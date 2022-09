Motocyklová VC San Marina 2022: V kvalifikaci MotoGP měl nejvíc štěstí Jack Miller

Čtrnáctým závodem letošního MS silničních motorek je „Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini“. Koná se tradičně na okruhu u města Misano Adriatico nedaleko pobřeží Jadranu.

Trať samotná existuje už půl století, byla otevřena v srpnu 1972. Původní název „Circuito Internazionale Santa Monica“ vystřídal v roce 2006 mezinárodní „Misano World Circuit“. Po tragickém skonu exmistra světa dvěstěpadesátek Marca Simoncelliho k němu bylo před dekádou přidáno jeho jméno. První přestavba proběhla v roce 1993, kdy byl okruh prodloužen z původních necelých 3,5 km na něco málo přes čtyři. Následně tu skončila kariéra šampiona pětistovek Wayna Raineyho, který je od nešťastného pádu upoután na invalidní vozík. V sezóně 2007 byl změněn směr, dříve se jezdilo proti směru hodinových ručiček, nyní naopak tradičně po směru. Při přestavbě přibyly čtyři zatáčky. Délka narostla na 4,18 km, po dalších úpravách o rok později měří okruh přesně 4226 m, počet zatáček zůstal na šestnácti. V roce 2010 tu zahynul historicky první vítěz závodu Moto2 Shoya Tomizawa.

Motocyklová Velká cena San Marina byla poprvé vypsána v sezóně 1981. Pochopitelně se nekoná na území minirepubliky, ale vždy na italských okruzích. Zprvu v Mugellu, později v Imole. Misano bylo jejím dějištěm poprvé v letech 1985-1987. V Mugellu se pak jela ještě v letech 1991 a 1993. Do kalendáře se vrátila v sezóně 2007 na současné trati a dosud z něj nezmizela. V rámci silničního motocyklového MS se zde také konala VC národů (1980, 1982, 1984, 1989-1990), Itálie (1991 a 1993) a provincie Emilia Romagna (2020-2021). Trať má tvar písmene T. Maximální rychlost se neměří na cílové rovince, ale na protilehlé rovince.

Ze zákulisí MotoGP

Joan Mir je definitivně pro příští rok jezdcem Repsol Hondy vedle Marca Márqueze. S HRC podepsal dvouletou smlouvu. Sestavu potvrdil i tým RNF Razlana Razaliho, který přejde na stroje Aprilia RS-GP. Miguel Oliveira odmítl nabídku GasGasu a přesune se právě sem vedle Raúla Fernándeze. Paulo Oliveira, otec a manažer řekl: „S Razlanem jsme si plácli už na jaře, podání ruky je pro mě víc než peníze.“ GasGas přitom nabízel lukrativní tříletý kontrakt… Fernándeze nakonec KTM uvolnila, údajně za pouhých 80 tisíc eur místo milionu. „Rozešli jsme se v dobrém, nebudeme mu bránit,“ zaznělo z Rakouska. „Nebyl jsem schopen stroj pochopit, hlavně chování předku,“ omlouval se Raúl. „Kdyby se chtěl za dva roky vrátit, má u nás dveře otevřené,“ nechal se slyšet samotný Stefan Pierer.

Pola Espargara právě u GasGasu by měl doplnit Augusto Fernández, ale to je zatím jen spekulace. „Jsem zklamán,“ řekl Jorge Martín k angažování Eney Bastianiniho do továrního týmu Ducati. „Věřím ale, že v roce 2024 za továrnu pojedu.“ Dvouletou smlouvu však oba podepsali přímo s „fabrikou“... Darryn Binder si hledá místo v Moto2. „Nabídky mám.“ Sedačku shání i Remy Gardner, toho ve vztahu ke KTM poškodil jeho manažer Paco Sánchez. Nešetřil kritikou rakouské značky i lidí u Tech 3.

Nejhorší sezóna Hondy od jejího návratu v roce 1983 nezůstane bez povšimnutí, už padají hlavy. Technický šéf HRC Takeo Yokohama bude odvolán v závěru sezóny. Bratři Márquezové ukončili spolupráci s Emiliem Alzamorou. Ten sice pomohl Álexovi k nové smlouvě s týmem Gresini, hlavně sehnal milion eur od Estrella Galicia, ale bývalý mistr světa stopětadvacítek z roku 1999 si ohledně zranění Marka příliš „pouštěl pusu na špacír“. Nástupcem je Jaume Martínez, manažer Red Bullu, jméno motocyklovému světu zcela neznámé.

