Motocyklová VC Katalánska 2022: Aleix Espargaró lámal v MotoGP kvalifikační rekordy

Devátým závodem letošního MS silničních motocyklů je Velká cena Katalánska. Grand Prix s tímto názvem se stala součástí světového šampionátu v sezóně 1996, od té doby se koná nepřetržitě, i během covidu. Vždy se jelo na Circuit de Catalunya. Okruh se začal stavět v únoru 1989 a otevřen byl v září 1991. Leží u malého města Montmeló, které nemá ani 9 tisíc obyvatel, 30 km severně od katalánské metropole. V období 1992-1995 se na něm pořádala v rámci klasického MS GP Evropy.

Používá se i pro formuli 1, ale monoposty využívají jinou konfiguraci tratě, projíždějí šikanu před závěrečnou zatáčkou. Při motocyklových závodech se uplatnila dvakrát – v ročníku 2016 poté, co 3. června ve druhém pátečním tréninku třídy Moto2 tragicky havaroval „El Mexicano“ Luis Salom, pak ještě o rok později. Současný název Circuit de Barcelona-Catalunya nese trať od roku 2013, Verze pro jednostopé stroje má 14 zatáček (osm pravých a šest levých) a měří 4657 km. Areál pojme 140.700 diváků.

Ze zákulisí královské třídy

Fabio Quartararo má podepsanou novou smlouvu s Yamahou na příští dva roky, tedy až do konce sezóny 2024. Nedávné spekulace o přestupu jinam tedy vzaly zasvé. „Yamaha mi věřila od začátku mé kariéry v MotoGP. Je to něco, co ani náhodou neberu na lehkou váhu. Na rozhodnutí jsem si jen nechal trochu víc času, Cítím, že je Yamaha opravdu motivovaná,“ řekl úřadující šampion a aktuální lídr průběžné klasifikace jezdců. Přitom přiznal, že jednal i s někým jiným bez konkrétních informací. Jeho manažer Eric Mahé se s Linem Jarvisem tedy nakonec dohodl.

Ohledně testů tureckého mistra světa superbiků šéf závodní stáje tří ladiček řekl: „Test Topraka Razgatlıoğlu bude za odměnu, že Yamaze získal superbikový titul a aby si vyzkoušel stroj MotoGP.“

Novou specifikaci YZR-M1 zvládá krotit úspěšně jen Quartararo, dokáže najíždět do zatáček ze všech nejrychleji. Všichni ostatní s tím mají problémy a pak postrádají tempo na výjezdech u rovinkách. Japonská továrna přijde alespoň pro rok 2023 o satelitní tým. To je totální manažerské selhání: jen dvě yamahy ve startovním poli... Francouz s italskými kořeny také krásně uctil v Mugellu památku Jasona Dupasquiera, kdy objel čestné kolo s vlajkou na jeho počest. První výročí velmi předčasného odchodu talentovaného Švýcara do závodnického nebe připadlo na pondělí 30. května.

„Místo v Tech 3 neberu,“ řekl nedávno Miguel Oliveira. „Plat by byl příliš nízký.“ Se svým bratrem, který mu dělá manažera, se ale rozmýšlejí, sedaček ubývá. Portugalec by se mohl také uchytit u LCR, popřípadě u Gresiniho. Spekuluje se o podpisu Jacka Millera s Red Bull KTM, už by mělo být hotovo, oficiální vyjádření však zatím chybí. Ducati mu nabídla jen roční smlouvu, on chtěl dvouletou. Rozhodl Jackův sponzor Red Bull a manažer Aki Ajo. Team Suzuki Ecstar se pro sezónu 2023 může přetransformovat v další stáj využívající rakouské stroje a ponechat si Álexe Rinse. Změní se sponzoři, protože Ecstar je značkový olej samurajského S.

