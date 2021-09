Kvalifikaci VC San Marina 2021 ovládl v MotoGP Francesco Bagnaia

Čtrnáctou zastávkou 73. ročníku mistrovství světa silničních motocyklů je italské Misano. Závod nese oficiální název „Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini“. Okruh u města Misano Adriatico byl otevřen v srpnu 1972, původně se jmenoval Circuito Internazionale Santa Monica. V roce 2006 získal „mezinárodnější“ název Misano World Circuit. Po šesti letech, v červnu 2012 k němu přibylo jméno tragicky zahynulého exmistra světa dvěstěpadesátek Marca Simoncelliho.

První velká přestavba trati proběhla už v roce 1993, kdy byla natažena o více než půl kilometru. Další radikální změna se uskutečnila v sezóně 2006, přestalo se jezdit proti směru hodinových ručiček a okruh byl rozšířen. Počínaje sezónou 2008 měří přesně 4226 m a má šestnáct zatáček. Před jedenácti lety zde zahynul Shoya Tomizawa, vítěz vůbec prvního závodu třídy Moto2.

Motocyklová Velká cena San Marina se pořádala poprvé už v roce 1981 v Imole, ta se pak střídala s Mugellem, v Misanu proběhly ročníky 1985-1987. V první polovině 90. let se konala dvakrát znovu v Mugellu, načež následovala čtrnáctiletá pauza a od roku 2007 je jejím hostem Misano. Na okruhu se ovšem pořádala i Velká cena národů (1980, 1982, 1984, 1989 a 1990) a Itálie (1991 a 1993). Ročník '93 byl bohužel posledním závodem pro trojnásobného mistra světa pětistovek Wayna Raineyho, který po na první pohled nijak těžkém pádu ochrnul na spodní polovinu těla. Loni pak měla premiéru GP Emilie-Romagny, která nás v aktuální sezóně ještě čeká.

MotoGP

Andrea Dovizioso dlouho nezahálel. V Misanu se vrací do mistrovství světa v barvách Petronas SRT na stroji Yamaha, je tedy stájovým kolegou Valentina Rossiho. Uzdravený Franco Morbidelli se přesunul ke Quartararovi do továrního týmu a byl v něm potvrzen i na další rok. Pro závod na italské půdě byly uděleny dvě divoké karty: jednu dostal Stefan Bradl, druhou Michele Pirro. Tedy dlouhodobé testovací jezdci Hondy a Ducati. KTM ji pro Daniho Pedrosa stáhla. Joan Mir se chystá na svou 100. GP v kariéře napříč všemi kategoriemi. Dvojnásobný mistr světa (v roce 2017 získal titul v Moto3, loni v MotoGP) dosud vyhrál 11 závodů.

Michelin je jediným dodavatelem pneumatik pro tuto třídu od sezóny 2016. Smlouvu mu Dorna aktuálně prodloužila až do konce roku 2026. Tým Petronas SRT nakonec převezme přímo Razlan Razali, dostane název RNF MotoGP Racing a hlavním sponzorem se stane již dříve avizovaná italská energetická společnost WithU. Smlouvu s IRTA a Dornou má zatím stejně dlouhou jako francouzští gumaři. Jezdci jsou víceméně jasní: „Dovi“ a Darryn Binder. Stáj Gresini přišla o peníze od Flexboxu, který měl být hlavním sponzorem, hledá nového partnera. Výrobce kontejnerů „přehodnotil svou marketingovou strategii“.

Sžil se Maverick Viñales s Aprilií RS-GP velmi rychle? Je pravdou, že tu hned po vyhazovu od Yamahy testoval. Jenže v závodním režimu na ní sedí teprve druhý víkend - a v prvním tréninku na něj nikdo neměl (1:32,6 min). Jezdcům boj o nejrychlejší čas ztížilo nevyzpytatelné počasí, nebe se dvanáct minut před koncem otevřelo a pořádně se rozpršelo. Své rychlé časy ale stačili zajet ještě na suchu.

I ve druhém tréninku pršelo. Enea Bastianini si „ustlal“, ale naštěstí bez následků. Rossi si udělal výlet do kačírku, bez pádu. Divoký highsider neminul Ikera Lecuonu, kulhal na pravou nohu, odnesl si také pohmožděniny, ale nic horšího. Časy se neměnily, jezdci testovali na případné mokré podmínky během dalšího víkendu. Johann Zarco zajel 1:42,0 min, nikdo nebyl lepší.

