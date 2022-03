Motocyklová VC Indonésie 2022: Kvalifikaci MotoGP vyhrál Fabio Quartararo

Druhým podnikem letošního mistrovství světa silničních motocyklů je Velká cena Indonésie. Do této země se špičkové závody vracejí po dlouhé pauze, konkrétně čtvrtstoletí. Až dosud se konala pouze dvakrát, v letech 1996 a 1997. Dějištěm byl okruh Sentul v Bogoru poblíž hlavního města Jakarty, který se používá dodnes pro lokální závody. Pak přišla asijská ekonomická krize... Plánovaná rekonstrukce z let 2016 a 2017 (měla se zde jet i formule 1) se nakonec neuskutečnila.

Místo ní byl vybudován nový okruh Mandalika s délkou 4301 m a sedmnácti zatáčkami. Otevřel se loni v listopadu a ještě na něm stihly odjet své závody superbiky. Trať je situována na jižním pobřeží ostrova Lombok, necelých 1300 km východně od původní lokace v Sentulu. Před ostrým startem sezóny zde v únoru testovali pouze jezdci MotoGP. Drolil se asfalt, takže se musel povrch ještě v některých úsecích trati vyměnit. Nejdelší rovinka má jen něco málo přes půl kilometru. Okruh se ale většinou líbí. Indonésie je obrovským motocyklovým trhem, pochopitelně dominují stroje zejména menších objemů.

Komise Grand Prix se v Kataru dohodla na okamžité změně v signalizaci. Déšť na dráze oznamuje pouze bílá vlajka s červený křížem. Žlutá s rudými pruhy hlásí znečištění olejem a troskami kapotáží motocyklů po nehodách. Pochopitelně mohou být vyvěšeny také obě současně. Víkendový program začal pro českého motocyklového fanouška vzhledem k časovému posunu velmi brzy ráno, v pátek i sobotu už v 1:50. Přestávky mezi tréninky byly prodlouženy z obvyklé čtvrthodiny na dvacet minut, pokud prší, dráha se musí pořádně vyčistit. A v této části světa déšť není ničím neobvyklým, počasí do programu pochopitelně zasáhlo.

MotoGP

Pol Espargaró v prvním pátečním tréninku ukázal, že nová honda je opravdu rychlá, dostal se těsně pod hranici 1:33,5 min. Druhý trénink nezačal dobře pro obhájce titulu Fabia Quartarara, ten musel zastavit s technickým problémem – nefungovala pohonná jednotka. Marc Márquez svou jankovitou motorku zvládl, havaroval ve vysoké rychlosti až na konci měření sil. Pomalý exmistr světa Joan Mir učil suzuki jezdit motokros, pochopitelně neplánovaně. Na finále nazula většina jezdců zadní měkkou gumu a časy šly rychle dolů. Spadl katarský vítěz Enea Bastianini, ale nosítka nebyla naštěstí potřeba. Vítězem tréninku se stal Quartararo (1:31,6 min), musel použít druhý stroj, ale ten fungoval bezchybně.

Andrea Dovizioso ke svým dosavadním výkonům podotkl: „Musím si zvykat, stroj mému jezdeckému stylu moc nesedí.“ Darryn Binder jezdí ze strany na stranu jako v Moto3, což se pochopitelně u soupeřů nesetkává s nadšením. „Motorka zatím spíš řídí mě, ne já ji,“ omlouval se hlavně Remymu Gardnerovi. „Asfaltéři odvedli dobrou práci, už neodlétají kameny jako při testech,“ uvedl Aleix Espargaró. „Start do závodu bude klíčovým momentem, úplně dobře se tu nepředjíždí,“ dodal Španěl k blízké budoucnosti. „Pokud bude dráha mokrá, očekávám extrémní náročnost,“ řekl loňský šampion Moto2 Remy Gardner. Brad Binder poznamenal: „Byl jsem lyžovat a tady je vedro, jsem hodně unavený.“ Jack Miller: „Je to hodně pohodové a zábavné ježdění.“

Do třetího tréninku v sobotu dopoledne (respektive u nás velmi brzy ráno, startoval ve 3:50) vyrazilo pole MotoGP na mokrém obutí. „Jsem hodně potlučený,“ řekl Marc Márquez. Exmistr světa neměl příliš mnoho šancí na postup. Snažil se... před polovinou se přezouvalo na suché obutí, navíc měkké, ale ani to osminásobnému šampionovi nepomohlo. Časem těsně nad 1:34 sice trénink ovládl, ale musel do první kvalifikace, na přímý postup mu chyběly skoro dvě sekundy. Quartararovi se opět nevyhnuly technické problémy.

Ze čtvrtého „nastavovacího“ tréninku si Álex Rins málem odnesl grilovaná stehna. Svá vlastní, protože mu u jeho suzuki bouchl motor. Álex o kouři ze své motorky dlouho nevěděl, když zjistil, že mu z ní šlehají i plameny, konečně sesedl. Raúl Fernández, který jel za ním, zvedl ruku. Zavlály nejprve žluté vlajky, na červenou se čekalo... Johanna Zarco navíc uklouzl na oleji ze Španělova stroje. Po vyčištění trati se pokračovalo...

