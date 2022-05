Motocyklová VC Itálie 2022: Kvalifikaci MotoGP vládli domácí nováčci

Osmým závodem letošní sezóny MS silničních motorek je italská Velká cena. Rychlý okruh v Mugellu byl otevřen v roce 1974, patří tedy k těm starším v kalendáři. Až na zázemí, které prošlo rekonstrukcí na počátku 90. let minulého věku, se nezměnil, layout zůstal naprosto stejný. Dráha měří přesně 5.245 m a má patnáct zatáček. Kromě motocyklových závodů včetně národního šampionátu se na něm v sezóně 2022 konala Grand Prix Toskánska formule 1. A prakticky všichni zúčastnění byli klasickou tratí nadšeni, i když je primárně určena právě pro silniční motorky. Majitelem okruhu je Ferrari.

Jednostopá Velká cena Itálie má dlouhou tradici, ale nadlouho přerušenou. Poprvé se konala koncem května 1914 na Circuito del Pino, podruhé v červnu 1921 v Turíně. Pak si závod s tímto názvem dal sedm desítek let pauzu. Předválečné i poválečné podniky v období 1922-1990 byly totiž vypsány jako Velká cena národů. Jezdilo se na Monze, v Římě, Miláně, Faenze, později v Imole a Mugellu a nakonec v Misanu. Okruhy se v jednotlivých letech střídaly. Součástí mistrovství světa byla již od prvního ročníku (1949).

Italská Grand Prix se vrátila do kalendáře až v sezóně 1991, kdy se jelo zase v Misanu, v Mugellu se uskutečnila o rok později. Misano se vrátilo, jenže po těžkém pádu Wayna Raineyho, který trojnásobného šampiona půllitrů natrvalo upoutal na invalidní vozík, natrvalo zakotvila v Mugellu. Před dvěma lety se závod nekonal kvůli covidu. Loni v kvalifikaci Moto3 těžce havaroval talentovaný Švýcar Jason Dupasquier a v neděli po poledni svým zraněním bohužel podlehl. Ve čtvrtek proběhla na okruhu pietní akce, které se zúčastnil i Filip Salač, je všeobecně známo, že s Jasonem byli velcí kamarádi.

V pátek panovalo velké dusno a teploty přes třicet stupňů. Na sobotní poledne ale „rosničky“ hlásily přeháňky a na neděli výrazné ochlazení a déšť. Valentino Rossi kariéru loni ukončil a prodalo se jen zhruba 30 tisíc vstupenek. Oproti minulým ročníkům žalostně málo...

Bez Finska

Ani napotřetí se neuskuteční obnovená Velká cena Finska. Tu už sice neruší covid, Homologační práce na Kymi Ringu však ještě nejsou zcela hotovy, okruh se nepovedlo stoprocentně dodělat. K tomu se přidala nepříznivá geopolitická situace, severská země přece sousedí s Ruskem... Organizátoři počítali s výrazným přílivem fanoušků ze sousední země, ale tomu je teď konec. Vlaky mezi oběma zeměmi se po útoku na Ukrajinu před třemi měsíci zastavily. FIM, IRTA a Dorna Sports po dohodě odložily konání na příští rok. Mělo se původně jet o víkendu 8.-10. července. Žádný další podnik ji nenahradí, letní pauza se tak protáhne na takřka šest týdnů a sezóna čítá dvacítku závodů. Jack Miller řekl: „Konečně se podívám domů do Austrálie.“ „Těšil jsem se na přátele, pozval jsem je, že se projdeme po lesích,“ smutnil naopak Pol Espargaró.

Okruh Losail v Kataru určitě nezahájí ročník 2023. Areál projde rozsáhlou rekonstrukcí jak dráhy samotné, tak i paddocku a infrastruktury. Přibudou rovněž nové tribuny pro diváky. Závod se uskuteční, ale až v pozdějším termínu, tedy na podzim. Několikrát zmíněné Misano, kde se jezdí VC San Marina, má prodlouženou smlouvu do roku 2026.

