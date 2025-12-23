Terénní MPV s dieselem může být úspěšné. Mitsubishi jej drží při životě už 18 let
Vozy MPV si zažily relativně krátký čas na výsluní, po kterém byly nekompromisně vytlačeny z trhu současnými SUV. Velmi krátce existovaly také modely, které byly kombinací obou těchto typů. V Evropě jsme se s nimi téměř nesetkali, dodnes ale existují v Japonsku.
Terénní MPV jsou specialitou Mitsubishi, jehož model Delica je asi nejznámějším zástupcem tohoto žánru. Pod názvem L300 se dřívější generace prodávaly také v Evropě, ty vyloženě terénní ale zůstaly vyhrazeny domácímu trhu. S dovezenými zvýšenými delicami třetí a čtvrté generace se ale občas setkáme i u nás.
V Japonsku se dnes prodává generace pátá, která se ještě o kus posunula od dodávky směrem ke klasickému MPV. Představena ale byla už v roce 2007 a do důchodu se stále nechystá. Místo toho letos, po 18 letech na trhu, dostává už druhou modernizaci, která ji v prodeji udrží pár dalších let.
Mitsubishi Delica D:5 na trh přišla jako zajímavě tvarovaný vůz, který se už zcela zbavil svého původu u dodávky a plně se transformoval v netradiční terénní MPV se samonosnou karoserií. V roce 2019 mu Mitsubishi dopřálo zásadní facelift, který na příď dostal obří masku a moderní rozdělené svítilny.
Letošní modernizace zachovává stejné rozložení, maska ale přišla o záplavy chromu a auto působí o kus decentněji. Jiný je ale také přední nárazník a vylepšen byl ochranný kryt pod motorem, tudíž by auto mělo být odolnější v terénu. Blatníky jsou větší a dostaly černé plasty, nová jsou i 18“ kola. Vzadu je opět nový nárazník i ochranný kryt, spolu s nápisem Delica přes celou záď. Pozměnil se i interiér s novým displejem přístrojového štítu.
Pod kapotou zůstává stejný 2,2litrový dieselový motor, nově je ale naladěný na výkon 107 kW a 380 Nm točivého momentu. Poháněna jsou všechna kola a řazení obstarává osmistupňový automat s měničem od Aisinu. Podvozek však zřejmě zůstal stejný.
Koncept faceliftované verze se ukázal už v listopadu na autosalonu v Tokiu a rovnou posbíral přes 5000 předobjednávek. Zajímavé je, že 17 let stará dieselová delica je i dnes druhým nejprodávanějším modelem Mitsubishi v Japonsku. Lépe se prodává už pouze Delica Mini, což je technicky nesouvisející MPV třídy Kei, které je ale také dostupné se čtyřkolkou. V roce 2024 se prodalo téměř 20.000 kusů Mitsubishi Delica D:5 a přes 60.000 kusů verze Kei – tato čísla ale počítají dohromady variantu nazvanou Delica Mini s příbuzným Mitsubishi eK Space.
Japonští novináři se také ptali šéfa Mitsubishi Takao Kata, jestli se už pracuje na šesté generaci úspěšného modelu. Podle něj je to zvažováno a nová generace by měla dorazit s plug-in hybridním nebo plně elektrickým pohonem. Kterou cestou se vydá, zatím nebylo rozhodnuto, příchod šesté generace je tedy stále daleko.
Zdroj: Mitsubishi, zdroj foto: Mitsubishi, zdroj videa: Mitsubishi