Marc Márquez přijel na závodiště v pátek večer a v sobotu rozdával autogramy. V Misanu zůstane, zkusí testovat. S Hondou má podepsáno ještě na roky 2023 a 2024. Red Bull je ovšem spojen s KTM… a začíná se spekulovat. V paddocku se objevil i Andrea Iannone, ale ten závodit kvůli dopingovému trestu nemůže na žádné úrovni.

MotoGP

Joana Mira s polámaným kotníkem nemohl v Misanu nahradit Sylvain Guintoli, testovací jezdec Suzuki, který je také pochroumaný. Samurajské S tak sáhlo po japonském závodníkovi. Debut v MotoGP si odbývá Kazuki Watanabe. Z dvěstěpadesátek a Moto2 už má ale pět startů a dva body, ty vybojoval na přelomu první a druhé dekády 21. věku. Jinak také jezdil domácí šampionát v různých třídách a MS supersportů. O zelenáče tedy nejde, je mu 31 let. Armádu Ducati posílil dlouholetý testovač Michele Pirro.

Andrea Dovizioso absolvuje svou poslední Grand Prix kariéry. S ním odejde i legendární technik Ramon Forcada. Do důchodu. První trénink ovšem ovládl Fabio Quartararo (1:32,3 min). Francesco Bagnaia zdržel Álexe Márqueze tak, že za incident dostal trest, na roštu se posune o tři příčky dozadu. Hned se omluvil, ale nebylo mu to nic platné. „Chci dokázat, že i jako čerstvý otec umím být rychlý...“ řekl Pirro – a povedlo se, porazili ho pouze obhájce titulu a Jack Miller, první místo však držel velmi dlouho. Letos jezdí v barvách sponzora superbikové tovární stáje Aruba.it.

Johann Zarco havaroval ve druhém tréninku a doplnil jej „Pecco“ Bagnaia. Spadli i Álex Rins. A Oliveira. Bastianini (1:31,5 min) všechny přelstil, hrdina z dopoledne Pirro se jako jediný nezlepšil a propadl dozadu. „Zažil jsem nejlepší pátek jako jezdec MotoGP“, nechal se slyšet „La Bestia“. Martín mluvil opačně: „Nadšený nejsem, není to ono.“

Jack Miller si stěžoval na kvalitu asfaltu a nebyl rozhodně sám: „Na konci zadní rovinky jsou hrboly.“ Asfalt je dva roky starý, ale zhoršuje se. Quartararo: „Na měkké směsi se tu nedá jet.“ Fabio di Giannantonio se smíchem řekl: „Mám raději Mugello. Z Říma je to pro mě blíž.“

Třetí trénink v sobotu dopoledne viděl nejen jeho pád, ale i Gardnera, Pola Espargara, Oliveiry a Takaakiho Nakagamiho. Nejrychleji si počínal Miller (1:31,2 min). Objevilo se pár kapek…

Čtvrtý, který slouží k nastavení před kvalifikací a simulaci závodu, se stal kořistí Bastianiniho (1:32,2 min), ten odsunul až ve finále oba muže Aprilie. Miller si udělal výlet do kačírku. Upadl Watanabe. „Užívám si to, na motorce MotoGP sedím vůbec poprvé v životě a je to bomba. Stejně jako trať ta je krásná,“ řekl japonský závodník. Quartararo byl lehce naštvaný na Gardnera, ale ten zpomalil, protože musel a ještě na chvíli vyjel mimo trať.

První kvalifikace viděla pád Álexe Márqueze. Opět se objevily kapky, poněkud více, jezdci zvedali i ruce. Proměnlivé podmínky nejlépe zvládli Marco Bezzecchi (1:31,9 min) a Luca Marini z týmu VR46. V boji o pole position se laborovalo s gumami, většina závodníků vyjela na mokrých, ale rychle se přezouvalo na slicky. Od začátku je měl Oliveira, který pořadí vévodil, pak své řekli Bezzecchi, Miller a Bastianini. Pršet přestalo. Ani Bagnaia s Johannem Zarcem nechtěli zůstat stranou a časy padaly dolů. Nakonec se z výhry v kvalifikaci radoval Miller (1:31,8 min) před Bagnaiou a Bastianinim. Jenže „Pecco“ se posune na páté místo, takže do první řady pronikne Bezzecchi.

