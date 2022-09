Motocyklová VC Japonska 2022: Moto2 vyhrál domácí Ai Ogura

V japonském Motegi probíhá šestnáctý závod letošního MS silničních motorek. Zatímco v sobotu se program posouval kvůli dešti, v neděli po něm nebylo ani památky.

MotoGP

V ranním warm upu si „ustlali“ všichni tři tovární jezdci Hondy, Tetsuta Nagashima, Pol Espargaró i Marc Márquez. Vyhrál ho Jorge Martín (1:45,0 min). Aleix Espargaró měl hned na začátku technické problémy, jeho Aprilia RS-GP mu nechtěla jet.

Moto2

Ranní „rozcvičku“ zvládl nejlépe Arón Canet (1:51,1 min). Jorge Navarro řekl Simonu Crafarovi na roštu: „Při těchto podmínkách to bude těžké. Mám ale na to, abych bojoval o špičku.“ Augusta Fernándeze a Aie Oguru čekala stíhačka až z kraje první desítky. Alonso López vyrážel ze čtvrté řady: „Voda není zrovna moje láska...“ Celestino Vietti byl v kvalifikaci dokonce až dvaadvacátý. Manuel González si v sobotu pochroumal rameno a těsně před startem raději vzdal. Chyběl také Sam Lowes.

Závod byl vypsán na 22 kol. Canet s Fermínem Aldeguerem okamžitě ostatním odskočili. Filip Salač se ze šestého místa propadl na konec Top 10, dopředu se naopak dral Ogura, který jel už čtvrtý za Somkiatem Chantrou, ale Tony Arbolino mu naznačil, ať se drží za ním, aby soupeře dostihli. Třetí kolo bylo konečnou pro divočáka Aldeguera, ujel mu předek a byl z toho smutný. Má ještě dost času vyzrát… A děly se věci, protože záhy přebrzdil lídr Canet a šel k zemi.

Najednou vedl Chantra před trojicí Arbolino – López – Ogura. Následovali Jake Dixon a Fernández. Filipovi pády soků nepomohly, vždy ho někdo předjel. Další však potkal týmového kolegu Alessandra Zacconeho, ten ovšem jezdil vzadu. V sedmém okruhu se do čela protlačil López. Zkázu dokonal Vietti, pro něj je to totální krach… Pokusil se ale vrátit.

Chantrovi trochu docházel dech, rychle se propadl až na pátou příčku a ještě málem vystoupil z motorky. Naopak Fernández vyšplhal už na pomyslný bronz, to se klání nacházelo v polovině. Ogura si vyšlápl na Lópeze, dokonce několikrát a nakonec slavil úspěch. V 16. kole musel Alonso ustoupit i Augustovi. Fernández si nechce nechat ujít šanci na titul mistra světa. Canet jel po prvním pádu dál, ale šel znovu k zemi… Niccolò Antonelli skončil také. Dvě kola před finišem havaroval Navarro a v závěru ještě Jeremy Alcoba.

Ai Ogura vyhrál! Posledním domácím vítězem GP Japonska byl předtím Hiroshi Aoyama v roce 2006 ve dvěstěpadesátkách. To už je šestnáct let! V 90. letech a na začátku milénia přitom závodníci ze země vycházejícího slunce hráli prim – a nejen v nejnižší a prostřední třídě. Augusto Fernández ztratil něco málo přes sekundu a třetí místo bral López těsně před Dixonem. Chantra dojel pátý. „Počkejte na příští týden, jedu doma!“ Salač se nakonec vešel těsně do první desítky, letos potřetí.

Alonso López v cíli řekl: „Neuvěřitelné. Včera v kvalifikaci jsem udělal chybu. Nebyl jsem na startu nervózní, předjížděl, pak mě v závěru zpomalila odcházející zadní pneumatika.“ Augusto Fernández: „Udělal jsem maximum, nepovedl se mi úplně start, ale probil jsem se dopředu. Problémem byly gumy, které ke konci závodu odcházely. Šampionát je pořád otevřený.“ Ai Ogura se výjimečně usmíval: „Nejlepší den v mém životě!“

Moto3

Do Moto3 se vrací „zlobivé dítě“ Romano Fenati. Ital se domluvil s týmem Mirka Cecchiniho, pochopitelně se objeví až příští rok. Navzdory excesům (zatažená brzdová páčka, vyhazovy z týmů během sezóny, bitky s manažery) vyhrál 13 Grand Prix a 28 let mu bude až v lednu 2024, takže ještě splňuje věkový limit. Paolo Simoncelli získal na sezónu 2023 Kaita Tobu.

Japonský warm up vyhrál Ayumu Sasaki (1:57,8 min). Deniz Öncü musel po pádu navštívit zdravotní středisko, ale lékaři jej pro závod uznali. Téměř současně s ním havaroval i Izan Guevara. V závěrečných fázích se na zemi ocitli i Carlos Tatay a Adrián Fernández.

Jezdce čekalo rovných 20 kol. Deniz Öncü si hned v tom prvním vyjel mimo trať a hodně ztratil. Hned v úvodu havarovali Joel Kelso a Josh Whatley, Australan dostal highsider a Brit neměl šanci. Na incident doplatil Nicola Carraro… Vzápětí spadli Tatay a Toba, ten ale motorku zvedl a pokračoval. Guevara se okamžitě probil dopředu, ale Sasaki mu nedal pokoj. Za nimi jeli oba „leopardi“ - Dennis Foggia s Tatsukim Suzukim.

Skončili japonský debutant Hamada a také Daniel Holgado, který upadl na rovince poměrně zvláštně. V pátém kole se odporoučel k zemi Suzuki, dostal malý highsider, vzápětí skončil na zemi i Adrián Fernández. Na čtvrté místo tak postoupil Jaume Masiá a pátý byl Sergio García. Na první trojku ale už ztráceli, naopak se do bitvy o triumf přidal Foggia. Pádů bylo docela dost, seznam rozšířil Carraro. Scott Ogden se z první řady propadl až na chvost pole.

Masiá se dotáhl! V polovině závodu skončil na zemi Lorenzo Fellon. Na Garcíu se dotáhl Diogo Moreira, další dvojičku tvořili David Muñoz a John McPhee, dokonce se skupina sjela, ale nikdo z ní na vítězství neměl. I když se tu bojovalo, vřelo to hlavně v první čtyřce. Předjíždění ale pomohlo hlavně Guevarovi, ten zatroubil k úniku. Masiovy šance skončily čtyři kola před cílem, spadl ve velké rychlosti.

Foggia se snažil Guevaru dojet, drobná chybka v závěru mu však udělala čáru přes rozpočet. Izan si upevnil vedení v čele šampionátu, vyhrál letos popáté. Sasaki dorazil pod šachovnici v pohodě třetí. Muñoz i přes zdravotní problémy dojel pátý za Garcíou. Öncü si dojel z pětadvacátého místa po prvním kole alespoň pro jediný bodík.

Ayumu-san, první Japonec doma na „bedně“ od roku 2009 v cíli řekl: „Chtěl jsem víc, když jsem skoro celý závod vedl. Když mě Izan pět kol před cílem předjel, bylo těžké s ním bojovat, nefungovala mi zadní guma .Víme, co udělat pro Thajsko.“ Foggia: „Udělal jsem všechno, ale odcházely mi pneumatiky.“ Nezapomněl na obvyklou děkovačku. Guevara: „Super start, ten se mi opravdu povedl. Navíc ve warm upu jsem spadl a tým mi dal motorku dohromady hodně rychle. Díky!“

Foto: Václav Duška jr.