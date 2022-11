Motocyklová VC Valencie 2022: Augusto Fernández je mistrem světa Moto2, závod vyhrál Acosta.

Velká cena Valencie zakončila 74. ročník klasického světového šampionátu silničních motorek, sezóna dospěla dvacátým závodem ke svému závěru. Na okruhu Ricarda Torma v Cheste u Valencie jezdci zatáčejí devětkrát doleva a pětkrát vpravo. Cílová rovinka měří 876 m.

MotoGP

Francesco Bagnaia vedl před GP Valencie před Fabiem Quartararem o 23 bodů. Stačilo mu dojet nejhůře čtrnáctý, i kdyby „El Diablo“ vyhrál. Pravda, historie ukazuje, že ani takový náskok nemusí být velký, stačí si vzpomenout na rok 2006 a boj mezi Valentinem Rossim a dnes již bohužel nežijícím Nickym Haydenem. „Vale“ upadl, „Kentucky Kid“ vyhrál a slavil…

Quartararo také ale mohl skončit až čtvrtý v šampionátu, matematickou naději na titul vicemistra měli i Aleix Espargaró a Enea Bastianini. A Jack Miller na konečnou třetí příčku… Bylo tedy stále o co bojovat.

Ve warm upu exceloval Johann Zarco (1:30,8 min).

Moto2

Získá titul mistra světa Augusto Fernández? Španěl před závodem vedl o 9,5 bodu před Aiem Ogurou. Japonec v Malajsii svou snahu přehnal a v posledním kole spadl. Arón Canet měl prakticky jisté třetí místo, Tony Arbolino na něj ztrácel 24,5 bodu, musel by vyhrát a Španěl dojet mimo body, popřípadě nedokončit. Canet ale už nemůže být ani druhý.

Pedro Acosta oslavil vítězství v ranním warm upu (1:35,1 min) jízdou po zadním kole. „S bolestí se umím vyrovnat, ale v pravém zápěstí nemám sílu a cit,“ řekl Filip Salač. Dostal silné léky, opich už není možný…

Acosta možná přemýšlel o tom, že by se po startu závodu dostal do čela, ale plány mu překazil Alonso López. Pak se sťukli a do čela se prosmýkl Arbolino před Oguru. Pro veterána Simone Corsiho skončilo klání hned v úvodu. López chyboval ještě několikrát a evidentně přemotivovaný nakonec upadl. Skvěle si počínal Cameron Beaubier, chtěl se rozloučit s Evropou se ctí a bojoval o pódium. Jenže… jen do pádu. Stejně zakončil sezónu i Celestino Vietti, přitom tak hezky začal… Zkusil ještě pokračovat, ale motorka nebyla v pořádku a dostal černo-oranžovou vlajku.

Ogura si to rozdával s Acostou a… neustál to. Jel prostě buď a nebo a motorka skončila v saltech. O titulu tak bylo rozhodnuto. Už jistý šampion Augusto Fernández na stupních vítězů. . a oba muži letos opět nejlepšího týmu Akiho Aja dostihli Arbolina a pokořili ho. Hiroshi Aoyama, poslední mistr světa dvoudobých dvěstěpadesátek neměl radost, protože ani Somkiat Chantra cíl neviděl. Upadl ve stejném místě jako Ogura.

K zemi se odporoučel rovněž veterán Mattia Pasini, ale sundal ho Jeremy Alcoba. I tak má z letošních tří závodů alespoň bodík. Viník dostal dlouhé kolo, bez diskuse. Canetovi ustřelil předek… Zakončí Augusto Fernández svou zatím nejúspěšnější sezónu triumfem? Ne. Vyhrál jeho týmový kolega Acosta a získal i titul Nováčka roku. Jenže důležitější bylo to, že na druhém místě projel nový světový šampion. Arbolino dojel třetí. Největším překvapením je deváté místo Senny Agiuse, náhradníka za Sama Lowese. Salač i přes bolesti urval tři bodáky.