Massimiliano Biaggi, čtyřnásobný mistr světa dvěstěpadesátek a v současnosti spolumajitel týmu v Moto3 se oficiálně stal členem Síně slávy MotoGP. Poněkud nafoukaný „Mad Max“ válčil v letech 2000-2005 s Valentinem Rossim, občas dost na nože a chováním byl naprostým protikladem věčně vysmátého Valeho. Později získal i dva tituly v MS superbiků. Navzdory své divoké povaze je to prostě nesporná legenda, která jezdit uměla a svoje místo si určitě zaslouží. Projede se dokonce po trati se svou mistrovskou Aprilií RSW250.

Rossiho startovní číslo 46 už nikdy žádný závodník vMotoGP nebude moci na svém stroji mít. Podobné pocty se se svou 34 dočkal už Kevin Schwantz, ani 65 Lorise Capirossiho už nemůže nikdo použít. Valentino, který na okruhu je, dostal krásný podstavec.

MotoGP

Pol Espargaró a Jack Miller by mohli přestoupit do nové stáje s motocykly KTM v barvách GasGasu, případně do továrního týmu „Volba dvou nováčků, Gardnera a Fernándeze nebyla dobrá,“ řekl Pit Beirer. Paco Sánchez, manažer Gardnera se s ním krutě pohádal, šéf rakouské značky ho nechal vyvést a Remy asi odejde do superbiků. „Napadl jsem technickou část personálu týmu Tech 3, proti KTM samotné nic nemám,“ připustil Sánchez. Miguel Oliveira každopádně půjde právě k Hervému Poncharalovi.

LCR se může rozdělit na dva týmy, zatím se stroje liší jen sponzory. Idemitsu pravděpodobně získá druhý motocykl. Zůstane Takaaki Nakagami a přijdou buď Somkiat Chantra, nebo Ai Ogura z Moto2. Pak je u Lucia Cecchinella volná sedačka a viděli bychom na roštu o dvě hondy víc. Třeba i Millera, jemuž dělá manažera Aki Ajo. Nebo se „Jackass“ vrátí k Pramacu? Álex Márquez může jít k tovární Hondě do superbiků, ale jeho osobním sponzorem je Red Bull...

Aprilia má jasno, potvrdila oba dva stávající jezdce. Aleix Espargaró i Maverick Viñales zůstávají, podepsali smlouvy na sezóny 2023 a 2024. Aleix dotáhl RS-GP na pravidelné stupně vítězů, dočkal se vůbec prvního triumfu ve světovém šampionátu v kariéře a bojuje o titul mistra světa. Není třeba měnit, šéf Massimo Rivola je spokojen.

„Tohle je přesně to, co jsem chtěl. Odvedli jsme spolu hodně práce. Loni byly vidět jasné známky pokroku a nyní jsme schopni neustále bojovat s těmi nejlepšími,“ řekl Aleix. Představte si, že by se mohl dosud méně úspěšný z bratrů stát letos šampionem, to by byla opravdová bomba! „Top Gun“ projektu věří, i když se má stále co učit. „U Aprilie jsem našel fantastickou atmosféru,“ nechal se slyšet Maverick při podpisu smlouvy. Oba jezdci logicky doufají, že další úspěchy ještě přijdou.

Aprilia v Mugellu nasadila ale i třetí stroj tovární s testovačem Lorenzem Savadorim. Ten zkoušel zajímavé obří zadní křídlo ve stylu formule 1. Příští rok ovšem uvidíme na startu hned čtyři motocykly této značky, pokud nepočítáme divoké karty. Razlan Razali dal vale Yamaze a s týmem RNF přechází právě na stroje z Noale. Už je ruka v rukávě. Bude klasickým satelitem s přípravou a výchovou jezdců pro továrnu – a samozřejmě hodlá participovat na vývoji. Razali nezapomněl poděkovat třem ladičkám za spolupráci. Zajímá se o Celestina Viettiho, pro kterého nemá motorku Ducati, i kdyby se letos stal mistrem světa Moto2

Dalším „divočákem“ v Mugellu je tradičně Michele Pirro s „fabrickou“ ducati – ta mí tak devět strojů v poli. Pirro jinak dobývá tituly v italském superbikovém mistrovství. Dnes pětatřicetiletý borec ovšem vyhrál i GP Valencie 2011 v Moto2! Jeho stroj je vyveden v barvách Aruba.it, které Ducati Corse používá v MS superbiků a s onou firmou prodloužila smlouvu.

