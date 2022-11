Motocyklová VC Valencie 2022: V kvalifikaci MotoGP triumfoval Jorge Martín

Sezónu mistrovství světa silničních motocyklů tradičně uzavírá Velká cena Valencie, letos je dvacátým závodem. Ve dvou kubaturách ještě neznáme mistra světa, v Moto2 a prestižní MotoGP.

„Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo“ leží u osmitisícového města Cheste a nese jméno Ricarda Torma. Dvojnásobný mistr světa padesátek (1978 a 1981) na Bultacu vyhrál celkem 19 Grand Prix, jak nejslabší kubatury, tak i ve stopětadvacítkách. Jeho kariéru ukončilo zranění při testování osmdesátky Derbi na jaře 1984. Zkoušky probíhaly na běžné silnici, protože ve Španělsku fungoval tehdy jediný autodrom (Jarama) a ten byl zamluvený, Calafat byl dočasné uzavřený a žádný jiný tehdy země na Pyrenejském poloostrově neměla! Tormo se nedaleko sídla Derbi v Martorelles střetl s autem, které nemělo na uzavřené silnici co dělat. Ošklivě si zlomil pravou nohu. Následně roky bojoval s leukémií, které bohužel v prosinci 1998 podlehl, bylo mu pouhých 46 let.

Trať byla otevřena o měsíc dříve, v listopadu 1998. V konfiguraci pro Grand Prix měří 4005 m a má čtrnáct zatáček, jezdí se proti směru hodinových ručiček. Areál pojme 120 tisíc diváků. VC Valencie se tu pořádá od sezóny 1999 bez přestávky, nepřerušil ji ani covid. V roce 2020 se zde konala i Grand Prix Evropy.

MotoGP

Max Biaggi jedná s týmem RNF Razlana Razaliho o funkci VIP manažera, tváře stáje, tlačí ho tam Aprilia, ale bývalý šéf okruhu v Sepangu na tohle neslyší. Jak již bylo mnohokrát řečeno, RNF přechází od tří ladiček na stroje z Noale.

Fabio Quartararo ještě nemá prst stoprocentně v pořádku, ale na rychlosti mu to rozhodně neubírá. V úvodním tréninku byl „El Diablo“ ze všech nejrychlejší (1:31,3 min). I Ani Marc Márquez se nenechal zahanbit, ale v zatáčce Micka Doohana mu to v prvním tréninku ujelo.

Ve druhém tréninku se padalo hned od začátku. Nejdříve Franco Morbidelli, pak Fabio di Giannantonio a záhy po nich znovu Marc Márquez. Na poslední závod se vrátil Takaaki Nakagami. Cal Crutchlow si také vyzkoušel pevnost místního povrchu dráhy. „Máme problémy s motorem, ale podcenili jsme i aerodynamiku,“ řekl Lin Jarvis od Yamahy. „Budeme ale pokračovat ve vývoji řadového čtyřválce, minimálně další dva roky.“ Favority přelstil Luca Marini (1:30,2 min). „Hrál jsem si s kontrolou trakce,“ přiznal. Ta má na ducati tři režimy, ale ten nejbenevolentnější (C) ničí zadní gumy. V trénincích jej lze použít, v závodě ne. Jack Miller: „Chytal jsem boční vítr, jinak bych byl asi rychlejší...“

Po dvou minutách třetího tréninku zavlála rudá vlajka. Marco Bezzecchi spadl ve velké rychlosti, jemu se vůbec nic nestalo, ale motorka po saltech vzplála. Marco se rozčiloval, že traťákům trvalo, než začali hasit. Po rychlém restartu spadli Darryn Binder a Raúl Fernández. Druhý jmenovaný musel do nemocnice. Brad Binder se nechal slyšet: „Chtěl bych být v kvalifikaci do druhé řady.“Ve čtvrté zatáčce, typickém místě, se mu ale zavřel předek. Padalo se hodně – následovali Enea Bastianini, Takaaki Nakagami a Maverick Viñales. Bezzecchi si vypil kalich hořkosti do dna, protože se válel po zemi podruhé, byť už bez ohně. Sobota pro něj začala velmi nepříjemně. Trénink vyhrál Miller (1:29,9 min). Aleix Espargaró si stěžoval: „Rozhasila se nám elektronika a pořád nějak nefunguje.“

Čtvrtý trénink následoval tradičně po kvalifikaci Moto3. Slouží k testování a přípravě na závod. U Ducati i tak vládne nervozita. Havaroval Darryn Binder, v sobotu už podruhé. Na zemi skončil i Remy Gardner. FP4 ovládl Miguel Oliveira (1:30,7 min), stačil mu jen Quartararo. „Hlavní je, aby Fabio zítra neodjel hned od startu,“ řekl Francesco Bagnaia. Ke kvalifikaci se vyjádřil: „Chci být nejdále ve druhé řadě.“

