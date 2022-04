Motocyklová VC Argentiny 2022: Aleix Espargaró vybojoval pole position pro Aprilii

Třetím závodem letošního MS silničních motocyklů je Velká cena Argentiny na „Autódromo Termas de Río Hondo“. Okruh byl otevřen v květnu 2008, v roce 2012 proběhla jeho přestavba, takže se prodloužil z původních 4351 na současných 4805 m a získal o čtyři zatáčky navíc, dnes jich má čtrnáct. Světový šampionát silničních motocyklů se zde jezdí od sezóny 2014, loni a předloni byl ale závod zrušen kvůli covidu a také zde vypukl požár, který zničil část infrastruktury včetně boxů.

Jednostopá GP Argentiny má delší, i když mnohokrát přerušenou tradici. Konala se už v letech 1960-63, první ročník byl ještě nemistrovský. Pak se čtyřikrát vrátila v období 1981-1982, 1987, 1994-1995 a 1998-1999. Dějištěm byl vždy okruh v Buenos Aires, který nese jména Oscara a Juana Gálvezů. Po dalších patnácti letech absence v kalendáři absolvovala svůj comeback, ale do současné lokace.

Problémy se Argentině nevyhnuly ani letos. Páteční program byl zcela zrušen kvůli logistickým problémům, potížím s přepravou materiálu z minulého závodu v Indonésii. Nákladní letadla zastavily poruchy. Některým týmům (Gresini, VR46, Ajo) chyběly všechny kontejnery... „Nevěřil jsem, že se vůbec bude závodit. Mechanici museli zvládnout dvoudenní práci za jedinou noc,“ řekl Luca Marini. Měli na ni dvanáct hodin...

Vše se odjelo v sobotu, tedy tréninky i kvalifikace. Program by ale původně trval deset hodin jen s malými přestávkami. Nakonec se tedy rozhodlo, že všechny tři kubatury absolvují jen dva tréninky místo tří, respektive čtyř v případě MotoGP. Ty ale trvaly padesát minut v případě slabších tříd a hodinu u té nejsilnější. Na okruhu závodníky sužovala spousta prachu a nafoukaných nečistot.

MotoGP

Ač se to může z médií zdát, covid ještě nezmizel . Takaaki Nakagami měl v pondělí pozitivní test. „Tento týden bohužel v Argentině závodit nebudu. Je mi to líto kvůli týmu, sponzorům a fanouškům. Nemám žádné příznaky a cítím se dobře,“ řekl Japonec. Honda za něj neměla náhradníka. Poslední test měl ale „Taka“ negativní, a tak do Argentiny nakonec vyrazil, napomohlo mu posunutí programu.

Testovací jezdec HRC Stefan Bradl zaskakuje za zraněného Marca Márqueze. V Indonésii během víkendu celkem čtyřikrát upadl, poslední highsider byl opravdu divoký osminásobnému a exmistru světa se obnovil problém s dvojitým viděním. Stefan Bradl sdělil: „Nejdůležitější je teď popřát Marcovi brzké uzdravení. Do té doby udělám maximum pro Hondu a pro tým Repsol Honda. Letos už jsem absolvoval nějaké testy, takže jsem obeznámen s novým modelem RC213V, ale samozřejmě nastoupit do závodního víkendu MotoGP je jiná situace. Na Argentinu mám dobré vzpomínky, byl jsem tam pátý v roce 2014 a sedmý, když jsem závodil naposledy v roce 2016. S týmem tedy zapracujeme na plánu pro tuto Velkou cenu, určitě to bude rušný víkend.“

Komise Grand Prix zakázala zařízení pro změnu výšky přední části motocyklu, které jako první uvedla Ducati. Italská továrna požadovala odklad na začátek sezóny 2024, ale neuspěla, zákaz platí už od příštího roku. Bude povolen pouze tzv. „holeshot“, a to jen jednou, při startu závodu. Se zadní částí mohou jezdci hýbat dle libosti i nadále.

Nakagami se skutečně objevil už na startu prvního tréninku. Fabio di Giannantonio ztratil při kontaktu s Polem Espargarem levé křidélko. Jack Miller si musel chvíli připadat, že jede na hadovi, jak se pod ním jeho ducati vlnila. Rychlost nechyběla oběma apriliím a suzuki Álexe Rinse. Hodně dlouho pak udával tón obhájce titulu Fabio Quartararo. Jenže nakonec se radoval japonský závodník, který tu původně neměl vůbec být (1:39,02 min). Pořadí se přelévalo každou chvíli, někdo ale ten kousek štěstí mít musel...