Takaaki Nakagami se může stát testovacím jezdcem HRC (Honda Racing Corporation) pro Japonsko a pošilhává po továrním týmu v superbikovém MS, který v současnosti reprezentují Xavi Vierge a Iker Lecuona. Místo u LCR, respektive Idemitsu nemá ani zdaleka jisté a výsledky sympaťákovi ze země vycházejícího slunce bohužel chybí. V Katalánsku nedostal nový podvozek, který mu byl slíben, musel se spokojit jen s novou zadní kyvnou vidlici.

„Případnému přestupu Marca Bezzecchiho do Pramacu nebudu bránit,“ řekl Pablo Nieto, šéf týmu VR46 (fyzicky ho vede on, nikoli Valentino Rossi). „Jemu i Marinimu se snažíme poskytovat ten nejlepší materiál, ale pro Marca to může být další úspěšný krok v kariéře.“

MotoGP

Na startu domácího závodu byl testovač Ducati Michele Pirro a v Barceloně nechybí rovněž, zase v „superbikových“ barvách Aruba.it. Druhá změna byla již také avizována: Stefan Bradl střídá Marca Márqueze. Ten už má čtvrtou operaci před dvěma lety pochroumané pravé paže za sebou a dopadla dobře, osminásobný šampion prodělal na Mayo Clinic v Minnesotě „výměnu šroubů“, zákrok trval tři hodiny. Němec Bradl, exmistr světa Moto2 má jistou sedačku minimálně do konce srpna. Pro Katalánsko dostal kompletní Márquezovu výbavu a konečně se dočkal i kombinézy v barvách Repsolu, dosud jezdil v barvách HRC, leckdy včetně motorky.

Odcházející Suzuki rychlost nechybí. Dokázal to Álex Rins, který vyhrál první páteční trénink (1:40,1 min). Japonci už logicky neplánují žádná velká vylepšení... Jorge Martín okořenil své vystoupení pádem. Rins si může vybírat angažmá, je o něj zájem i třeba u Gresiniho, ale zatím má platnou smlouvu se Suzuki – i na další rok. Martín se podrobí operaci nervu na pravé ruce. Dostal už předem obstřiky a antibiotika. U své ducati se vrátil ke starší přední vidlici, kterou používal od začátku sezóny. Vynechá však testy, které v Barceloně začínají hned v pondělí. „Asfalt je tu velký problém. Do závodu to bude loterie, nevím, jaké obutí zvolit. Zadní kolo nemá přilnavost, klouže to,“ řekl posmutnělý Joan Mir, druhý jezdec Suzuki a mistr světa ze sezóny 2000. Nový povrch byl přitom položen v roce 2018. Povrch dráhy je nejhorší ze všech okruhů v seriálu a všichni si na něj stěžují.

Druhé volné měření sil ovládli jezdci Aprilie, Aleix Espargaró nakonec Mavericka Viñalese porazil o tři desetiny (1:39.4 min). Jede o titul a Aprilia Racing vede aktuálně mezi týmy. Pro bratrskou dvojici Espargarů je katalánský závod skutečně domácím, narodili se v šedesátitisícovém městě Granollers, které leží nedaleko od okruhu. Luca Marini nejezdí příliš agresivně, což mu mnozí vytýkají. S „Peccem“ Bagnaiou se však trochu nepohodli, ale oba se navzájem omluvili. Gentlemani i na trati. Nevlastní bratr Valentina Rossiho (mají stejnou maminku) by byl rád, kdyby se jezdci vážili se stroji, jako tomu je v Moto3 a Moto2. Je totiž dost vysoký a samozřejmě má i více kilo než menší kolegové. „Začínám si věřit. Testy v Jerezu mi hodně pomohly,“ řekl Ital. „Když jsem se podíval na velkoplošné obrazovky, bylo příjemné vidět se takhle nahoře,“ zhodnotil pátek Franco Morbidelli.

