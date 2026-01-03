Motocykly na Dakaru 2026: Hodně favoritů ma výhru
V jedné stopě je přihlášeno na osmačtyřicátý ročník Dakaru celkem 125 motorkářů z 36 zemí. Mezi nimi je šest českých závodníků. V hlavní kategorii nastoupí 118 jezdců. K nim se přidává dalších 7 jezdců v inovativní kategorii Mission 1000, která je určena pro stroje s alternativními pohony (elektřina, vodík, hybridy).
Účastníky čeká dohromady 7906 kilometrů, z toho 4748 kilometrů tvoří speciální, tedy měřené etapy. Nejdelší etapou bude šestá, ve které zamíří jezdci do saúskoarabské metropole Rijádu, kde je čeká následující den v sobotu 10. ledna den odpočinku. Z Háilu do Rijádu povede 925 kilometrů, ale samotný měřený úsek má „jen“ 336 kilometrů.
Kde hledat favority?
Kategorie motocyklů je považována za jednu z nejvyrovnanějších v historii. Po odchodu legend, jako jsou Argentinec Kevin Benavides (přesun do bugin) nebo Australan Toby Price (přesun k Toyotě v autech), se uvolnil prostor pro novou generaci dravých jezdců.
KTM chce po loňském triumfu potvrdit svou nadvládu. Obhájce titulu a úřadující mistr světa Australan Daniel Sanders známý jako „Chucky“ je v životní formě a je považován za největšího favorita na vítězství. Po odchodu bratra Kevina nese prapor rodiny Benavidesů Luciano, mistr světa z roku 2023, který je extrémně rychlý a takticky vyzrálý. Loňský vítěz kategorie Rally2 a „objev roku“ Edgar Canet přestoupil do elitní třídy RallyGP. Očekává se, že bude od začátku útočit na podium.
Honda má pravděpodobně nejvyrovnanější tým, kde může vyhrát kdokoliv ze čtveřice. Dvojnásobný vítěz Dakaru Ricky Brabec nejzkušenější jezdec týmu. Jeho devizou je bezchybná navigace v dunách. Španělský talent Tosha Schareina loni prohrál se Sandersem jen o 9 minut. Mnozí ho považují za nejrychlejšího muže současného startovního pole. Specialista na písek Adrien Van Beveren stále čeká na své první celkové vítězství. Američan Skyler Howes má vynikající navigační schopnosti a stabilně dojíždí v nejlepší pětce.
Tým Hero v posledních letech dokázal, že jejich motocykl je schopen porážet evropské i japonské giganty. Jezdec Ross Branch je přezdívaný „Kalahari Ferrari“ z Botswany. Loni byl blízko vítězství a letos startuje jako jeden z top kandidátů na titul. Chilský specialista na navigaci Nacho Cornejo dokáže vyhrávat etapy i v těch nejtěžších podmínkách.
Vizitky šesti Čechů
18 Dušan Drdaj (Cajdašrot/KTM 450). Patřil k nejrychlejším nováčků na Dakaru 2024. Problém s nádrží ho vyřadil ze závodu, ale v Dakar Experience pokračoval. Při velké nehodě v motokrosu si zlomil rameno a nezávodil šest měsíců. Po loňském 17. místě, letos patří mezi sledované jezdce v kategorii Rally2. Pojede na osvědčené technice KTM.
23 Martin Michek (Hoto Racing/Hoto Rally). Po šesti letech u týmu Orion - Moto Racing Group přestoupil českobudějovický závodník k čínské značce. Jeho cílem je vylepšit dosavadní maximum (dvakrát 10. místo v letech 2021 a 2024) a útočit na jednociferný výsledek.
27 Milan Engel (Orion - Moto Racing Group/Kove 450). Engel zůstává při svém dvanáctém startu na Dakaru věrný týmu Ervína Krajčoviče. Tým letos přešel z KTM na motocykly čínské značky Kove, které se v posledních několika letech ukázaly jako velmi konkurenceschopné.
36 David Pabiška (SP Moto Bohemia Racing Team/KTM 450). Startuje na sedmnáctém Dakaru. Opět jede v nejtěžší kategorii Original by Motul, kde si jezdci sami dělají servis, spí ve stanech a mají k dispozici jen jednu bednu s nářadím. Obhajuje zde skvělé výsledky ve veteránské kategorii.
62 Martin Prokeš (Moto Racing Krásné Pole). Ostravský jezdec usiluje při svém třetím startu o umístění v Top 30, ale v roce 2026 v nové konfiguraci. Startuje s vlastním týmem a omezenými zdroji, což jeho dobrodružství trochu zkomplikuje.
72 Jiří Brož (BAS World KTM/KTM 450). Loni při svém debutu si během 5. etapy zlomil brzdovou páku, musel si ji opravit půjčením z jiného motocyklu. Když si pro ni jel, ukradli mu palivo. V 7. etapě si při pádu poranil kolenní vaz. V předvečer cíle se kvůli problému se spojkou na dlouhou dobu zasekl. Nikdy se nevzdal a podařilo se mu dojet do cíle.
Bývalí vítězové v kategorii motocyklů
Ricky Brabec (USA) – Vítěz z let 2020 a 2024. Loni obhajoval titul s týmem Honda.
Kevin Benavides (Argentina) – Vítěz z let 2021 a 2023. Startoval jako hlavní opora továrního týmu KTM, ovšem letos se objeví za volantem buginy.
Luciano Benavides (Argentina) – Vítěz z roku 2023 (v celkovém hodnocení MS, ale na Dakaru se počítá jako absolutní špička s ambicemi na titul, který již v rámci týmu KTM/Husqvarna potvrzuje).
Daniel Sanders (Austrálie) – Při svém pátém startu na Rallye Dakar si tovární jezdec rakouské tovární značky dojel pro první vítězství, které bylo rovněž premiérovým umístěním na stupních vítězů.
