Motocyklová VC Indonésie 2022: Odložený závod MotoGP vyhrál Miguel Oliveira na KTM

V Indonésii proběhl druhý závod MS silničních motocyklů. Okruh Mandalika je moderní, stavět se začalo v roce 2019 a funguje teprve čtyři měsíce. Jezdci zatáčejí jedenáctkrát doprava a pouze šestkrát doleva. Trať se bude využívat i jako běžná komunikace. Postavené tribuny pojmou 50 tisíc diváků, kolem okruhu je ale místo pro dalších 90 tisíc lidí.

MotoGP

Nejrychlejším v ranním zahřívacím tréninku byl obhájce titulu Fabio Quartararo, jeho čas jen těsně zůstal nad hodnotou 1:32 min. Jezdci se rozhodli otestovat mokré gumy. Marc Márquez se nechal slyšet: „Mandalika je okruh, na kterém se předjíždí nejhůř z celého seriálu.“ Ve warm upu nejdříve vyrovnal smyk, záhy dostal drsný highsider, vyletěl do výšky a dopadl tvrdě, ale odešel po svých. Nakonec ho vrtulník odvezl do nemocnice s otřesem mozku. Během víkendu upadl celkem čtyřikrát...

Závod třídy MotoGP byl původně vypsán na 27 kol, to dává dohromady něco málo přes 116 km. Stejně jako Moto2 byl ale zkrácen, konkrétně na dvacítku okruhů. Franco Morbidelli při tréninku startů vjel do cesty Joanu Mirovi a dostal trest v podobě tří míst na gridu. Nad okruhem se ovšem začali ženit čerti, takže se start posouval... Objevily se i hromy a blesky.

Jezdci nakonec v mokru vyrazili po hodinové pauze, aby objeli zkušební kolo. Provazy vody zdárně odtekly a bouře odešla. Skoro 63 tisíc diváků vidělo start v 16:15 místního času (9:15 našeho). Nejlépe se povedl Quartararovi, který přitom vodu nemusí. Za ním se snažil Miguel Oliveira a na třetí příčku se vyšplhal Jack Miller. Lídr vydržel jen do konce prvního okruhu, pak se přes něj Portugalec i Australan přehnali, dokonce došlo ke kontaktu mezi ducati a yamahou. „Jackass“ záhy převzal vedení.

Quartararo neodolal Rinsovi a Zarcovi, i když ztráta dvou pozic byla způsobena zadním kolem, které mu lehce podklouzlo. Jorge Martín najel na mokrý obrubník a ducati pod ním zatančila... „Pecco“ Bagnaia neměl daleko k pádu, ale pokračoval dál. Oliveira si v pátém kole vzal první místo zpátky. Martínovi uletěl předek, když vjel do jedné z kaluží, znamenalo to konec... Odstoupil Andrea Dovizioso, potkal ho technický problém, yamaha mu nejela.

V polovině závodu si Johann Zarco vyšlápl na Álexe Rinse – a úspěšně. Dvojnásobný exmistr světa Moto2 se prodral na průběžné pódium a dostal chuť ještě na víc! Probudil se také Quartararo, Rins ztratil další místo. Fabio se dotáhl do bitvy o pódium, protože Zarco dvakrát neúspěšně zaútočil na Millera. A francouzský souboj byl opravdu na ostří nože. Fabio ovšem jel jako pokropen živou vodou, neodolal mu ani Australan. Nad Millerem vyzrál i Johann. Přiblíží se obhájce titulu vedoucímu Oliveirovi? Nedokázal to.

Miguel Oliveira vyhrál excelentním výkonem, v MotoGP už počtvrté a celkově vybojoval už 16. triumf své kariéry. Poslední pódium patřilo Zarcovi před Millerem, oběma modro-stříbrnými suzuki a nenápadným Morbidellim. Skvělý Darryn Binder chvíli vedl velkou grupu o osmé místo a rozdával si to s Eneou Bastianinim, svým bratrem a Aleixem Espargarem. Nakonec se na rozdíl od vítěze GP Kataru vešel alespoň do desítky. Skvělý výsledek na to, že přeskočil Moto2.