Arbolino: „Je to jako vítězství. Ti dva kluci vpředu byli prostě rychlejší. Snažil jsem se tlačit, ale když mě předjeli, nebyla šance. Na příští sezónu se připravím tak, abych jel na plný plyn.“ Pedro Acosta sice dnes vyhrál, ale interview poskytoval jako druhý: „Nerozumím tomu, nevím, jak se to stalo, nevím, co mám říct. Začátek byl těžký. Jsem člověk, kterému se před sezónou věřilo, pak přišly pády a zranění. Tohle vítězství je ale klíčové.“ Acosta je určitě jedním z kandidátů na titul příští rok, totéž ale platí i o Tonym. Augusto Fernández dostal zlatou přilbu, dlouho slavil s fanoušky za plotem a trvalo mu, než se vrátil na rozhovor: „Je to super, nevím, co mám říct…“ Cvičily s ním emoce, poděkoval všem a pokračoval: „Závod jsem si užil, chtěl jsem bojovat o vítězství, ale Pedro byl moc rychlý...“ Nakonec se převlékl i do připravené zlaté kombinézy a užil si v ní stupně vítězů.

Moto3

Titul vicemistra světa v nejslabší kubatuře před posledním závodem sezóny byl jasný, ale zbývalo rozluštit tajenku, kdo se stane vicemistrem a který jezdec se připojí ke dvěma nejúspěšnějším na oficiálním vyhlášení nejúspěšnějších v sezóně. Naději na druhé místo v celkovém pořadí měli ještě Ayumu Sasaki (227 bodů), Dennis Foggia (233) a Sergio García (241).

Deniz Öncü dominoval rannímu warm upu (1:39,5 min). Napodobí bratra a dočká se konečně svého prvního vítězství v závodě? Ten začal tradičně v jedenáct hodin dopoledne ve 22 stupních, svítilo slunce. Mistr světa Izan Guevara se divil:, kolik má ve Valencii fanoušků s transparenty. „Mám tu hodně příznivců,“ žasl.

Jaume Masiá s Kaitem Tobou vyrazili do závodu z pit lane a ještě je čekalo dlouhé kolo za sobotní ruční výměnu názorů po vzájemné kolizi. Long lap si musel odbýt i Diogo Moreira. V úvodu klání se v čele vytvořily dvě dvojičky: šampion Guevara s Öncüem a García s Ivánem Ortolou. Moc se nepadalo, až po třetině závodu se odporoučel k zemi Riccardo Rossi.

Turek odhodil nálepku z nádrže a četl si Guevaru. Scott Ogden v poslední GP body nezískal, spadl, stejně jako Taiyo Furusato. Ortolá neudržel tempo, velkou grupu za ním vedl Ayumu Sasaki a nakonec ho pohltila. Motorku složil k zemi Xavier Artigas, ale nasedl a pokračoval dál. Ayumu se naopak ve skupině začal propadat ve prospěch Dennise Foggii.

Rozhodne se o vítězi v posledním kole? Deniz zaútočil a dostal se do čela, ale Izan ukázal, že titul mistra světa je ve správných rukou, protože se prosmýkl na cílové rovince před tureckého jezdce a vyhrál! Jeho soupeř si v poslední zatáčce vyjel až na obrubník a neměl takovou rychlost… Osamocený García dorazil pod šachovnici třetí a získal titul vicemistra, Aspar má double! Foggia porazil Sasakiho, je rozhodnuto! Navíc si na pit lane pěkně zagumoval… Šestý skončil Adrián Fernández, mladší bratr Raúla z MotoGP. Nováčkem roku se stal Diogo Moreira, i on bude přítomen vyhlášení vítězů v pondělí ve Valencii.

Sergio García: „Jsem druhý v mistrovství světa. Nemohl jsem ze sebe dnes vydat víc.“ Nezapomněl na děkovačku. Deniz Öncü: „Tenhle rok byl úžasný. Tech3 mě naučili hodně. Zkusil jsem všechno, chtěl jsem Izana porazit, blahopřeji mu. Přijeli mě podpořit Kenan s bráchou, to bylo fajn...“ Izan Guevara: „Byl jsem rychlý, tempo bylo vysoké a dnešní závod jsem si vážně užil. Vyhrál jsem letos všechny podniky doma ve Španělsku!“

Zdroje: iSport.cz, MotoGP.com, MotoGP Twitter, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.