Druhý a poslední trénink začal ve 20:40. Pro Remyho Gardnera ne úplně šťastně, pádem. Pol Espargaró si také vyzkoušel tvrdost argentinského povrchu, zavřelo se mu přední kolo. Quartararovi vypadlo potítko a musel zpomalit. Jezdcům znepříjemňovali „život“ na dráze letící ptáci. Brad Binder zastavil, viděli jsme kouř a plameny z jeho KTM, která se mu natvrdo „kousla“. Jeho bratr Darryn spadl a ve finále i Marco Bezzecchi. Trénink ovládly Aprilie RS-GP, tím rychlejším byl Aleix Espargaró (1:38,2 min). „Pecco“ Bagnaia zabrzdil na rovince, sice mimo stopu, ale nevypadalo to zrovna bezpečně... Luca Marini na poslední chvíli vyšťouchl z první desítky Miguela Oliveiru.

První čtvrthodinová kvalifikace vypukla ve 22:05. Bagnaia se pral s nestabilním strojem, který se splašil a následně zajel do boxů. Jindy kliďas byl řádně vytočený, použil druhý stroj. Snažil se, chvíli byl ze všech nejrychlejší, ale nakonec postoupili dál Nakagami a nejrychlejší Pol Espargaró, který musel ještě svoji jankovitou hondu krotit.

Ve 22:30 se konečně rozhořel boj o nejlepší příčky startovního roštu. Kdo nejlépe „zatančí argentinské tango“? Jack Miller spadl, zavřel se mu předek. Australan rychle běžel pro druhou. motorku. Pak se dostal do křížku s Quartararem, když udělal drobnou chybu a Francouze zbrzdil. Pořadí vévodil Aleix Espargaró a když ho někdo překonal, vrátil mu to. Snažil se o to nakonec druhý Jorge Martín. U Aprilie mohou být opravdu hodně spokojeni. První řadu Mariniho také asi čekal málokdo a on se v boxu radoval právem.

Po kvalifikaci řekl: „Tým mi vybaloval motocykl v šest ráno. Práci, kterou normálně mechanici dělají dva dny, museli zvládnout za osm hodin. Naplnil jsem potenciál, který cítím už od začátku sezóny. Měli jsme sice problémy, ale z první řady nejsem nadšený.“ Jorge Martín: „Cítil jsem se skvěle. Myslel jsem si, že mám na pole position, ale ve třetí zatáčce rychlého kola jsem udělal chybu. Vrátili jsme se k loňským setupům, fungovalo to.“ A vítěz kvalifikace: „Jsem hrdý na tým, během pěti let jsme udělali kus práce a už držíme krok se špičkou. Do zítřka jsem optimistický, máme na to!“

VC Argentiny MotoGP 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:37,688 min 2. Jorge Martín Ducati Pramac Racing 1:37,839 min 3. Luca Marini Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:38,119 min 4. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team 1:38,165 min 5. Maverick Viñales Aprilia Aprilia Racing 1:38,196 min 6. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:38,281 min 7. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:38,455 min 8. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:38,516 min 9. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:38,537 min 10. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 1:38,576 min

Moto2

V prvním tréninku upadl Joe Roberts a mechanici měli dost práce mu poničenou motorku zprovoznit, v prostřední třídě mají jezdci jen jeden stroj. Konec tréninku ale stihl. V poli mimochodem chybí Barry Baltus, ten si v Indonésii zlomil ruku. Pedro Acosta se s tříválcem zatím sžívá, „lehnul“ si na přední kolo. Ale také se po opravě svezl... Rychle vypadal vítěz posledního závodu Somkiat Chantra, ale nakonec všechny přelstil Fermín Aldeguer (1:43,3 min). Filip Salač skončil šestnáctý.

Druhý trénink začal v 16:30. Smolný a nepříjemný pád s highsiderem potkal Chantru. Časy šly dolů, snažili se o to hlavně Jake Dixon a Aldeguer. Fermín byl znovu ze všech nejrychlejší i zde, ale svůj výkon z FP1 nakonec nepřekonal (1:43,5 min). Salač měl problémy s přední brzdou, výměna destiček nepomohla, tak mechanici pro kvalifikaci přichystali nové čerpadlo.

Jezdci se pustili do Q1 v 19:45 našeho času. Nejlépe si počínal Cameron Beaubier, dál šli ještě Manuel González, Zonta van der Goorbergh a Marcel Schrötter. Filip Salač skončil devátý a do druhé kvalifikace se neprobojoval. Znamená to 23. místo na gridu. Marcos Ramírez, se kterým absolvoval závěr, se na něj rozčiloval. „Mám střevní virózu, nechci se vymlouvat, ale necítím se stoprocentně fit,“ řekl Filip Salač po kvalifikaci.