Zarco: „Musím být šťastný za pódium. Chvíli jsem studoval motorku, abych věděl, kolik mám přilnavosti. Bojoval jsem s Jackem a Fabiem, kdybych měl volnější trať, tlačil bych, ale třetí místo beru!“ Quartararo: „Tohle jsem nečekal, yamaha na mokru nefunguje, ale během zahřívacího kola jsem zjistil, že potenciál má. Do budoucích závodů nám výsledek dává naději. Děkuji všem fanouškům, že vydrželi. “ A vítěz Oliveira: „Emocionálně jsem se ocitl jako na horské dráze. První kola jsem jezdil za Jackem a hledal limity. Když jsem ho předjel, soustředil jsem se jen na sebe. Chci se takhle dobře udržet i do dalších závodů.“ Vítězství věnoval dcerce.

Moto2

Havárie v sobotní kvalifikaci vyřadila z dalšího programu Belgičana Barryho Baltuse. Ranní warm up ovládl Celestino Vietti (1:36,01 min). Závod třídy Moto2 byl původně vypsán na 25 kol. Jezdci tak měli urazit necelých 108 km. Jenže pak se zkracovalo na dvě třetiny hlavně kvůli vysoké teplotě asfaltu. „Cítím se lépe, najel jsem toho hodně a v zahřívacím tréninku jsem zajel lepší čas než v kvalifikaci,“ řekl Filip Salač. Vzhledem k tomu, že chybí Baltus, posunul se na 22. místo na roštu.

Do vedení šel Somkiat Chantra před Samem Lowesem a Jakem Dixonem. Skvělý start měl Simone Corsi s MV Agustou, pak bojoval s Viettim a Arenasem, ten udělal chybu... Arón Canet vydělal celých devět míst a jezdil čtvrtý. Pedro Acosta si odbyl „long lap“ hned ve třetím kole. Chantra poli vévodil! Dixon zaútočil úspěšně na Lowese, ale podklouzlo mu přední kolo. Corsi výborně začal a špatně skončil. Pak se závod proměnil v obvyklý „Kalex Cup“, jen rámy čtyř strojů nesou jinou značku...

Na druhé místo se vyšvihl Canet a třetí jezdil Lowes – jenže toho si „dal“ Vietti. A pak se vítěz z Kataru posunul na stříbrnou příčku. Thajský závodník byl překvapivě suverénní a Ital na něj jednoduše neměl... Chantrovi vyšlo klání fantasticky, v minulosti občas vystrčil růžky, ale v Indonésii prostě exceloval od prvních metrů. I přes problém v posledním kole, lehký highsider ovšem ustál. Jeho dosud nejlepším umístěním bylo páté místo loni v Rakousku.

Kdo by ho tipoval na vítěze? Ale senzace se stala skutečností. Samozřejmě ještě žádný Thajec nikdy závod MS nevyhrál. Vietti dorazil do cíle druhý a vede průběžné pořadí mistrovství světa. Třetí příčku uhájil Canet. Poprvé letos se hrála na stupních vítězů jiná hymna než italská. Filip Salač poprvé cíl viděl, dojel na 21. místě.

Canet v cíli řekl: „Byl to náročný víkend, jezdilo se na mokru i suchu. Ve druhém tréninku jsme přenastavili motorku, ale hned jsem upadl. Ve warm upu jsme tak udělali poslední změny. Bylo náročné startovat zezadu a propracovat se.“ Nezapomněl poděkovat. Vietti: „Podmínky nebyly ve vedru jednoduché, doma jsme studovali novou trať docela dost, nakonec jsme našli optimální setup.“ Rozesmátý Chantra: „Nemůžu tomu věřit! Jsem hrozně rád. Najížděl jsem do posledního kola a uvědomil si, že pořád vedu. Ještě pod šachovnicí mi to pořád nedocházelo.“ Následovala obvyklá děkovačka přešťastného, napůl blonďatého Asiata.