Ve třetím tréninku v sobotu spadl Rossi, bez zranění. Nic se nestalo ani Bradlovi a Miguelu Oliveirovi. Ve finále havaroval i Marc Márquez, který tak nepostoupil přímo do první kvalifikace. Danilo Petrucci a Iker Lecuona se také ještě stačili potkat se zemí. „Petrux“ zamířil do zdravotního střediska. „Pecco“ Bagnaia stlačil nejrychlejší čas ke 1:31,9 min. Půlhodinový „nastavovací“ čtvrtý trénink MotoGP vyhrál Quartararo. 1:32,1 min zajel až v samotném závěru.

První kvalifikace nezačala dobře pro „Valeho“, kterému ujel předek. Mistr vstal a odešel po svých. Dvě a půl minuty před koncem čtvrthodinovky spadli Brad Binder a Takaaki Nakagami. Do bitvy o nejlepší příčky na gridu proklouzl kromě prvního Eney Bastianiniho i Marc Márquez. Jenže vítěz se ocitl na zemi! Naštěstí jen lehce, takže motorku zvedl a odjel do boxů, aby byl připraven...

V boji o pole position byl sice zpočátku nejrychlejší Quartararo, ale své řekli i Aleix Espargaró, Jorge Martín a Bagnaia. Vedoucí jezdec průběžné klasifikace ovšem kontroval. Marc Márquez spadl a záběr už nestihl – stejně jako notně špinavý Aleix. Ve finále potkal pád i francouzskou hvězdu s italskými kořeny. Jenže to už pořadí vládly motocykly Ducati.

Z pole position se radoval Francesco Bagnaia (1:31,0), překonal loňský rekord dráhy Mavericka Viñalese. Vedle něj se postaví Jack Miller, Quartararo obsadil nakonec třetí místo. Jeho motorka ale po pádu vadila ve stopě a Mir se rozčiloval, že nemohl zajet rychlé kolo. Bagnaia s Rinsem nedorazili ani do boxu, došel jim benzin...

Fabio Quartararo: „Když chcete pole position, musíte zkusit všechno. Tak jsem to zkusil, prostě to nevyšlo. Ducati byly velmi silné. Motorka funguje, medium gumy dnes také.“ Jack Miller: „Pecco je opravdu rychlý. Byl jsem trochu nervózní kvůli dešti. První sada pneumatik v kvalifikaci nefungovala a dostal jsem se do provozu.. S druhým setem gum jsem měl dvě žluté vlajky. Ale Ducati má v domácím závodě první dvě místa na roštu, to je fantazie...“ A Pecco? „Na téhle trati se mi daří. Motorka funguje skvěle, i když v prvních trénincích pršelo. Mám na to, abych jel zítra špičku...“

VC San Marina MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:31,065 min 2. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:31,314 min 3. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:31,367 min 4. Jorge Martín Ducati Pramac Racing 1:31,663 min 5. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:31,836 min 6. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team 1:31,923 min 7. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:31,935 min 8. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:31,937 min 9. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:32,017 min 10. Maverick Viñales Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:32,121 min

Moto2

Stáj Gresini Racing angažovala pro příští sezónu do prostřední třídy našeho Filipa Salače a Itala Alessandra Zacconeho, který zatím vévodí průběžnému pořadí Světového poháru MotoE. Má už dost zkušeností se supersporty i Moto2 v evropském (nebo chcete-li španělském) CEV. Filip na svém instagramovém účtu uvedl: „Jsem strašně rád, že příští rok mám možnost jet Moto2 u týmu Gresini, protože si myslím, že je to jeden z nejlepších týmů v Moto2 a mají opravdu hodně zkušeností. Po hodně dlouhém dohadování o příští sezóně to dobře dopadlo a jsem za to opravdu rád. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na tom podíleli a nejvíce prezidentovi Autoklubu České republiky panu Šťovíčkovi. Každopádně teď mám před sebou do konce sezóny ještě další závody a budu moci jet s čistou hlavou. Už se těším, až začnou testy na příští rok. Dám do toho všechno.“ Chvíli s Janem Šťovíčkem zvažovali, že zůstane v Moto3 u Prüstelů, protože se mu na KTM jezdí dobře. Jednali také s Petronasem, ale ten v MS končí, jak známo. Přestup o třídu výš je však logickým krokem.