Pramac zase startuje ve fialové, přibyl nový sponzor, italská pojišťovna hlavně motorek a aut. Oba jezdci mají zařízení pro nastavení přední světlosti, stejně jako Enea Bastianini a jezdci Aprilie. To je zatím legální, ale jen do konce letošní sezóny. Probíhají diskuse o omezení technických fines i aerodynamiky. Motocykly MotoGP už totiž sériové superbiky nepřipomínají ani trochu. Loňský mistr světa této kategorie Toprak Razgatlıoğlu se sveze s tovární Yamahou M1 v Aragonii 21. června.

Nejrychlejším v prvním tréninku se stal Nakagami (1:46,6 min). Miller si hned v úvodním rychlém kole udělal výlet mimo trať. Kameru na levém rameni vyzkoušel zatím Aleix Espargaró. Váží kilo. „Měl jsem toho docela v Le Mans dost, ale když jsem pak viděl záběry, stálo to za to.“ V Mugellu s ní vyjel i „Pecco“ Bagnaia.

Johann Zarco upadl v FP2 v zatáčce Materassi. Objevila se červená vlajka kvůli příliš znečištěné trati. Po restartu letěl k zemi Álex Rins. Francouzský exmistr světa Moto2 stačil havarovat ještě jednou v Correntaiu, sáhl po plynu a letěl. Ducati vypálila rybník Aprilia. Za řídítky té ze všech nejrychlejší seděl Aleix Espargaró (1:45,8 min). Podíval se na obrazovku na okruhu, aby zkontroloval výsledky a zapomněl zatočit, skončilo to naštěstí jen výletem mimo trať bez kontaktu s povrchem.

Ve třetím tréninku spadl Marco Bezzecchi a do toho se připletl i Fabio di Giannantonio. Miller zastavil v kačírku s technickým problémem. KTM sundala aerodynamické moduly z kapotáží a čtveřice rakouských strojů se zlepšila. Kliďas a pohodář Bagnaia byl nadšen z kamery na rameni: „Záběry jsou z jiného světa, hlavně náklony. Když jsem viděl video z Bucine, řekl jsem si: To snad ani není možné, že na motorce sedím já. Pohybuji se hodně blízko asfaltu.“ Kamera nám zaznamenala i jeho pád na přední kolo v zatáčce Correntaio, přední kolo mu nekompromisně ustřelilo. Uklouzl Jorge Martín a ve finále i „La Bestia“. Design strojů týmu Gresini doplnily pruhy zářivých barev s mírovým znakem. Motorku zahodil i Darryn Binder, už pod žlutými vlajkami, takže dostal dlouhé kolo pro závod. Martín vyfasoval posun o tři příčky vzad na roštu.

Trénink ovládl Bagnaia (1:45,3 min). „S Jackem Millerem si rozumíme, vyměňujeme si data, nechci, aby odešel,“ řekl „Pecco“. Adept na druhou sedačku v továrním týmu Bastianini mu opáčil: „Jack ti nešlape na paty, až dostaneš kolegu, který tě pravidelně porazí, tak budeš mluvit jinak.“ Pokud se u Ducati opravdu potkají, tak se máme na co těšit... Marc Márquez se s největší pravděpodobností podrobí v Madridu čtvrté operaci pravé paže, už po Mugellu. Vrátí se až na konci sezóny a zaměří se na vývoj prototypu pro rok 2023. Ruka ještě není v pořádku, když spadne, nezvedá ani motorku, aby ji nezatěžoval.