První kvalifikace viděla pád Pola Espargara, zavřel se mu tradičně předek. Smůlu měl také „La Bestia“, jak se přezdívá Bastianinimu. K desítce nejrychlejších šli Viñales (1:30,0) a Álex Rins. Lin Jarvis: „Fabio má skvělé tempo. Se zadní měkkou gumou ale nastává problém, tam jsou ostatní fabriky vpředu. Pro nás je jediným akceptovatelným výsledkem v závodě vítězství.“

Jenže nejdříve si to elitní skupina rozdala o pole position. Jack Miller sice jezdil velmi rychle, ale konec mu nevyšel, protože spadl. Nicméně byl dlouho v pořadí druhý, než ho vyšťouchl Marc Márquez. Kvalifikací vévodil Jorge Martín (1:29,6 min). Ještě si „ustlal“ Johann Zarco. Quartararo skončil čtvrtý, ve svém posledním kole byl dlouhý. Bagnaia zajel osmý čas.

Jack Miller: „Mám fajn motorku. V posledním kole kvalifikace jsem tlačil až moc… Ale ve čtvrtém tréninku jsem odjel dvacet kol, to je velmi dobrý základ pro zítřejší závod.“ Marc Márquez se radoval už při pohledu na obrazovky: „Nevěřil jsem, že skončím v první řadě, spíš ve druhé, ve třetí. Ale týmu se povedla skvělá práce. Tenhle okruh mám opravdu hodně rád. Pódium v závodě beru, i když nejsem zdaleka nejrychlejší ze všech, budu se o něj snažit.“ Jorge Martín: „Těžký den, ale je mi dobře, ráno jsem se přitom necítil úplně v pohodě, laborovali jsme s pneumatikami. Pro závod mám tempo. Nejdůležitější je zítřek, do toho musím dát vše.“

VC Valencie 2022 MotoGP – Kvalifikace (Top 10) 1. Jorge Martín Ducati Prima Pramac Racing 1:29,621 min 2. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:29,826 min 3. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:29,834 min 4. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:29,900 min 5. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:29,940 min 6. Maverick Viñales Aprilia Aprilia Racing 1:29,955 min 7. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:30,039 min 8. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:30,049 min 9. Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:30,102 min 10. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:30,124 min

Moto2

MV Agusta se stěhuje pod křídla KTM, tedy alespoň částečně, koncern Stefana Pierera koupil čtvrtinový podíl. V Moto2 skončí, podvozky týmu Forward Racing ponesou příští rok značku Italika. Barryho Baltuse nahradil u RW Racingu pro závěrečnou Grand Prix sezóny… Mattia Pasini! Ostřílený borec z Rimini ještě přilbu na hřebík nevěší. Sezónu ukončil Sam Lowes, střídá ho znovu Senna Agius. Brit se dá určitě pro příští sezónu dokupy, u Marca van der Stratena zůstává. Ve Valencii startuje na divokou kartu Álex Escrig, shodou okolností na výše zmiňované MV.

Prvními tréninku vládl horký kandidát na titul Augusto Fernández (1:34,98 min). Druhý trénink viděl pád Niccola Antonelliho, klasicky se mu zavřel předek. Pro něj to byl už druhý tento víkend, havaroval už v úvodním tréninku. To samé se stalo Pasinimu, i když poprvé. Nejrychlejším byl tentokrát Pedro Acosta (1:34,95 min).

„Je hezké jezdit mistrovství světa, ale moto-dvojky mi nepřinášejí obživu. Musím platit účty a tak dále, proto se vracím do Ameriky. Dostanu tam mnohem lepší smlouvu a pochopitelně více peněz,“ řekl Cameron Beaubier. Za oceánem je navíc velkou hvězdou, má pět superbikových titulů z MotoAmerica.

Filip Salač se pral s bolavým pravým zápěstím a prsty na levé ruce. Ve třetím tréninku se lehce sklouzl Celestino Vietti. Stroj poslal k zemi i Joe Roberts. Vyhrál Pedro Acosta (1:34,5 min). FP3 byl nejrychlejším ze všech, náš závodník postoupil ze 13. příčky rovnou do druhé kvalifikace. Heroický výkon, když závěr trávil v Clinica Mobile a nikoli na dráze… Bolesti ale neustávaly, dostal ortézu.

Vietti i Tony Arbolino museli do první kvalifikace. Ale dominovali jí suverénně. Na postupové příčky se protlačili i Manuel González a Joe Roberts. Naopak spadl Escrig. Salač obdržel na své zdravotní problémy i léky, ale v boji o nejvyšší příčky roštu jsme ho naštěstí viděli.

Padl rekord dráhy, zlomil ho Alonso López (1:34,3 min). Dokonce ho ještě později vyrovnal! Jeho kolega od Speed Upu (týmu zůstal starý název) Fermín Aldeguer se naopak odporoučel k zemi. Acosta se snažil vyrvat krajanovi pole position, zaostal však o pouhou tisícinu! V první řadě je doplní Augusto Fernández, druhý kandidát na titul Ai Ogura skončil pátý. Filip obsadil 16. příčku.