Jack Miller jezdil mimo trať, Marc Márquez nestihl dobrzdit, ale znamenalo to také jen výlet. Franco Morbidelli vidí u Yamahy určité zlepšení: „Je to jako když začnete v temné místnosti otevírat okna.“ Čas 1:31,9 min jej ovšem katapultoval na vrchol výsledkové listiny.

Marcu Márquezovi se honda v první kvalifikaci trochu splašila, drift s moderní vyspělou elektronikou moc často nevídáme. Po pár minutách dokonce lehce upadl a okamžitě utíkal hledat odvoz, aby se stihl vrátit na druhé motorce. Povedlo se mu to. Zato Marco Bezzecchi si na brzdách „ustlal“ a Pol Espargaró málem. Marc Márquez se nejdříve připletl do cesty Doviziosovi, pak se zavěsil za pomalého Nakagamiho. Sice ho předjel, ale vzápětí se ocitl opět na zemi. A to znamenalo konec nadějí na start z předních pozic. Ještě spadl Joan Mir. K rychlejší desítce do druhé kvalifikace postoupili Francesco Bagnaia a Fabio di Giannantonio...

Zatímco Repsol Honda po pátečním skvělém úvodu totálně propadla, stáj Gresini měla v elitní dvanáctce oba dva jezdce, Bastianiniho čas stačil na přímý postup. Morbidelli ovšem upadl a čekal na odvoz. Z jeho yamahy navíc v saltech odlétlo vše, co mohlo. Aprilia vyhodila ze svého sedla Aleixe Espargara. Bitvu Quartarara a Bagnaii narušil nejdříve Jorge Martín. „Pecco“ ale ve finále ztratil. Francouzský obhájce titulu nejrychlejší čas uhájil (1:31,06 min), do první řady se stihl prosmýknout i Zarco.

Moto2

První páteční trénink prostřední kubatury ovládl Sam Lowes (1:44,4 min). Opět pršelo, takže do limitu 105 procent nejrychlejšího se vešlo jen osmnáct jezdců. Na konci však začala dráha osychat, prvním, kdo nasadil slicky, byl Američan Sean Dylan Kelly. Filip Salač skončil poslední s více než devítisekundovou ztrátou na prvního, což zčásti způsobily ony nevyzpytatelné přírodní podmínky.

Ve druhém tréninku náš závodník lehce upadl. Kontakt se zemí potkal i Aróna Caneta. Pedro Acosta sice jezdil ze všech nejrychlejší časy, ale podklouzlo mu zadní kolo a následně ho motorka vykopla. Navíc pod žlutými vlajkami, takže pro nedělní závod vyfasoval trest dlouhého kola. Zonta van den Goorbergh, syn Jurgena, bývalého jezdce kategorií 250, 500 a MotoGP, se nevešel na trať. Katarský vítěz Celestino Vietti se sťukl s pomalým Tonym Arbolinem, ale na svých strojích se udrželi. Albert Arenas měl co dělat, aby nesundal Augusta Fernándeze, musel si vyjet mimo. Spadl Kelly a ve finále lehce uklouzl i Lowes. Exceloval Jake Dixon (1:35,8 min). Salačovi se nedařilo, i tentokrát výsledkovou listinu uzavíral.

„V pátek dopoledne bylo riziko dávat suchou gumu na vlhkou trať. Odpoledne jsem brzy spadl, ohnul řídítko, poničil páčky a mechanici museli motorku opravit. Když jsem se vrátil na trať, potřebná jistota byla tatam,“ uvedl náš jezdec k prvnímu dni.

V sobotu už nepršelo, ale asfalt byl stále mokrý. Časy samozřejmě nemohly konkurovat těm na suchu, nejrychlejším byl nakonec Fermín Aldeguer (1:47,8 min). Spadl van den Goorbergh, dostal smyk, motorka ho vykopla a mladý Zonta letěl, nic se mu naštěstí nestalo. „Chtěli jsme ho přesunout do mistrovství Evropy Moto2, ale tam se jede jen sedm závodů a Zonta se musí učit. Nebude vadit, když na nejlepší ztratí čtyři sekundy,“ řekl Jarno Janssen, šéf RW Racing GP. Změnu podvozku si ale bývalý nizozemský závodník pochvaloval, a to podědil materiál po týmu Petronas, tedy loňskou specifikaci Kalexu. „NTS fungoval také v některých ohledech dobře,“ řekl na adresu japonského dodavatele, který se z finančních důvodů stáhl.

Filip Salač musel do první kvalifikace, pokusil se vybojovat postup do druhé části ke čtrnáctce rychlejších z tréninků. Už bylo sucho a vysvitlo i slunce. Hned v úvodu havaroval Kelly a motorka skončila na něm, ale naštěstí vše ustál bez úhony. Spadli i Alessandro Zaccone a Gabriel Rodrigo. Barry Baltus se zvedl a odcházel, ale evidentně se mu cosi přihodilo, protože nakonec vzal zavděk nosítky. Ke čtrnáctce nejrychlejších postoupili Somkiat Chantra, Bo Bendsneyder, Jeremy Alcoba a veterán Simone Corsi. Salač zaznamenal až devátý čas. vyrazí z 23. místa na roštu, pokud žádný jezdec před ním nedostane trest.