Zatím je dále jisté, že Tony Arbolino se Samem Lowesem pojedou u Marca van der Stratena. Aki Ajo angažoval Augusta Fernándeze a Pedra Acostu, u Intact GP prodloužil Marcel Schrötter a přijde Jeremy Alcoba z Moto3. SAG Team má nadále Bo Bendsneydera, ale i nováčka Gabriela Rodriga a Sito Pons Jorgeho Navarra a Aróna Caneta. V barvách Idemitsu uvidíme letošní dvojici Somkiat Chantra/Ai Ogura. NTS RW Racing GP zatím podepsal jen Barryho Baltuse. U Aspara zůstává Albert Arenas, u American Racing pak Cameron Beaubier, ale přichází další Američan Sean Dylan Kelly.

Jake Dixon si dvakrát vyzkoušel MotoGP, ale v Misanu už zase seděl na svém Kalexu s motorem Triumph v barvách Petronasu. Ke Speed Upu se vrátil vyléčený Yari Montella a k MV Agustě, respektive Forwardu Lorenzo Baldassarri. Red Bull KTM Ajo už je mistrem světa týmů, stejně jako německý Kalex ve značkách. Raúl Fernández se nechal slyšet: „Moje ruka ještě není stoprocentní. Vítězství v minulém závodě byl pro mě šok!“ Remy Gardner: „Jedu sem s velkým očekáváním, bral bych bednu, popřípadě Top 5. Jsem si vědom velkého náskoku v průběžném pořadí, ale nesmím dělat chyby.“

První páteční trénink probíhal na mokru, asfalt ale rychle osychal. Nejlépe ho zvládl... čerstvý pětatřicátník Thomas Lüthi (1:50,1 min). Ani odpoledne nebyl asfalt suchý. Chantra se „rozmázl“ ve chvíli, kdy už vlál šachovnicový praporek. Nejrychlejším ze všech byl Marco Bezzecchi, jeho čas se od dopoledního Švýcarova lišil jen o necelé tři setiny.

Albert Arenas se v sobotu dopoledne sklouzl. Stihl to ve třetím tréninku dokonce dvakrát. Tvrdost povrchu v Misanu okusili také Héctor Garzó a Jake Dixon. Pochopitelně se jezdilo mnohem rychleji než v pátek, asfalt byl suchý. Raúl Fernández dosáhl ve svém nejlepším kole 1:37,0 min.

Dvě kvalifikace sobotní program tradičně končily. V první se rozpršelo, objevily se bílé vlajky s červenými kříži, ale jezdci vyrazili na slickách, aby stihli zajet rychlé kolo. Což se povedlo. Do Q2 postoupili vítěz Celestino Vietti, Lorenzo dalla Porta, Joe Roberts a Thomas Lüthi.

Stefano Manzi zítra nastoupí do 100. závodu kariéry. Na druhou kvalifikaci se vyčasilo, takže přišlo ke slovu opět hladké obutí. Časy postupně klesaly. Arón Canet taktak ustál pád, brutálně se mu zavřel předek, určitě se hodně lekl... Exceloval Sam Lowes, ale nakonec se z pole position radoval Raúl Fernández (1:36,2 min). Cílem projel vteřinu před limitem, posledního rychlého kola však již nevyužil. Třetí místo obsadil druhý z Fernándezů – Augusto.

VC San Marina Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:36,264 min 2. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:36,615 min 3. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:36,788 min 4. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 1:36,861 min 5. Arón Canet Boscoscuro Inde Aspar Team 1:36,869 min 6. Jorge Navarro Boscoscuro +Ego Speed Up 1:36,928 min 7. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing 1:36,928 min 8. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 1:37,021 min 9. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:37,171 min 10. Lorenzo dalla Porta Kalex Italtrans Racing Team 1:37,192 min

Moto3

V Moto3 se příští rok objeví VisionTrack Racing Team, který povede Michael Laverty. Nahradí Petronas Sprinta Racing a pojede s hondami, angažuje mladé Brity. Čtyřicátník ze Severního Irska dobyl největší úspěchy v britském šampionátu superbiků, ale viděli jsme ho i v MotoGP, konkrétně na nepříliš poslušných strojích PBM Paula Birda a apriliích. V 37 GP urval v období 2013-15 dvanáct bodů. Je stále aktivní, aktuálně jezdí vytrvalostní MS a pracuje také jako komentátor.