VC Indonésie Moto2 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 25:40,876 min 2. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team +3,230 s 3. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 +4,366 s 4. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team +7,918 s 5. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo +12,228 s 6. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +12,384 s 7. Fermín Aldeguer Boscoscuro MB Conveyors Speed Up +12,696 s 8. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team +14,547 s 9. Pedro Acosta Kalex Red Bull KTM Ajo +17,786 s 10. Albert Arenas Kalex Inde GasGas Aspar Team +18,327 s

Moto3

Nedělní program zahájila na okruhu Mandalika nejslabší kubatura. Zahřívací trénink, který se odehrál na suché trati za slunečního svitu, nejlépe zvládl Dennis Foggia (1:39,8 min). Závod třídy Moto3 byl vypsán na 23 kol. Jezdce tak čekalo celkem 99 km. Pro středoevropského fanouška začal vzhledem k časovému posunu už v pět hodin ráno.

Diogo Moreira si v sobotu vybojovanou první řadu neužil, technický problém s motorkou před startem zahřívacího kola jej odsunul až na konec roštu. Červená světla zhasla. Sergio García udělal myšku přes celou trať, ale chvíli se udržel ve vedení. Pak jej vystřídal katarský vítěz Migno a své chtěl říct i Dennis Foggia. Spadli Alberto Surra a Iván Ortolá. García se po chybce propadl dozadu, na čele jej nahradil Izan Guevara. Ale Sergio se vrátil, naopak Migno sotva ustál pád.

Dennis Foggia mezitím všem ujížděl. Pole se roztrhalo, v 8. kole chyboval „poleman“ Carlos Tatay a propadl na konec první desítky. Ještě si zkrátil zatáčku a musel na dlouhé kolo. Moreirovi jeho motorka nefungovala a skončil v boxech. První řadě roštu se tak závod moc nevydařil. Migno trefil Garcíu do zadního kola, oba jeli naštěstí dál. Španěl se sice na chvíli propadl, propracoval se ovšem znovu vpřed a rozdával si to s týmovým kolegou. Adrián Fernández těsně před polovinou závodu zajel do boxů.

Zatímco Foggia suverénně vládl, ujel ostatním i o pět sekund, za ním se sjelo do balíku sedm, osm jezdců a pak se vytvořil dlouhý vláček. Pohromu jezdců, kteří startovali z první řady, završil Mario Aji, nejdříve „couval“ mimo body a pak ještě dostal dlouhé kolo. Pravda, Tatay se i po trestu dokázal vrátit do první desítky a pak dokonce do boje o bednu!. Matteo Bertelle si ho neobjel ve stanovením limitu, tak dostal rovnou dvojité. Surra definitivně skončil. Vpředu dělali vítr Deniz Öncü a Jaume Masiá. Souboje v grupě využil Guevara.

V posledním kole Ayumu Sasaki sestřelil Andreu Migna a pro oba závod skončil. Spadli i Joel Kelso a Stefano Nepa. Foggia vyhrál naprosto suverénně před Izanem Guevarou, Tatay nakonec pokořil Garcíu a zachránil čest první řady. Navíc vybojoval první pódium ve své kariéře.

„Dal jsem tomu sto procent. Jsem spokojený, předjížděl jsem, držel tempo. Foggia jel ale úplně jinou ligu.,“ řekl usměvavý Carlos. Izan Guevara: „Je tu velké vedro. Souboje ve skupině byly neuvěřitelné, ale na konci jsem zatáhl a mám pódium.“ Vysmátý Foggia svou nedokonalou angličtinou sdělil zhruba toto: „Nemám slov. V kvalifikaci se mi nevedlo, startoval jsem až šestý, rychlé kolo mi zrušili kvůli žlutým vlajkám. Posledních pět kol závodu se mi špatně dýchalo, tohle bylo tvrdé...“

VC Indonésie Moto3 2022 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 38:51,668 min 2. Izan Guevara GasGas Gaviota GasGas Aspar Team +2,612 s 3. Carlos Tatay CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP +3,639 s 4. Sergio García GasGas Gaviota GasGas Aspar Team +3,759 s 5. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +3,870 s 6. Xavier Artígas CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP +4,962 s 7. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +5,289 s 8. Elia Bartolini KTM QJMotor Avintia Racing Team +5,405 s 9. Daniel Holgado KTM Red Bull KTM Ajo +5,533 s 10. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing +5,687 s