Enea Bastianini: „Odvedli jsme dobrou práci. Trať rychle osychala, tak jsem tlačil na pilu. Musíme se připravit na zítřejší závod, gratuluji Jackovi.“ Rozhovor se dělá s první trojkou po kvalifikačních trénincích, takže promluvil i Bagnaia: „Ahoj Misano! Tohle je jedna z mých nejlepších kvalifikací v MotoGP. Budu startovat pátý, ale s týmem jsme dosáhli toho, co jsme chtěli.“ Miller vybojoval pole position poprvé od Argentiny 2018: „Na začátku kvalifikace byla pit lane úplně mokrá, ale voda se rychle odpařila. Vyjet s mokrou motorkou byl špatný nápad, tak jsem ji rychle vyměnil byl v jednom kole hodně rychlý, v dalším přišla chybka... Ke konci jsem byl hodně nervózní, koukal jsem po obrazovkách. Povedlo se po tak dlouhé době, je to moje teprve druhá pole position v MotoGP!“

VC San Marina 2022 MotoGP – Kvalifikace (Top 10) 1. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:31,899 min 2. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:31,914 min 3. Enea Bastianini Ducati Gresini Racing MotoGP 1:32,014 min 4. Marco Bezzecchi Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:32,048 min 5. Maverick Viñales Aprilia Aprilia Racing 1:32,118 min 6. Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:32,169 min 7. Luca Marini Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:32,226 min 8. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:32,246 min 9. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:32,577 min 10. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:32,775 min

Moto2

Pedro Acosta zůstane pro příští rok u Akiho Aja. Zálusk na druhou sedačku má Jaume Masiá. Luca Boscoscuro určitě nebude měnit jezdeckou dvojici Fermín Aldeguer/Alonso López. Celestino Vietti zůstává u VR46, Niccolò Antonelli si ovšem hledá místo v supersportech. Nový partner Fantic chce Alberta Arenase z GasGasu. Aspar tak bude mít jedno místo volné: pro Sergia Garcíu, popřípadě Izana Guevaru. Yamaha Master Camp bude pokračovat ještě další tři roky, Lin Jarvis chce vychovávat mladíky pro MotoGP. Není ale zatím jasné s kým. V Misanu byl k vidění i Romano Fenati, samozřejmě v civilu… Kamery zabraly taktéž zraněného Sama Lowese.

Mattia Pasini pořád nechce do závodnického důchodu. I když už není stálým jezdcem MS, pro domácí závody dostává divoké karty. Jako v Misanu, jede u Aspara. „Možná to bude poslední Grand Prix v mém životě.“ V prvním tréninku skončil na druhém místě za Celestinem Viettim (1:36,5 min). Motivaci ani rychlost tedy evidentně neztrácí. Sklouzli se Augusto Fernández a záhy po něm Simone Corsi.

Ostřílený borec Pasini má z dávné nehody na motokrosové motorce trvale pochroumanou pravou ruku, tenčí než levou s menším množstvím svalstva. Ve druhém tréninku upadl. Kontakt s povrchem dráhy se nevyhnul ani Viettimu, Jorgemu Navarrovi a Arónu Canetovi. Canet ustál malý highsider, ale vyjel mimo trať a „ustlal si“. Na konci se zavřelo přední kolo Arenasovi. Druhý trénink ovládl López (1:36,5 min), Viettiho čas z rána ale nepřekonal. Filip Salač řekl: „Dráha je hrbolatá. Chci své nejlepší kolo zajet hned na začátku tréninků.“ Pátek zakončil v kombinovaném pořadí na 12. příčce.

Ve třetím volném měření sil se nepohodli Barry Baltus, Taiga Hada a Marcel Schrötter. Lídr šampionátu Ai Ogura vjel do kačírku a stroj následně položil. Keminth Kubo už se letos napadal dost a neminulo ho to ani v Misanu. Na brzdy se v sedle neudržel ani López a k zemi se odporoučel i Simone Corsi. Dalšími, kdo okusil tvrdost povrchu, byli Jake Dixon a Zonta van den Goorbergh. Díly z motorky sbíral Lorenzo dalla Porta poté, co se mu zavřelo na výjezdu přední kolo. Uvažuje o návratu do Moto3, tříválce mu moc nesedí. Divoký pád absolvoval i Augusto Fernández, záhy si „lehnul“ Pasini a Kubo podruhé! Bo Bendsneyder zbrzdil Joea Robertse a obdržel trest dlouhého kola. 1:36,1 min byla hodnota nejrychlejšího času Lópeze. Salač zvládl postoupit přímo do druhé kvalifikace jako poslední čtrnáctý.