Mechanik KTM Dan Peták řekl: „Brad ani Miguel moc nepadají, nepracujeme do hluboké noci, není to potřeba.“ Ve třetím tréninku ho však Jihoafričan trochu zklamal, nicméně moc práce určitě neměl, motorku nezničil. Český mechanik si ale pochvaloval ale komunikaci s továrnou KTM v Rakousku, která je skvělá a rychlá – hlavně ve srovnání s japonskou Kawasaki, pro kterou pracoval kdysi. Nehraje tu samozřejmě roli ani časový posun.

V FP3 havaroval Pol Espargaró, který v pátek v místě nehody Luise Saloma položil květiny a uctil tak jeho památku. Aleixovi jeho aprilia jela jako po kolejích, vůbec neklouzala a znamenalo to nový traťový rekord: 1:38,7 min. Čtvrtý trénink, který slouží hlavně k nastavení a závodní simulaci, okořenil druhým pádem Brad Binder. Álex Márquez se proletěl a moc se mu vstávat nechtělo, navštívil zdravotní středisko. Vítěz tréninku nebyl už nijak překvapivý: nezastavitelný Aleix Espargaró (1:39,9 min).

První kvalifikace viděla dramatický výjezd Oliveiry do kačírku, ale hlavně lítý boj o dvě postupové příčky k Top 10 z prvních tří tréninků. Dlouho vedl Viñales, nakonec porazil Nakagamiho o sedm tisícin a 33 jich dělilo prvního a pátého jezdce (B. Bindera). Bezzecchi a Bastianini se také snažili, ale měli smůlu. „Top Gun“ začíná vystrkovat růžky – a to je po loňském vyhazovu od Yamahy a přestupu během sezóny k Aprilii jen dobře.

„El Diablo“ (ďábel), jak se Quartararovi přezdívá, dominoval bitvě o pole position, alespoň zpočátku. Jenže pak zaúřadoval Bagnaia a následně překonal svůj rekord z rána Aleix Espargaró – o takřka tři setiny. V posledním kole si vyjel ven... ale „Pecco“ už ho nedokázal porazit. Quartararo ztratil na lídra přes dvě desetiny.

Po kvalifikaci řekl: „Včera jsme neměli přilnavost, dneska to bylo určitě lepší. Těším se moc na závod.“ Francesco Bagnaia: „Dobrá kvalifikace. Podmínky nepanovaly úplně ideální a Aleix byl dnes neporazitelný. Do zítřka uděláme ještě nějaké drobné změny a pokusím se mu přiblížit.“ Aleix Espargaró zářil: „Nechápu, jak jsem to dokázal. Klouzala mi obě kola na hranici pádu, čas je naprosto parádní, pohrál jsem si s nastavením přední světlosti. Do závodu mám výhodu nejlepší pozice na startu.“

VC Katalánska MotoGP 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:38,742 min 2. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:38,773 min 3. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:38,959 min 4. Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:39,027 min 5. Fabio di Giannantonio Ducati Gresini Racing MotoGP 1:39,099 min 6. Jorge Martín Ducati Prima Pramac Racing 1:39,142 min 7. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:39,145 min 8. Maverick Viñales Aprilia Aprilia Racing 1:39,397 min 9. Luca Marini Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:39,451 min 10. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team 1:39,477 min

Moto2

Italský Fantic, výrobce strojů hlavně do terénu by rád vstoupil do Moto2 jako další značka, byť s obvyklou kombinací Kalex-Triumph. V prostřední kubatuře vidíme třeba KTM, GasGas, Hondu i Yamahu jako sponzory, takže nic překvapivého. Vývoj rakouského šasi byl již ukončen. Fantic oslovil Lucu Boscoscura (Speed Up), Jarna Janssena (RW Racing GP) i Nadiu Padovani, všichni jmenovaní však spolupráci odmítli. Stáj již nežijícího šampiona Fausta Gresiniho chce pokračovat dál i s Filipem Salačem.

Gabriel Rodrigo si v Mugellu poranil zápěstí a nahradil ho Španěl Álex Toledo. Se třetím strojem SAG Teamu jede Polák Piotr Biesiekirski. Zajímavé! Trojice motorek ve stáji, která má finanční trable... Stefano Manzi nahradil u Yamaha VR46 Master Camp Kemintha Kuba, kterému náhle zemřel otec a nešťastný závodník odcestoval domů do Thajska za rodinou.

