se totiž díky této funkci mohou otočit na místě o 180 stupňů.

První zmínka o této schopnosti elektrických modelů Rivian se objevila již v červenci tohoto roku, kdy na YouTube uniklo krátké video s ukázkou této funkce. Rivian však ukázku rychle stáhl a oficiálně novou funkci prezentoval až nyní - na svém ověřeném twitterovém profilu.

Funkce Tank Turn funguje na principu současného otáčení kol na pravé i levé straně v opačném směru, díky čemuž auto se chová v podstatě jako pásové vozidlo. Rivina si může tuto unikátní funkci dovolit díky speciálnímu pohonnému systému, kde každé kolo pohání samostatný elektromotor. Zbytek už je pak jen dílem programátorů, díky kterým se kola na straně řidiče mohou otáčet dopředu a kola na straně spolujezdce dozadu. Nebo naopak.

Funkci, jejíž jméno si Rivian nechal registrovat již v říjnu 2018, ocení především milovníci offroadu a výletů do divočiny, kteří se budou moci otočit i bez zdlouhavého hledání vhodného místa. Podle kolegů z Autoblog by mělo stačit zmáčknout příslušné tlačítko Tank Turn a vůz se samostatně ve 14 krocích postupně otočí.

Společnost však varuje, že funkce je určená do terénu s měkkým podkladem. Pokud by se budoucí majitelé pokoušeli „roztočit“ elektrické Riviany na místě, doufajíc v parádní show s dýmem od spálených pneumatik, mohly by svému vozu ošklivě ublížit.