První kvalifikace skončila brzy pro Corsiho, jeho MV byla dost poničená. Potřetí v sobotu spadl Kubo… Do elitní grupy postoupili dalla Porta (1:36,7 min), Bendsneyder, Roberts a Schrötter.

Dixon měl v boji o pole position dramatický pád, zavřelo se mu řízení… motorka se točila na asfaltu, ostatní jezdci se jí ale stihli vyhnout. Do dalších bojů už nevyjel, neměl na čem. Aldeguer dostal drobný highsider. Vietti sice na samém konci upadl, zavřel se mu předek. Jenže Celestino se radoval z nejrychlejšího času (1:35,9 min)! Za ním skončil Albert Arenas před dnes výborným dalla Portou. Filip Salač skončil poslední sedmnáctý, Dixon nedokončil ani jediné ostré kolo.

VC San Marina 2022 Moto2 – Kvalifikace (Top 10) 1. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team 1:35,996 min 2. Albert Arenas Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:36,097 min 3. Alonso López Boscoscuro +Ego Speed Up 1:36,186 min 4. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 1:36,373 min 5. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:36,397 min 6. Lorenzo dalla Porta Kalex Italtrans Racing Team 1:36,467 min 7. Fermín Aldeguer Boscoscuro +Ego Speed Up 1:36,482 min 8. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:36,489 min 9. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:36,527 min 10. Mattia Pasini Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:36,567 min 17. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:37,260 min

Moto3

Alberto Surra pošilhává po supersportech. Dosud získal v klasickém MS jen jeden bodík, ale příliš vyrostl a na mototrojku už se nevejde. Na konci sezóny tedy zároveň opustí akademii Valentina Rossiho.

Divokou kartu pro Misano dostal „protinožec“ Harrison Voight, sedlá třetí hondu týmu Paola Simoncelliho. Australan jezdí juniorské MS FIM CEV Moto3 a Rad Bull Rookies Cup, nyní má šanci se svézt v nejvyšší kategorii.

V prvním tréninku potkal highsider Jaumeho Masiu. Pád v poměrně velké rychlosti ale Španěl přestál bez úhony. Ayumu Sasaki o svůj nejrychlejší čas přišel, výlet do zelené zóny se mu nevyplatil. Vítězem se tak stal Dennis Foggia (1:42,4 min). Ten už pošilhává po Moto2 a nejvíce se mluví o spojení se stájí Italtrans. Ovládl i druhý trénink (1:41,6 min), jezdilo se tedy rychleji, navíc porazil Ayumu Sasakiho o skoro čtyři desetiny. V úvodu spadl David Muñoz. Stroj složil k zemi i Lorenzo Fellon a ten musel navštívit lékaře.

Masiá ve třetím tréninku příliš zpomalil a Sasaki se na něj rozčiloval, ale zase překážel dalšímu jezdci. O nejrychlejších časech se rozhodovalo až v závěru, jezdci dlouho vyčkávali. Guevara zajel 1:41,4 min. Ve finále spadl ještě Kaito Toba.

Joel Kelso měl v první kvalifikaci problémy s převodovkou. Nemohl zařadit a na takové motorce se jet nedá. Upadl Taiyo Furusato. Začalo kapat… Postup mezi elitu vybojovali Muñoz (1:42,2 min), Lorenzo Fellon, Riccardo Rossi a Adrián Fernández. Toba o své nejrychlejší kolo přišel a čtvrtou příčku kvůli výjezdu do zelené zóny ztratil.

Rozpršelo se trochu více. Tón ve druhé kvalifikaci udávali Diogo Moreira, Guevara a Rossi. Jmenovec devítinásobného šampiona ale později spadl a měl smůlu, motorka byla poškozená, takže se dalších bojů neúčastnil. Všem vypálil rybník Deniz Öncü (1:42,4 min), druhý skončil Daniel Holgado, na Moreiru zbyla třetí příčka.

VC San Marina 2022 Moto3 – Kvalifikace (Top 10) 1. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 1:42,448 min 2. Daniel Holgado KTM Red Bull KTM Ajo 1:42,471 min 3. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI 1:42,472 min 4. Ryusei Yamanaka KTM MT Helmets – MSI 1:42,488 min 5. Izan Guevara GasGas Gaviota GasGas Aspar Team 1:42,609 min 6. Carlos Tatay CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP 1:42,626 min 7. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:42,652 min 8. John McPhee Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 1:42,657 min 9. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 1:42,743 min 10. Adrián Fernández KTM Red Bull KTM Ajo 1:42,810 min