Čtvrtý nastavovací trénink už probíhal pod černými mraky a v kopcích se začalo blýskat. Bastianinimu to ujelo na asfaltu a šel ven. A rozpršelo se. Jezdci tedy zmizeli v boxech. Přišly i hromy. Álex Márquez byl prvním, kdo nazul gumy do mokra. Bagnaia stačil ještě na suchu zajet 1:46,6 min a vyhrál.

Do první kvalifikace se vyrazilo na obutí do deště. A zvedl se vítr. Jenže Brad Binder zariskoval, obul slicky a byl rázem nejrychlejší. Začalo se přeskakovat na suché stroje. Ale na části okruhu bylo mokro. Nicméně časy klesaly. Nakonec do boje o přední příčky roštu postoupili vítěz di Giannantonio a Marc Márquez. Miller vztekle odhodil rukavice, nešel dál jen těsně, Marc se za ním celou dobu vezl a vyšlo mu to...

V samotném úvodu boje o pole position jej honda katapultovala, schoval si hlavu, takže brutální pád po highsideru ustál. Motorka ovšem chytla a přišla o přední kolo i s vidlicí. Pochopitelně se objevila rudá vlajka. V zatáčce Lucco vjel exmistr světa do vody a bylo vymalováno. Už ale zase nepršelo. Kvalifikace byla restartována, před nehodou nikdo nestihl zajet žádný čas.

„Diggia“ doslova létal, ale Zarco ho pokořil. Bastianini byl prvním, kdo na cílové rovince dosáhl 360 km/h. Do bitvy se přimíchali i Bezzecchi a Bagnaia. Hodinky Tissot ale nakonec získal excelentní di Giannantonio (1:46,1 min). Kvalifikaci dominovali domácí – a dva nováčci třídy. Bezzecchi skončil druhý a Luca Marini třetí. O nadvládě Ducati není pochyb. Japonci vyklízejí pole. Přitom od druhé poloviny 70. let do začátku „devadesátek“ kralovaly půllitrům právě ony, Evropané neměli šanci.

Luca Marini po kvalifikaci řekl: „Povedlo se nám vylepšit stroj, jsem hodně spokojený. Těším se na závod.“ Jeho týmový parťák od VR46 Bezzecchi: „První řada poprvé v životě! Byla to hodně zvláštní kvalifikace, počasí je tady mezi kopci vždycky nevyzpytatelné. Rozhodl jsem se v dešti zariskovat a vyplatilo se.“ A překvapivý vítěz? „Kdybych si přál perfektní sobotu, vypadala by nějak takhle. Povedla se mi naprosto fantastická kola, před domácími fanoušky je to naprosto neuvěřitelné, nemůžu si víc přát.“

VC Itálie MotoGP 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Fabio di Giannantonio Ducati Gresini Racing MotoGP 1:46,156 min 2. Marco Bezzecchi Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:46,244 min 3. Luca Marini Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:46,327 min 4. Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:46,383 min 5. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:46,471 min 6. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:46,506 min 7. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:46,507 min 8. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 1:46,561 min 9. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team 1:46,667 min 10. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP 1:46,679 min

Moto2

Divokou kartu pro Mugello nedostal nikdo jiný než Mattia Pasini. Vítězi 12 Velkých cen napříč kategoriemi včetně dvoutaktů (ovšem vyjma MotoGP) se ještě nechce ani v šestatřiceti končit. V Grand Prix přitom debutoval už v roce 2004. Domácí závod jede v barvách Asparova týmu.

Před prvním volným měřením sil střední kubatury tříválcových motorů Triumph nad okruhem hřmělo, ale nespadla ani kapka. Supermotardová vložka Seana Dylana Kellyho s několika smyky zadního kola skončila pádem na asfalt. Američan se zastavil uprostřed dráhy, dokázal ale naštěstí rychle utéct, aby ho někdo ze soupeřů netrefil... Filip Salač jel kousek za ním a situaci zhodnotil – Kelly rozvířil prach a nebylo vůbec nic vidět. Nepříjemný pád potkal i Chantru.

