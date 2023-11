Mladá naděje ve Škodovce: Studentka z učiliště zaujala i šéfdesignéra automobilky

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Každoroční studentské koncepty od Škodovky nám pravidelně ukazují talent a umění žáků středního odborného učiliště Škody Auto v Mladé Boleslavi. Letošním projektem byl inovativní obytný vůz a mobilní kancelář Škoda Roadiaq, zakládající na produkčním elektromobilu Enyaq iV, který nás zaujal specifickým dvoubarevným lakováním se stylově vyzdobenou střešní nástavbou. A nás ani nenapadlo, že by mohlo být dílem nadějné slečny.

Mladá studentka oboru lakýrník Agáta Fraňková se do letošního projektu Azubi Roadiaq zapojila, aby se na nejnovějším žákovském konceptu postarala o lakování, ale nabídla se, že ostatním tvůrcům pomůže i se skicami úvodního návrhu. A svou prací zaujala i koordinátora exteriérového designu Jiřího Hadaščoka a šéfdesignéra značky Olivera Stefaniho. Ti ji po čase doslova „vytáhli“ z lakovacího boxu a nabídli ji stáž v designovém oddělení automobilky.

Agáta Fraňková tak využila životní příležitosti a přišla do designového studia, aby se inspirovala profesionály a začala sbírat cenné zkušenosti. „Je to opravdu intenzivní. Na začátku mě designéři v čele s Oliverem Stefanim a Karlem Neuholdem učili například správné proporce skic, cítím, že jsem se v tom hodně posunula. Pracovat jsem také začala s grafickými programy, které se tu používají. Naučila jsem se používat moderní tablet s tužkou, který umožňuje skicovat prakticky tak jako na papíře,“ popisuje Agáta své zkušenosti.

A stáž ve Škoda Designu si nepochybně užívá. „Je tu vidět skvělý týmový duch. Oliver Stefani u mě jednou zahlédl nějakou skicu, která se mu zalíbila, tak se vrátil a poradil mi pár triků,“ usmívá se Agáta. „Snažím se do kreslení dávat něco nového, něco, co ještě nikdo neviděl. To je poměrně těžké, a proto je potřeba hledat různou inspiraci a pak se posouvat dál,“ říká. Práce v designovém oddělení velké automobilky je sice náročná a stresující, ale sama říká, že by si určitě zvykla.

Mladá návrhářka by pro automobilku chtěla být velkým přínosem a v budoucnu by chtěla ovlivnit celý designový jazyk. Osobně má ráda agresivnější křivky s nebezpečným výrazem i moderní auta, co působí jako taková „vysmátá“. Dokonce souhlasí s jednotným designem modelových řad, ale současně by ráda zachovala charakteristické odlišnosti jednotlivých vozů. Z moderních aut značky nejvíce oceňuje třeba Octavii RS nebo Superb, obojí třetí generace. První generace Fabie nebo moderní Octavie jí zase připadají jako úžasně nadčasová auta.

Agáta Fraňková se teď soustředí na dokončení studia na učilišti, ale už hledí i do budoucnosti a ráda by se vydala na životní dráhu automobilové designérky. Od prvního setkání s lidmi z vedení designu si nic neslibovala, ale byla ohromně překvapená a za novou příležitost je moc vděčná, jak sama říká. Už dnes se zapojuje do některých konkrétních projektů automobilky a budoucí růst konzultuje i s Oliverem Stefanim.

„Bavili jsme se s Oliverem Stefanim o tom, že bych si po dokončení učiliště měla udělat dvouletou nástavbu s maturitou a pak nejspíš zamířit na nějakou vysokou školu. Řeším i kurzy a certifikát z angličtiny. Je vidět, že tu o mě mají zájem a chtějí mě posouvat dál,“ říká Agáta. Vypadá to, že dospívající návrhářka má v české automobilce slibnou budoucnost a my jsme zvědaví, zda o ní ještě uslyšíme. Držíme palce!