Před závodem v Jerezu vede celkové pořadí jezdců Celestino Vietti, ale druhý Ai Ogura má stejně bodů - 108, jen bez triumfu. Hiroshi Aoyama, manažer asijského týmu Idemitsu Honda a poslední mistr světa dvěstěpadesátek řekl o jeho vztahu se Somkiatem Chantrou: „Oba kluci jsou kamarádští, spolupracují a mají se rádi.“ Určitě by je rád viděl oba spolu v MotoGP...

Prvnímu pátečnímu katalánskému tréninku prostřední kubatury vládl Arón Canet (1:44,4 min). Filip Salač zajel čtrnáctý čas, o více než 0,8 s horší. „Je mi jedno, jestli bude mokro, nebo sucho,“ nechal se slyšet. V Brně se svezl s vlastní Yamahou R1 při agenturních dnech a pohyboval se kolem 2:03 min na kolo. Famózní čas! A hlavně skvělý trénink, erjednička je rychlejší než Moto2, jen hůře brzdí.

Druhý trénink viděl drobný highisder Viettiho, při zařazené trojce dostal od motorky malý kopanec, který však ustál. V kačírku se válel Zonta van den Goorbergh. Závěr nedopadl dobře pro Augusta Fernándeze, který se snažil vyhnout Simone Corsimu, ale ujelo mu zadní kolo a pochroumal si řídítko. Joe Roberts byl nejrychlejší (1:44,7 min). Pedru Acostovi ještě podklouzlo přední kolo, leč nespadl. Canet zuřivě mával rukou, konkurenti ho zpomalili.

Marcos Ramírez se ve třetím tréninku projížděl kačírkem, na technický problém to nevypadalo, vrátil se na dráhu a pokračoval. Mladý van den Goorbergh spadl už podruhé během víkendu. Jezdilo se nejrychleji ze všech volných měření sil. Roberts vyhrál znovu (1:44,1 min) o tisícinu před Jakem Dixonem. Filip se svým elegantním jezdeckým stylem dostal na devátou příčku a na vítězného Američana ztratil jen 0,17 s. Nemusel se tak prát o postup v první kvalifikaci.

Ale objevili se tam třeba lídr šampionátu Vietti. Tony Arbolino, Fermín Aldeguer, Chantra, Cameron Beaubier..., Všechny přelstil Alonso López, ale Viettimu a Arbolinovi jejich výkony stačily na to, aby postoupili dál ke čtrnáctce rychlejších z volných tréninků. Posledním, kterému se to podařilo, byl Jorge Navarro. Thajec Chantra po výborném úvodu sezóny ztrácí před její polovinou dosti dech...

Druhá kvalifikace Moto2 zakončovala sobotní program. Velmi rychle se tvářil Canet. Většina pole v polovině patnáctiminutovky přezula zadní pneumatiku, Filip Salač nikoliv, jel bez zastávky v boxu. Boj o pole position probíhal v poklidu, ale najednou v samotném finále skočil na první místo Vietti (1:43,8 min). Caneta porazil o 8 tisícin. Hodně spokojený může být i třetí Roberts, který za sebou nechal Dixona, Alberta Arenase a další. Náš závodník byl dlouho dvanáctý, nakonec ho loňský mistr světa Moto3 Acosta odsunul o jednu příčku na kraj páté řady.

VC Katalánska Moto2 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team 1:43,823 min 2. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 1:43,831 min 3. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 1:44,002 min 4. Jake Dixon Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:44,045 min 5. Albert Arenas Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:44,049 min 6. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:44,190 min 7. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team 1:44,407 min 8. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:44,430 min 9. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP 1:44,477 min 10. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:44,491 min 13. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:44,702 min

Moto3

Dennis Foggia si v Mugellu „ustlal“ v pasáží Casanova/Savelli. „Uklouzl jsem na slídě, kterou odhodili ostatní jezdci z přileb. Ztráta bodů mě hodně mrzí.“ „Jaume Masiá už je připraven bojovat o titul mistra světa,“ řekl Španělův týmový šéf Aki Ajo. Itálie mu ale nesedla, po chybě v úvodu body nestihl...