Jake Dixon v závodech většinou končí v kačírku, avšak tréninky zvládá na jedničku. Nebylo tomu jinak ani v pátek dopoledne (1:51,9 min). Salač začal výborně: pátým nejrychlejším časem. „Snažil jsem se využít výhody měkké zadní gumy hned dopoledne. Mugello mám rád a vyhovuje mi.“ Je dobře naladěn a věří si. „Jsem spokojený. Měkká pneumatika závod nevydrží, ale jestli pojedu na tvrdé, to záleží na počasí.“

Druhý trénink probíhal poměrně v poklidu, obešel se bez dramat, ale vítězný Chantra nebyl rychlejší než Dixon dopoledne (1:52,3 min). „Klouzalo to jako na ledě, jel jsem na ojeté zadní měkké pneumatice, zkoušel jsem ji záměrně,“ okomentoval FP2 český závodník.

Celestino Vietti měl ve třetím tréninku problém, ujelo mu přední kolo, ale situaci zachránil. Odnesl to však Marcos Ramírez, který musel skoro zastavit. No a Gabriel Rodrigo neviděl nic, nestihl zareagovat a do Ramíreze narazil. Pedru Acostovi šlehaly plameny z výfuku jeho stroje. Manuel González měl chvíli zcela volnou trať, ale jeho snaha být rychlý skončila pádem. Motorku nicméně zvedl a nastartoval. Dalším v kačírku byl Marcel Schrötter, který ve špinavé kombinéze mával na ostatní jezdce. Rušila se nejrychlejší kola pod žlutými vlajkami. Dále spadli Tony Arbolino a znovu Rodrigo. Trénink vyhrál Arón Canet (1:51,7 min).

Náš závodník na páteční dopoledne nenavázal, sice se zlepšil, ale na přímý postup do Top 14 to nestačilo, musel do první kvalifikace. Vždyť prvního a čtrnáctého dělilo jen 343 tisícin. 27 jezdců bylo v jedné vteřině. „Na Itálii je poměrně horko, včera měla trať 60 stupňů. Podmínky jsou složité, hodně se potíme, odpoledne by měl přijít déšť. Pátek byl fajn, na konci první tréninku jsem zajel pátý čas. Dnes ráno trénink neprobíhal dobře, nebyl jsem schopen se chytit. Konkurence je hrozně velká. Nikdo mě nechce tahat za sebou ve slipstreamu. Na mototrojce mě Mugello nebavilo, s motodvojkou je to úplně něco jiného. Do první zatáčky se brzdí ze skoro třístovky, čekal jsem to ale horší. Voda mě baví i na velké motorce, kdyby v Mugellu zapršelo. Bojuji s alergií, naštěstí jen smrkám. U Gresini Racing bych chtěl zůstat, mám roční smlouvu s opcí. V týmu není jednička a dvojka, Zaccone má víc zkušeností, ale permanentně ho porážím,“ řekl Filip.

Na kvalifikaci Moto2 přišlo výrazné ochlazení a kapalo. Jezdci se navzájem zpomalovali a byli a sebe naštvaní. V závěru havaroval Keminth Kubo, který se předtím nepohodl se Schrötterem. Salač skončil osmý a dál nešel, postoupili Pasini, Arbolino, Fermín Aldeguer a Ramírez. Českému závodníkovi nakonec anulovali i nejrychlejší čas, takže ztratil ještě jednu příčku. Acosta už si na stroj Moto2 zvykl, ale exceloval i „veterán“ Pasini, rozhodně jezdit nezapomněl... Loňský mistr světa Moto3 podlehl nakonec jen Canetovi (1:51,1), Sam Lowes vstal z mrtvých a obsadil třetí místo. Pasini nakonec nestačil ani na bodového lídra šampionátu Viettiho, pětka je ale pro zkušeného borce skvělá.

