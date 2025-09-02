Mercedesy EQE a EQE SUV příští rok skončí. Na nástupce si počkáme
Německá automobilka v roce 2026 ukončí výrobu druhé nejluxusnější modelové řady elektromobilů. Důvodem jsou nízké prodeje i přechod na novou filozofii.
Mercedes-Benz je z trojice německých prémiových značek v rámci elektromobility nejméně úspěšný. Ne že by se mu prodejně úplně nedařilo, například BMW je na tom ale lépe. Třícípá hvězda se spíše potýká s nízkým zájmem o své vrcholné modely EQE a EQS, které jsou podle slov představitelů Mercedesu po stránce designu možná moc futuristické.
Návrháři totiž šli podobnou cestou jako tesly. Místo výrazných křivek vsadily na zakulacené tvary a karoserie s co nejnižším aerodynamickým odporem, které jsou možná efektivní, do jejich designu se ovšem nezamilujete. Problémem je možná i vyšší cena, byť reálně můžete Mercedesy EQE a EQS pořídit o desítky procent levněji. Sám vím o jednom člověku, která za čtyřměsíční EQE 350 4Matic s nájezdem v řádu nízkých tisíc kilometrů zaplatil zhruba o 700 tisíc méně proti původní ceníkové ceně.
Mercedes se však ze svých chyb evidentně poučil. U nového CLA proto sáhl osvědčenému názvu (starší označení EQ podle všeho skončí), nasadil konvenčnější design a pokročilou techniku včetně 800V nabíjecí sítě, která výše zmíněným starším, avšak dražším sourozencům chybí. A evidentně udělal správně, proto z CLA je hit, na který se čeká dlouhé měsíce.
EQE o takovém zájmu může jenom snít. Ovšem pouze krátce. Jak sedan, tak SUV totiž podle informací britského Autocaru příští rok skončí bez přímého nástupce. Výrazné modernizace, která přinese zmíněnou 800voltovou architekturu, měnič ze silikon-karbidu a elektromotory eATS2, tak dostane pouze větší řada EQS.
Nepřímou náhradou se stane elektrická třída C, která dostane též volitelné vzduchové odpružení a natáčení zadních kol, jež by se měla představit v roce 2026. O něco dříve pak veřejnost uvidí sériovou podobu taktéž elektrického SUV GLC. To by se totiž mělo ukázat již příští týden na autosalonu v Mnichově.
Ve stopách EQE bude pokračovat až elektrický Mercedes-Benz E, jehož premiéra by měla být naplánována na rok 2027. Novinka bude stát na platformě MB.EA-M, přičemž podpora dobíjení s výkonem 320 kW, jako je tomu u nového CLA, je samozřejmostí.
Zdroj: Autocar a Carbuzz, video: auto.cz, foto: auto.cz a Mercedes-Benz