VC Valencie 2022 Moto2 – Kvalifikace (Top 10) 1. Alonso López Boscoscuro Beta Tools Speed Up 1:34,314 min 2. Pedro Acosta Kalex Red Bull KTM Ajo 1:34,315 min 3. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:34,481 min 4. Tony Arbolino Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:34,583 min 5. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:34,665 min 6. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 1:34,674 min 7. Arón Canet Kalex Flexbox HP40 1:34,765 min 8. Fermín Aldeguer Boscoscuro Beta Tools Speed Up 1:34,771 min 9. Celestino Vietti Kalex Mooney VR46 Racing Team 1:34,773 min 10. Lorenzo dalla Porta Kalex Italtrans Racing Team 1:34,866 min 16. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:35,124 min

Moto3

Ve Valencii se objevili David Salvador (MTA Team), Filippo Farioli (GasGas Aspar) a David Almansa (Boé Motorsports). Ana Carrasco podepsala s tímto týmem i na příští sezónu. Salvador střídá Stefana Nepu, ostatní dva dostali divoké karty. U VisionTrack Racing Michaela Lavertyho zůstanou Scott Ogden i Joshua Whatley.

Rekord v maximální rychlosti (237 km/h) drží z roku 2019 Jakub Kornfeil. Sergio García bojuje o titul vicemistra světa a ve Valencii měl dosud ohromnou formu, v závodech vždy skončil na pódiu. V prvním tréninku se snažil nejen on, ale i „Raketa“, jak se přezdívá Dennisu Foggiovi. Jenže nakonec byl nejrychlejší už jistý šampion Izan Guevara (1:39,5 min). David Muñoz a Diogo Moreira havarovali ve stejné zatáčce, ale ke kontaktu nedošlo, na zemi se ocitli chvíli po sobě. Moreira vyfasoval dlouhé kolo pro závod. Traťáci totiž stihli vytáhnout žluté vlajky… Některé tresty jsou možná až příliš tvrdé. „Žluté vlajky jsem na výjezdu ze zatáčky neměl šanci vůbec vidět,“ namítal Brazilec, ale zbytečně.

Ve druhém tréninku dostal highsider Alberto Surra na cílové rovince, motorce se chtělo samotné pokračovat do pit lane. Riccardo Rossi se potkal s Fariolim. Pád si zopakoval Muñoz. Ayumu Sasakimu podklouzlo přední kolo. 1:39,4 min – to byla hodnota nejrychlejšího času, který si na své konto připsal Tatsuki Suzuki.

Ve třetím tréninku v sobotu ráno stihly technické problémy Ivána Ortolu. Yamanakovi se vytrhl kus kapoty na levé straně, zajel sice do boxů, ale problém přetrvával. Jenže Ryusei zatáhl a na konci měření sil se vyšvihl do čela (1:38,4 min), už na špičce zůstal. Sasakiho vykopla motorka. Jaume Masiá podjel Kaita Tobu a oba šli k zemi, Japonec ho zavřel. Nebyla to konečná, zavládly emoce a došlo ke strkanicím a šťouchancům. Toba Španěla plácnul po přilbě a on si to nenechal líbit… Oba měli smůlu, že je zrovna zabraly kamery. Do závodu odstartují z pit lane a ještě dostanou dlouhé kolo. To je pro ně konec hned na začátku, protože ztrátu doženou jen těžko, aby pobrali alespoň nějaké body.

První kvalifikace Moto3 začala pádem Adriána Fernándeze, záhy ho napodobil Farioli. Musel do ní třeba Sasaki. Ale časem 1:38,8 min ji vyhrál. Masiá ve finále přeskočil Muñoze a skončil druhý, postoupil ještě Nicola Fabio Carraro, ten opravdu překvapil.

V bitvě o pole position havaroval vítěz první kvalifikace. Dlouho vévodil tabulce Suzuki, ale pak si na něj vyšlápli García a Öncü. Zaúřadoval i nový mistr světa… a toho už nikdo porazit nedokázal. 1:38,4 min – takový byl čas Izana Guevary. Turecký závodník se musel spokojit s druhým a Sergio s třetím místem.

VC Valencie 2022 Moto3 – Kvalifikace (Top 10) 1. Izan Guevara GasGas Valresa GasGas Aspar Team 1:38,479 min 2. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech3 1:38,525 min 3. Sergio García GasGas Valresa GasGas Aspar Team 1:38,654 min 4. Diogo Moreira KTM MT Helmets – MSI 1:38,697 min 5. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 1:38,761 min 6. Iván Ortolá KTM Angeluss MTA Team 1:38,797 min 7. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:38,856 min 8. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 1:38,875 min 9. Ryusei Yamanaka KTM MT Helmets – MSI 1:38,927 min 10. John McPhee Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 1:38,949 min

