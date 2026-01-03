Vrátí se ostrá Honda Civic Type R? Koncept ukazuje možnou budoucnost se spalovacím motorem
Emisní normy a další regulace v posledních letech v Evropě výrazně zkrouhly segment ostrých hatchbacků. Nahradit se je snaží ty elektrické, zatím ale bez úspěchu. Možná to mezitím zkusí hybridy, jak ukazuje koncept Hondy.
Honda Civic na náš trh v jedenácté generaci přišla v roce 2022 a ve standardních verzích nabídla pouze hybridní pohon. Vedle toho se ale opět objevila také tradiční ostrá varianta Type R spoléhající na přeplňovaný dvoulitr bez elektrifikace. Právě tato verze ale v roce 2025 bez nástupce skončila a civic je tak poprvé už pouze hybridní.
Bude tomu tak zřejmě i v budoucnu, Type R by se ale vrátit mohl. Jak by mohla vypadat jeho technika, ukazuje koncept Civic e:HEV RS, který Honda ukáže na Tokijském autosalonu v lednu. Verzi RS už v Japonsku nějakou dobu prodává, dosud s přeplňovanou patnáctistovkou a manuální převodovkou. Vedle toho má také sportovněji naladěný podvozek a pár dalších úprav.
Koncept pohon nahrazuje hybridem, který zakládá na dvoulitrovém čtyřválci ve spojení se dvěma elektromotory. Přesné specifikace této varianty zatím nebyly zveřejněny, ve standardní verzi má výkon 149 kW. To odpovídá i Hondě Prelude, které má celkový výkon 150 kW a točivý moment 315 Nm.
Vedle toho se v něm objeví i systém S+ Shift, který už je známý ze zmíněného kupé. Hybrid má stejně jako prelude bezestupňovou převodovku CVT. Nový systém simuluje řazení pomocí virtuálních stupňů, a to včetně skoků v otáčkách, průběhu točivého momentu a zvuku motoru. Sekvenční řazení tak má vylepšit pocit z jinak poněkud nezáživného typu převodovky.
Podobně by mohla vypadat i budoucnost Civiku Type R pro Evropu, pokud se Honda rozhodne jej zde znovu oživit. Hybrid by ale určitě potřeboval přidat více kilowattů, než nabízí kupé Prelude. Pokud nedosáhne až takových výkonů jako neelektrifikovaný Type R, mohl by se do nabídky hybrid alespoň vrátit jako „warm hatch“ Type S.
Více se dozvíme po začátku Tokijského autosalonu 8. ledna. Honda si připravila stánek, na kterém se ukáže také koncept ostřejšího Civicu Type R HRC nebo závodní verze HRC Prelude-GT, určená pro japonskou třídu GT500.
Zdroj: Honda, foto a video: Honda