VC Itálie Moto2 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 1:51,121 min 2. Pedro Acosta Kalex Red Bull KTM Ajo 1:51,246 min 3. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:51,279 min 4. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team 1:51,381 min 5. Mattia Pasini Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:51,465 min 6. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:51,478 min 7. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 1:51,552 min 8. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:51,566 min 9. Jake Dixon Kalex Gresini Racing Moto2 1:51,631 min 10. Barry Baltus Kalex RW Racing GP 1:51,754 min 23. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:52,451 min

Moto3

Gerard Riu Male se v Itálii neukáže, Španěl David Muñoz totiž konečně překročil věkový limit 16 let a může si odbýt svůj debut. Od příštího roku se ale zvyšuje v Moto3 i o kategorii výše na 18. Výjimku mají pouze vítězové juniorského MS FIM CEV Repsol a Red Bull Rookies Cupu. Mladíci, kteří už „svět“ jezdí a je jim méně než osmnáct, samozřejmě mohou pokračovat ve svých kariérách dále. Po zranění se mezi jezdce vrátil Alberto Surra.

Italský víkend zahájil nejlepším časem v prvním tréninku Dennis Foggia (1:56,9 min).Ve druhém tréninku došlo k hodně drsnému incidentu. Ayumu Sasaki dostal v zatáčce Correntaio hihgsider, Elia Bartolini přes něj přepadl a Jaume Masiá ho dokonce přejel přes krk a hrudník. Japonec mu letěl přímo pod motorku a nebyla šance se mu vyhnout. Zůstal však při vědomí a hýbal rukama. Loni to byl právě on, který přejel v podobné situaci Dupasquiera. Následovala nosítka a převoz do zdravotního střediska a poté nemocnice. Bartolini s Masiou zůstali nezranění.

Předchozí pád Mattea Bertelleho vypadal proti tomu nevinně. Kaita Tobu vykopla motorka v poslední zatáčce Bucine a udělala pár přemetů, jezdce naštěstí nedohnala. Masiá se oklepal a ke konci FP2 zlomil dosud nejrychlejší čas Sasakiho výkonem 1:57,1 min. Pokořil ho o šest desetin, ale Ayumu měl úplně jiné starosti. Hrůzostrašný incident však díkybohu přestál pouze se zlomeninami obou klíčních kostí a otřesem mozku. Což jsou prakticky pouze šrámy na to, jak nehoda v prvním okamžiku děsivě vypadala.

Paolo Simoncelli není příliš spokojen se svými závodníky: „Lorenzo Fellon si pořád stěžuje na motorku. Nikdy není na vině on, vždycky pouze stroj.“ Ohledně Riccarda Rossiho byl ještě drsnější: „Jeho jediným zájmem je mobil. Jakmile sundá přilbu, hned ho drží v ruce a nic jiného pro něj neexistuje, nesoustředí se na svou práci. Dostal tedy zákaz, je bez telefonu. “

Třetí trénink v sobotu dopoledne vyhrál znovu Foggia (1:56,5 min). V první kvalifikaci upadl Surra a nevstávalo se mu snadno. Do druhé postoupili Ryusei Yamanaka, Bertelle, Muñoz a Adrián Fernández. Boj o pole position byl lítý, příjemně překvapil uzdravený John McPhee. Nakonec mu však nejlepší výkon stačil jen na konec druhé řady, protože ho při závěrečném pokusu zbrzdili soupeři. Suverénním způsobem vyhrál Deniz Öncü (1:56,8 min), vedle něj se zítra postaví překvapivě Daniel Holgado a Foggia.

VC Itálie Moto3 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 1:56,811 min 2. Daniel Holgado KTM Red Bull KTM Ajo 1:56,908 min 3. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:57,094 min 4. Sergio García GasGas Valresa GasGas Aspar Team 1:57,232 min 5. Izan Guevara GasGas Valresa GasGas Aspar Team 1:57,236 min 6. John McPhee Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 1:57,299 min 7. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI 1:57,405 min 8. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 1:57,450 min 9. Ryisei Yamanaka KTM MT Helmets – MSI 1:57,513 min 10. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:57,532 min

Zdroje: Wikipedia, FIM, Aprilia Racing, MotoGPsport.cz, MotoGP Twitter, MotoGP.com, CIV.tv, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.