Aldeguer exceloval i v boji o nejlepší postavení na startu. A to bude španělskému supertalentu 5. dubna teprve sedmnáct! Na jeho výkon 1:43,3 min nenašel nikdo ze soupeřů odpověď a hodinky ho neminuly. Navíc se stal vůbec nejmladším jezdcem v Moto2, který získal pole position. Musel se před ním sklonit Augusto Fernández. Tony Arbolino a další. Pod Samem Lowesem se kalex vlnil a nevešel se ani do desítky. Rozdíly byly ovšem minimální.

VC Argentiny Moto2 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Fermín Aldeguer Boscoscuro MB Conveyors Speed Up 1:43,306 min 2. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:43,456 min 3. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:43,513 min 4. Albert Arenas Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:43,615 min 5. Jake Dixon Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:43,622 min 6. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team 1:43,645 min 7. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:43,671 min 8. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:43,710 min 9. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team 1:43,727 min 10. Manuel González Kalex Yamaha VR46 Master Camp Team 1:43,761 min 23. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:44,501 min

Moto3

John McPhee, který se zranil krátce před závodem v Indonésii, nestartuje ani v Termas de Río Hondo. Zlomenina dvou obratlů si vyžádá delší léčbu. „Každý den jsem pracoval se svým fyzioterapeutem s cílem vrátit se už v Argentině, ale bohužel po dalších kontrolách mi bylo sděleno, že vzhledem k aktuálnímu stavu zlomeniny je příliš brzy na návrat,“ uvedl Skot na sociálních sítích. „Nyní se soustředíme na Texas. Budu tedy mít o týden více na zotavení. Jsem zklamaný, že nebudu závodit v Argentině, protože tu trať miluji, ale těším se, až budu zpátky silnější v Austinu,“ dodal jezdec. Peter Öttl, který mimochodem chyběl v Indonésii kvůli covidu, ovšem během soboty sdělil, že se Brit nevrátí dříve než v Portugalsku.

Španěl Gerard Riu Male opět nahradil Davida Muñoze, kterému ještě není šestnáct a nemůže startovat. Mezi závodníky se konečně objevil Taiyo Furusato, ten si doléčil zranění a v Grand Prix debutuje. Jeho zkušený krajan Ayumu Sasaki si bude muset v závodě odbýt trest dlouhého kola, který dostal za „sejmutí“ Andrey Migna v Mandalice.

V prvním tréninku, který začal ve 13:15 našeho času, hned v úvodu lehce upadl Matteo Bertelle. Ovládl jej Dennis Foggia (1:49,2 min). Druhé volné měření sil následovalo po FP1 kategorie Moto2 v 15:25. Rozhodl o tom, kdo bude muset do první kvalifikace a vybojovat si případný postup dál. Havaroval zkušený Tatsuki Suzuki, navíc v tu dobu nejrychlejší, stroj však zvedl a dojel do boxů. Vzápětí se ocitl na zemi Mario Aji. Jaumeho Masiu nejdříve zbrzdil Daniel Holgado a pak vyrovnával highsider. Ve finále spadl Scott Ogden, ale nasedl a jel dál. Jenže za chvíli se potkal s asfaltem znovu. Na zemi skončil i Elia Bartolini. Rychlé časy katapultovaly na vrchol Izana Guevaru (1:48,9 min).

Kvalifikace se rozjela v 18.55. Tedy ta první. Spadl Brit Joshua Whatley. Nejrychlejším byl Ryusei Yamanaka, spolu s ním postoupili k rychlejší čtrnáctce Stefano Nepa, Riccardo Rossi a Joel Kelso. Právě Australan překvapil v boji o pole position, moc se s ním nepočítalo. Rozhodovalo se ale až na konci a Sergio García překonal traťový rekord (1:48,4 min). Spolu s ním se do první řady zítra postaví Sasaki a Guevara. Kelso skončil pátý. Deniz Öncü nenaplňuje naděje do něj vkládané. Hervé Poncharal, šéf týmu Tech 3 řekl: „V Denizovi je velký potenciál, už letos je schopen bojovat o titul mistra světa.“ Ani Foggia a Masiá se ale nevešli do desítky.

VC Argentiny Moto3 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Sergio García Gas Gas Gaviota GasGas Aspar Team 1:48,429 min 2. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 1:48,600 min 3. Izan Guevara Gas Gas Gaviota GasGas Aspar Team 1:48,624 min 4. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 1:48,726 min 5. Joel Kelso KTM CIP Green Power 1:48,735 min 6. Daniel Holgado KTM Red Bull KTM Ajo 1:48,865 min 7. Xavier Artígas CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP 1:48,943 min 8. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 1:48,953 min 9. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 1:49,050 min 10. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI 1:49,061 min

