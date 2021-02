Morgan se vrací k osmiválci. Bláznivý projekt počítá jen s devíti postavenými auty

Málokterý výrobce aut je tak tradiční jako britský Morgan. Jeho historie se datuje až do roku 1910, přičemž i dnešní jeho modely vypadají, jakoby pocházely z meziválečné éry. Přesto i taková konzervativní značka se umí odvázat, byť po svém způsobu. Přivítejte Morgan Plus 8 GTR.

Chystaná novinka avizovaná na prvních designérských nákresech je totiž automobilkou prezentována jako dílo, které vzniklo poté, co designérský i inženýrský tým popustil uzdu své fantazie. Výsledkem má být surové, hlasité a nízké auto, které vznikne v pouhopouhých devíti exemplářích, což je málo i na Morgan, jehož produkty netrhají zrovna prodejní rekordy.

Projekt totiž vznikl díky tomu, že Morgan zpětně získal několik šasi z někdejšího modelu Plus 8. Ty postavila sama automobilka před rokem 2018, přičemž je následně předala externí firmě. Jí zamýšlený projekt byl ale ukončen, a tak nikdy nepoužitá šasi Morgan zase odkoupil zpět. V Morganu Plus 8 GTR přitom budou užita s přepracovanými komponenty. Změny se dotknou zavěšení, brzd i pneumatik.

„Oživení Morgana poháněného vidlicovým osmiválcem se v současné době nemusí pro výrobce pevně zaměřeného na nové platformy a pohonné jednotky jevit jako jasná volba. Když se však naskytla příležitost znovu uvést do provozu několik šasi a vytvořit vzrušující speciální projekt, jako je Plus 8 GTR, plně jsme takový nápad přijali,“ říká k tomu šéfdesignér Morganu Jonathan Wells.

Právě použití těchto šasi znamená, proč se britská firma po letech vrací k 4,8litrovému vidlicovému osmiválci N62 z dílny BMW, které naposledy využila v roce 2018 v modelech Aero 8 a Plus 8. V těchto vozech motor poskytoval 270 kW (367 k), specifikace chystaného Plus 8 GTR však bude teprve upřesněna. Výrobce každopádně slibuje možnost výběru mezi šestistupňovým manuálem a šestistupňovým automatem z dílny ZF.

Co se týče vzhledu, tak si Morgan Plus 8 GTR sice uchovává retro vizáž, najdeme tu však několik pro značku netypických rysů. Má tu být vysoká linie boků karoserie, kterou Morgan nevyužil desítky let. Pětipaprsková kola s centrální maticí zase evokují závodní Morgany z devadesátých let, stejně jako přepracované podběhy pro lepší aerodynamiku. Konkrétně byl inspirací závodní speciál Plus 8, sloužící také jako testovací vozidlo pro hliníkové šasi kdysi využité modely Aero 8 a Plus 8.

I proto hned několik detailů pak dělá auto hodně agresivně vyhlížejícím, jako je přední splitter, otvory v kapotě pro lepší chlazení agregátu, přídavné světlomety nebo zadní difusor. Morgan přitom zdůrazňuje, že i přes historickou vizáž Plus 8 GTR využívá nejnovějších poznatků firmy.

„Tento projekt umožnil našim designérským a konstrukčním týmům znovu užít některé z jejich oblíbených prvků minulých modelů Morgan a také experimentovat s některými funkcemi, které, jak doufáme, se objeví na budoucích vozech značky,“ doplňuje Wells.

Výroba Morganu Plus 8 GTR začne v létě 2021 a bude striktně omezena na devět exemplářů. Auto bude dostupné na různých trzích na základě místních pravidel o importu takového speciálu. Klientům přitom bude nabídnuta možnost si vůz individuálně upravit ve spolupráci s designérským týmem značky. Cena dosud odhalena nebyla, očekává se však, že bude startovat minimálně na částce 200.000 liber, což je v přepočtu bezmála šest milionů korun.