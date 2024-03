Modernizovaný Citroën Berlingo už je v prodeji. Začíná pod půlmilionem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Citroën Berlingo se s novou tváří, inspirovanou malým elektrickým ë-C3, ukázal světu už koncem loňského roku. Nyní je už k mání, a to za ceny v dnešní drahé době překvapivě příznivé. Osobní verzi je možné s využitím všech bonusů možné mít už od 500 tisíc korun, verzi Profi dokonce od 480 tisíc korun.

Ovšem, abyste se dostali na takto nízkou cenu, má to pár drobných háčků. Jednak, akční cena je podmíněná využitím výkupního bonusu 30 tisíc korun za odevzdání starého auta na protiúčet, a jednak je třeba si vůz pořídit do konce března. Bez tohoto zvýhodnění a „akční slevy“, která je v závislosti na verzi od 30 do 100 tisíc korun, začínají ceny na 580, resp. 540 tisících korun.

Z klíčových prvků vozu stojí za zmínku sedačky Citroën Advanced Comfort se speciálním měkkým čalouněním, nová generace infotainmentu či třeba (kromě základní výbavy You) tři stejně velké a individuálně sklopné sedačky ve druhé řadě. Verze XL nabízí za příplatek navíc dvě individuálně sklopné a vyjímatelné sedačky do třetí řady.

Elektrická zrcátka v základu

Základní výbava You nabídne kromě dnes již standardní armády airbagů či signalizace nezapnutých pásů také couvacího asistenta, pomoc s rozjezdem do prudkých kopců, tempomat s omezovačem rychlosti, elektrická zrcátka s vyhříváním, elektrická okna předních dveří, zadní lavici dělenou 1/3 ku 2/3, výklopné zadní dveře, posuvné boční dveře vpravo, kotevní oka a látkové čalounění.

Verze Plus přidává LED denní svícení a světlomety, automatické stěrače, samočinné rozsvícení světel, sedadlo řidiče s loketní opěrkou a manuálně nastavitelnou bederní opěrkou, přední mlhovky či sedadlo spolujezdce sklopné do roviny. V případě osobní verze - u té je Plus standardní výbavou - je tu také 10" displej infotainmentu.

Vrcholné provedení Max, které je dostupné jen u osobní verze, obsahuje navíc automatickou dvouzónovou klimatizaci, elektricky ovládaná okna předních i zadních bočních dveří, couvací kameru, kožený volant či šestnáctipalcová litá kola.

Citroën Berlingo M Výbava Motorizace Cena Akční cena Plus 1,2 PureTech 110 S&S MAN6 580.000 Kč 500.000 Kč 1,5 BlueHDi 100 S&S MAN6 625.000 Kč 545.000 Kč Elektromotor 136 1.000.000 Kč 900.000 Kč Max 1,5 BlueHDi 130 S&S MAN6 735.000 Kč 645.000 Kč 1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8 795.000 Kč 705.000 Kč Elektromotor 136 1.080.000 Kč 980.000 Kč

Citroën Berlingo M Profi Výbava Motorizace Cena Akční cena You 1,2 PureTech 110 S&S MAN6 540.000 Kč 480.000 Kč 1,5 BlueHDi 100 S&S MAN6 585.000 Kč 515.000 Kč Plus 1,2 PureTech 110 S&S MAN6 580.000 Kč 500.000 Kč 1,5 BlueHDi 100 S&S MAN6 625.000 Kč 545.000 Kč 1,5 BlueHDi 130 S&S MAN6 655.000 Kč 575.000 Kč 1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8 715.000 Kč 635.000 Kč

Standardní verze M má délku 4.403 mm, rozvor náprav 2.785 mm a prostor pro náklad o objemu 597 – 2.126 l; k mání je jen v pětimístné verzi. Doložnost je v závislosti na provedení od 549 do 615 kg; elektrická verze je na dolním konci tohoto rozsahu. Naftová provedení utáhnou až 1,3 tuny těžký přívěs.

Provedení XL je prodloužené na rozvoru náprav o 190 mm na celkových 2.975 mm a na délce o 350 mm na celkových 4.753 mm. Prostoru pro náklad je v pětimístném provedení od 850 do 2.693 litrů, doložnost je od 509 do 666 kg v závislosti na provedení; nejhůř je na tom opět elektroverze. Přívěs je možno táhnout o hmotnosti až 1.250 kg.

Citroën Berlingo XL Výbava Motorizace Cena Akční cena Plus 1,5 BlueHDi 130 S&S MAN6 690.000 Kč 610.000 Kč Elektromotor 136 1.035.000 Kč 915.000 Kč Max 1,5 BlueHDi 130 S&S MAN6 760.000 Kč 670.000 Kč 1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8 820.000 Kč 730.000 Kč Elektromotor 136 1.105.000 Kč 985.000 Kč

Citroën Berlingo XL Profi Výbava Motorizace Cena Akční cena You 1,2 PureTech 110 S&S MAN6 575.000 Kč 515.000 Kč 1,5 BlueHDi 100 S&S MAN6 620.000 Kč 550.000 Kč Plus 1,2 PureTech 110 S&S MAN6 615.000 Kč 535.000 Kč 1,5 BlueHDi 100 S&S MAN6 660.000 Kč 580.000 Kč

Zajímavostí budiž, že verze Profi mají ve všech případech vyšší užitečnou hmotnost – u velikosti M to je 792–840 kg, u velikosti XL 730–759 kg – ovšem nejvyšší hmotnost přívěsu je tu nižší. Berlinga Profi XL také nejsou k mání se sedmi sedačkami ani v elektrickém provedení. Ty mají homologaci N1 a můžete je dostat s pevnou dělicí přepážkou mezi prostorem pro osádku a náklad i bez ní.

Nafta, benzín i elektřina

Jak ukazují ceníky, i osobní berlingo se dá koupit se zážehovým i vznětovým spalovacím motorem. Tříválec spalující benzín je k mání pouze v nižších výbavách kratších verzí a nabídne 81 kW (111 koní) ve spojení se šestistupňovou manuální převodovkou, naftový čtyřválec lze pořídit s výkonem 75 kW (102 k) nebo 96 kW (131 k) s manuálním šestikvaltem nebo osmistupňovou automatickou převodovkou.

Elektrická verze nabízí vždy 100 kW (136 k) výkonu a baterii o využitelné kapacitě 50 kWh. V závislosti na provedení má vůz dle WLTP dojet až 345 km na jedno nabití v závislosti na verzi. Nabíjení je možné výkonem až 100 kW a z 0 na 80 % to dle tabulky s technickými daty takto trvá půl hodiny.