Pedro Acosta už získal první titul. Zatím jen Nováčka roku v nejslabší kubatuře. Debutuje domácí Matteo Bertelle, člen jezdecké akademie Valentina Rossiho. Je mu teprve sedmnáct. Další „divočák“ Elia Bartolini už má na kontě šest startů včetně jednoho loňského a pravidelně boduje. John McPhee se po jednom startu v Moto2 vrátil zpět do „trojek“. Příští rok osedlá husqvarnu týmu Maxe Biaggiho a Petera Öttla spolu s Japoncem Ssasakim.

Prvnímu tréninku v pátek dopoledne vládli domácí závodníci, nejrychlejším byl Dennis Foggia (1:42,0 min), za ním skončili Romano Fenati, Niccolò Antonelli a Andrea Migno. Ve druhém tréninku upadl Darryn Binder, potkal ho highsider. Nad okruhem už zase svítilo slunce, ne jako v MotoGP a Moto2. Ani tato „session“ nepoznala jiného vítěze, Ital byl tentokrát o zhruba tři desetinky pomalejší než dopoledne. Mezi tutéž domácí čtveřici se vklínil na druhé místo lídr seriálu Acosta. Na konci opět začaly padat dešťové kapky.

V sobotu ale nepršelo. I tak si Fenati udělal výlet mimo trať. Trénink byl přerušen po deseti minutách rudou vlajkou. Deniz Öncü zůstal po ošklivém highsideru ležet na zádech. Zdravotníci jej ošetřovali na trati, plenty nevěstily nic dobrého, ale jezdec byl naštěstí při vědomí. Poté jej sanitka odvezla na mobilní kliniku.

Po restartu upadl Tatsuki Suzuki, tomu se nic nestalo, ale značně se rozčiloval, nehledě k tomu, že motorku „rozložil na prvočinitele“. Andi Farid Izdihar za pomoci traťových komisařů svůj stroj zvedl. Adriánu Fernándezovi se po highsideru moc vstávat nechtělo a nakonec vzal zavděk nosítky bolela ho noha. Krátce za sebou havarovali i Darryn Binder a John McPhee. Dvě minuty před koncem zavlála rudá vlajka znovu. Alberto Surra ťukl do zadního kola Yukiho Kuniiho a šel k zemi. Motorka ho bohužel přitiskla k zemi a jeho levá ruka dostala pořádně zabrat, ale i Ital zůstal při vědomí. Divoké sobotní dopoledne... Jezdci vyrazili na trať i na krátký závěr. Výkonem 1:41,6 min nakonec trénink vyhrál Andrea Migno.

Filip Salač musel absolvovat první kvalifikaci, jeho čas na přímý postup do druhé nestačil. V půl jedenácté bylo oznámeno, že Öncü je naštěstí v pořádku. Pokulhával a měl zavázaný loket, jinak se mu ale naštěstí nic nestalo. Alberto Surra samozřejmě také nepokračuje, kamery si ho ovšem v boxu při kvalifikaci našly. Gabriela Rodriga ve víkendu zastavila zlomenina ruky.

McPhee si znovu „ustlal“ v Q1. Ani „domácímu“ Suzukimu (ač Japonec, nebydlí daleko...) se nic nestalo, spadl i Bertelle. Ten ale postoupil dál z druhého místa, vyhrál Carlos Tatay, dál šli ještě Riccardo Rossi a Ryusei Yamanaka. Filip Salač zajel jedno jediné kolo, které se mu počítalo. Stačilo to na poslední 12. místo a tedy šestadvacáté na roštu, Suzuki žádný čas nezajel. Škoda.

Během boje o pole position se objevila informace, že Dennis Foggia prodloužil smlouvu v Leopard. Manažer Miodrag Kutur oznámil i druhého jezdce: Tatsukiho Suzukiho. Tým Lucemburčana Flavia Beccy tak má sestavu kompletní. Ital byl také dlouhou dobu na čele výsledkové listiny, ale nakonec ho přeskočil Romano Fenati (1:41,7 min). Do první řady se s nimi postaví Antonelli... a čtvrtou příčku získal Migno. Koncert domácích závodníků se opakoval!

VC San Marina Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 1:41,756 min 2. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:42,013 min 3. Niccolò Antonelli KTM Avintia VR46 1:42,020 min 4. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 1:42,099 min 5. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:42,111 min 6. Xavier Artigas Honda Leopard Racing 1:42,271 min 7. Riccardo Rossi KTM Boë Owlride 1:42,276 min 8. Elia Bartolini KTM Bardahl VR46 Riders Academy 1:42,552 min 9. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo 1:42,558 min 10. Carlos Tatay KTM Avintia Esponsorama Moto3 1:42,566 min 26. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP 1:44,488 min