Ayumu Sasaki má z Mugella nakonec zlomenou jenom jednu klíční kost. Krevní sraženina se vstřebala, ale pochopitelně startovat nemůže. „Možná se na závody přijdu podívat,“ poznamenal japonský jezdec, který v Barceloně bydlí. Nahrazuje ho David Salvador, už letos střídal Johna McPheeho. Za znovu pochroumaného Alberta Surru u Mirka Cecchiniho zaskakuje Španěl Marcos Uriarte. Na třetím stroji týmu VisionTrack Racing Michaela Lavertyho se objevuje Syarifuddin Azman z Malajsie, dostal divokou kartu.

Tak trochu nenápadný Izan Guevara potvrzuje, že má na boj o nejvyšší příčky, i když mu v Asparově týmu konkuruje zkušenější Sergio García. První katalánský trénink ovládl (1:48,6 min). Diogo Moreira si při pádu v posledním kole GP Itálie zlomil zápěstí. Do Barcelony přijel, FP1 (free practice) absolvoval, ale po další kontrole mu lékaři vystavili stopku. Deniz Öncü se sklouzl, nic zásadního se mu však naštěstí nestalo.

Druhý trénink viděl lehkou havárii Tatsukiho Suzukiho. Joshuovi Whatleymu spadl před koncem řetěz! Guevara na svůj čas z dopoledne nenavázal (1:48,9 min), nikdo jej však nepřekonal ani tentokrát. Výkony se začaly lepšit až ve třetím tréninku v sobotu dopoledne. Rozhodlo se tak o tom, kdo postoupí rovnou do druhé kvalifikace (Q2). Nejrychlejší byl Foggia (1:47,7 min), šokoval Salvador třetím místem.

Q1 viděla pád Whatleyho ve velmi malé rychlosti, motorku klidně mohl zvednout a jet dál, ale rezignoval. Šéf Michael Laverty jistě nebude mít radost... Mnohem lepší a pravidelně bodující Scott Ogden ho také trochu nepotěšil, protože uklouzl v zelené zóně. Ale byl ze všech nejrychlejší, takže šel dál. Elia Bartolini zbrzdil Azmana. Spolu s Britem postoupili k rychlejší Top 14 i Kaito Toba, Riccardo Rossi a Ryusei Yamanaka.

Kdo ale získá pole position? Tatsuki Suzuki zpomalil Rossiho poté, co se zařadil za týmového kolegu Foggiu. Hodinky Tissot nakonec získal právě Dennis (1:48,2). Spadl Carlos Tatay a Masiá se mimo motorku zastavil až o vak naplněný vzduchem, kterými jsou obalena svodidla. Pro bezpečnost se prostě dělá maximum. Formu v kvalifikaci potvrdili Öncü a Guevara. Turecký jezdec snad v závodě zlomí prokletí čtvrtých míst...

VC Katalánska Moto3 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:48,290 min 2. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 1:48,428 min 3. Izan Guevara GasGas Valresa GasGas Aspar Team 1:48,537 min 4. Lorenzo Fellon Honda Sic58 Squadra Corse 1:48,574 min 5. Ryisei Yamanaka KTM MT Helmets – MSI 1:48,693 min 6. Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse 1:48,726 min 7. Sergio García GasGas Valresa GasGas Aspar Team 1:48,729 min 8. Kaito Toba KTM CIP Green Power 1:48,744 min 9. Joel Kelso KTM CIP Green Power 1:48,806 min 10. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 1:48,858 min

Zdroje: Wikipedia, archiv auto.cz, MotoGP.com, MotoGPsport.cz, MotoGP Twitter, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.