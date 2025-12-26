Ford skončil s výrobou americké verze SUV Kuga. Přímého nástupce neplánuje
Americká automobilka v půlce prosince ukončila výrobu oblíbeného kompaktního SUV Escape, který je zámořským sourozencem „našeho“ modelu Kuga. Ford se chce zaměřit na jiné vozy, tamní dealeři ovšem mají strach.
Ford Escape je drtivé většině evropské populace absolutně neznámý. Přitom se jedná o americké dvojce jednoho z nejpopulárnějších kompaktních SUV na našem trhu. Modrý ovál totiž tenhle zámořský model v Evropě prodává pod názvem Kuga. Ta si od roku 2008 v rámci tří generací získala pověst řidičsky i esteticky atraktivního SUV, kterému v prvním vydání bil pod kapotou dokonce charismatický benzinový pětiválec o objemu 2,5 litru, jenž se ve vrcholné formě objevil například ve Fordu Focus ST či některých volvech.
Vrchol modelová řada Escape na domácím, americkém trhu zažila v rámci druhé generace, když v letech 2014 až 2017 pokaždé zaznamenala prodeje lehce přes 300 tisíc exemplářů ročně. V posledních letech její odbyt klesl na necelou polovinu (letos za prvních jedenáct měsíců Ford prodal 132.471 kusů), ačkoliv v nabídce nechybí klasický hybrid ani plug-in.
Možná i proto se Ford rozhodl, že třetí provedení bude minimálně na nějakou dobu poslední. Výroba v továrně v Louisville skončila již 17. prosince, přičemž přímý nástupce v dohlednu není. Automobilka se chce v USA, Kanadě a Mexiku zaměřit na modely Bronco Sport a pick-up Maverick (ještě menší než Ford Ranger).
Dealeři ovšem z konce stále dost populárního SUV ovšem nadšeni nejsou a obávají se, aby zájemci nepřešli ke konkurenci. V USA se totiž jedná o poměrně dostupný vůz, za který automobilka nemá náhradu. Ford Bronco Sport sice vyjde jen o zhruba 1350 dolarů dráž (asi 27.500 Kč), svým hranatým designem odkazujícím na „dospělejší“ off-road Ford Bronco není pro každého.
Otázkou také zůstává, jak na tom bude evropský Ford Kuga, který je dvojčetem modelu Escape. Modrý ovál totiž již delší dobu razí globální strategii vývoje, což se ostatně odrazilo na podobě posledního mondea, které ztratilo evropský charakter, ztěžklo a přestalo být pro zdejší zákazníky dostatečně atraktivní. Výroba současné generace kugy, respektivě vývoj nové výhradně pro evropský trh je proto nereálný.
Kompaktní SUV od Fordu přitom například ve Velké Británii patří k nejoblíbenějším novým autům. V Česku mu s 1679 registracemi (meziročně o 137 méně) patří velmi slušné 26. místo mezi všemi modely, přičemž v rámci značky jde o nejprodávanější model, přičemž zákazníci na něm obdivují zejména velmi příjemný jízdní projev a skvělý poměr ceny a užitné hodnoty.
Zdroj: AutoNews a Carscoops, foto: auto.cz a Ford, video: auto.cz