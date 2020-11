Motocyklová VC Portugalska 2020: Moto3 vyhrál Raúl Fernández, mistrem světa je Albert Arenas

15. závodem končí letošní sezóna světového šampionátu silničních motorek. I když v Portugalsku nejsou tyto závody příliš oblíbené a jezdců je pomálu, země má jednoho závodníka v MotoGP. A letos velmi úspěšného. V Algarve se vůbec nemělo jet, ale jezdci si „motokros na asfaltu“ užívají. V kalendáři na příští rok je okruh uveden jako rezerva, pokud se některý z podniků neodjede. I když v tuto chvíli je samozřejmě předčasné hovořit, kolik a jaké závody se vlastně uskuteční.

V komplexu se pořádaly závody superbiků, letos se zde jela i F1. Součástí je i dráha pro motokáry, off-roadový park a hotel. Motocykloví jezdci zatáčejí v každém kole šestkrát doleva a devětkrát doprava.

MotoGP

Fabio Quartararo získal BMW M Award pro letošní rok. Ta se uděluje za nejlepší součet kvalifikačních časů v sezóně. Její součástí je i modrá M2 CS. Tu sice Francouz věnuje svému otci, ale na okruhu se s ní projel. V úvodu zahřívacího tréninku lehce havaroval Stefan Bradl. „Session“ dominoval Brad Binder, ale nakonec byl nejúspěšnější tým Lucia Cecchinella: Cal Crutchlow před Takaakim Nakagamim.

Moto2

Zahřívací trénink patřil Marcelu Schrötterovi. Hodně divoký pád potkal Jorgeho Navarra a Héctora Garza. Garzó Navarra podjel, ale snahu přehnal a... fyziku neobelstíte, svého soupeře vzal s sebou do kačírku. Jorge musel do zdravotního střediska, ale prohlídka naštěstí skončila dobře.

Moto3

Dopolední zahřívací trénink ovládl Jaume Masiá, ale v závodě ho čekala penalizace v podobě dlouhého kola. Dokonce dvojnásobná! Kandidáti na titul Ai Ogura a Albert Arenas stáli na roštu ve druhé řadě, Tony Arbolino ale kvalifikaci nezvládl a startoval až ze 27. místa.

Rodrigovi se nerozjela jeho honda už do zahřívacího kola. Po startu vedl Raúl Fernández a jel pořádnou pilu, takže si vypracoval náskok, Ai Ogura i Albert Arenas jezdili vpředu. Arbolino se prokousal z konce pole, ale velmi rychle se ocitl na bodech. Ve čtvrtém kole si Foggia s Masiou odbyli najednou první trest a zanedlouho i druhý. Za lídrem tak pokračovala grupa sedmi jezdců s oběma kandidáty na titul.

Arbolino už jel devátý, ale s třísekundovou ztrátou na tuto skupinu. Jenže ji začínal stahovat spolu s oběma muži Leopardu. Grupa se dotáhla, ale Jeremy Alcoba, Arenas a Tatsuki Suzuki naopak na chvíli poodjeli. Pole se trhalo dál. Ogura se pohyboval až na rozhraní první a druhé desítky, zatímco Arenas s Arbolinem bojovali o sedmé místo! „Leopardům“ nezabránil ani „double long lap“ v tom, aby si to rozdali o pódium. Jenže Masiá čtyři kola před cílem spadl.

Ogura si to chvíli rozdával s Arenasem, ale pak couval pořadím. Předposlední kolo bylo konečnou pro Suzukiho. Raúl Fernández vyhrál naprosto suverénně stylem start-cíl, vedl už o devět sekund, nakonec trochu ztratil. Druhý přijel do cíle Dennis Foggia a první pódium v kariéře získal Alcoba. Arbolino přivedl do cíle velkou skupinu, sám skončil pátý a stal se vicemistrem světa. Ogura skončil až osmý a Arenas dokonce dvanáctý a ještě dostal varování za nedodržování limitů trati, ale nakonec slaví titul!

Jeremy Alcoba věnoval své třetí místo mamince, která má narozeniny: „Když budu závodit takhle i příští rok, dostanu se tam, kam chci a kam jsem si představoval.“ Dennis Foggia: „Neuvěřitelné, nemám slov. Před závodem by mě nenapadlo, že budu na bedně. Prostě jsem na to tlačil a vyšlo to. Gratuluji Arenasovi k titulu.“ A Raúl Fernández? „Můj poslední závod v Moto3 skončil snově. Už jsem nemohl bojovat o titul, ale těším se do Moto2.“ Nemohl chybět ani mistr světa: „Ještě mi asi chvíli potrvá, než mi dojde, co jsem dokázal. Začátek závodu byl fajn, ale odcházela mi zadní guma. Poslední kolo byl mazec, ale naštěstí všechno dobře dopadlo.“

Zdroje: MotoGP.com, iSport.cz, MotoGP.com, MotoGP Twitter, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.