Manuel González se na začátku boje o pole position rozčiloval, ale nebylo jasné, zda to bylo po havárii. V esíčku spadl Jorge Navarro, „letecký den“ pokračoval, dalším v pořadí byl Cameron Beaubier, který kulhal na levou nohu. A pak následovali Albert Arenas a Marcos Ramírez. I Pedro Acosta to bude mít letos po přestupu složité... Hodně rychlý byl Chantra, který se ve finále rozčiloval, protože mu do stopy najel pomalý Arenas. Otěže převzal Brit Dixon, který v Indonésii jede ve velké pohodě. Kvalifikaci vyhrál (těsně překonal 1:35,8 min). Druhý skončil Augusto Fernández, Sam Lowes své snažení vzdal, když mu začal klouzat stroj, i tak vyjede zítra z první řady. Oba si ještě ve finále vyměňovali s Tonym Arbolinem gesta...

Moto3

V roce 2023 bude v Moto3 pro jezdce zaveden systém automatického varování, který jezdce upozorní na to, že se blíží k místu nehody. Na strojích se rozbliká zadní červené světlo.

V Indonésii chybí Skot John McPhee, který v pátek 11. března při tréninku na motardu upadl a zlomil si dva obratle. Operace nebyla nutná, ale nezkušenější jezdec pole Moto3 si musí dát pauzu. „Zlomeniny jsou naštěstí stabilní, takže rovnou začnu s rehabilitací, abych byl co nejdříve zpátky. Vynechat závod je nešťastné, ale nyní se musím soustředit na své zdraví,“ uvedl jezdec. Tým Maxe Biaggiho a Petera Öttla za něj náhradu nenominoval, týden je příliš krátká doba na vyřízení víz a další administrativu. „Doufám, že John v Argentině pojede,“ řekl Öttl.

„Motorka je pro mě úplně nová, zase si zvykám a musím znovu začínat,“ řekla Ana Carasco, bývalá mistryně světa třístovkových supersportů. Grand Prix Moto3 už španělská drobná slečna také jezdila, ale za sedm let technika pokročila. Úspěchem by pro ni byl zisk bodů.

Před startem prvního tréninku nejslabší třídy pršelo, dráha ale rychle osychala. Indonéský závodní víkend zahájil nejlepším časem Alberto Surra (1:51,05 min). Druhý trénink byl díky absenci dešťových kapek mnohem rychlejší, Andrea Migno se dostal jako jediný těsně pod 1:41 min. A bylo vlastně rozhodnuto o tom, kdo pojede první a kdo druhou sobotní kvalifikaci...

Třetí volné měření sil se totiž odehrálo opět na mokré trati, ještě navíc pršelo a nikdo už neměl šanci si čas vylepšit. Spíše se testovalo, protože předpověď počasí na neděli vypadá podobně. Upadli Elia Bartolini a Kaito Toba. Motorky museli traťoví komisaři dolovat z mokrého štěrku. Okruh má naštěstí velmi dobré odvodnění. Havaroval i Španěl Gerard Riu Male. Ani na vodě nenašel přemožitele Migno (1:47,8 min). Že by byl Andrea dalším kandidátem na titul? Katarský triumf něco napověděl, před sezónou se s Italem na zisk koruny příliš nepočítalo...

Sergio García v první kvalifikaci upadl a zamířil doprostřed trati. Ostatní se mu naštěstí stačili vyhnout. Kaito Toba se odporoučel k zemi poté, co mu podklouzlo přední kolo. Už se jelo na slickách. García nakonec Q1 vyhrál, za ním skončili domácí Mario Aji, Xavier Artigas a Alberto Surra. Trať ale kvůli vysoké vlhkosti vzduchu osychala pomalu.

Přímo do druhé kvalifikace postoupilo pět nováčků, zkušenější jezdci zde postrádali výhodu, vzhledem k tomu, že se v Mandalice jede poprvé. Riccardo Rossi dostal drsný highsider a dokonce při něm přišel o hledí přilby. Navíc kulhal a musel navštívit zdravotnické středisko... Evidentně zůstal nezraněn, objevil se ještě na trati. Lehce upadl Dennis Foggia, také Scott Ogden přijel do boxů s poničenou kapotáží, i když jeho problém kamery nezaznamenaly.

Boj o pole position skončil velikým překvapením: nejrychleji zajel Carlos Tatay na CFMoto týmu Prüstel (1:41:2 min), i když kroutil hlavou, jak mu podkluzovalo přední kolo. První místo na startu získalo poprvé on i značka, byť jde technicky o rakouskou KTM. K němu se do první řady postaví Brazilec Diogo Moreira a Mario Suryo Aji!

