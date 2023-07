Dvojici sedmistovkových retromotocyklů CFMOTO 700CL-X doplnila varianta Adventure, která se nezalekne ani lehčího terénu. Jako by ji snad v Číně vyrobili s ohledem na stav vozovek v Česku.

Taky si občas říkáte, že jezdit na silniční motorce po rozbitých domácích vozovkách je za trest? Každou chvilku kopanec do řídítek a obavy o ráfek předního kola. Není divu, že jsou silniční endura tak oblíbená. Jejich výrobci si to bohužel silně uvědomují a tlačí na cenu.

Zato u CFMOTO šli překvapivě proti proudu a od půlky července plošně zlevní celou řadu včetně endur MT800 o pět až sedmnáct tisíc korun. Sedmistovky řady CL-X dokonce odstartují na 159 990 Kč a letošní zvýšená novinka Adventure zlevní ze 195 990 Kč na 187 990 Kč. Čili jestli chcete nakupovat, ještě týden počkejte…

Vyšší a hrubší

První sedmistovka CL-X Heritage se představila před dvěma lety, loni se k ní přidala agresivnější varianta Sport s nižšími řídítky a vylepšeným podvozkem. Například dvoukotoučovou brzdou vpředu.

A teď tady máme nováčka Adventure. Jestliže jsme už jeho sourozence řadili někam na pomezí třídy „scramblerů“, o novince to platí dvojnásob. Scramblery – terénní motorky v původním chápání – se zrodily už před sto lety jako univerzály na tehdejší prašné a kostkované silnice. Poznávacími znaky novodobých scramblerů jsou retro vzhled, vyšší řídítka a zdvihy tlumičů nebo hrubší obutí pod zvednutými blatníky (kdo je nikdy nezvedal na pionýru, jawě nebo simsonu, je prd motorkář).

Gumy adventure zaslouží pozornost. Zaprvé obouvá skvělé univerzály Pirelli Scorpion Rally STR, které neotravují hlukem na hladké vozovce, podrží na hrubé a nepustí ani na šotolině nebo louce. Do skutečného bahna ale nejsou, až tam univerzálnost nesahá. Silničnímu použití napovídají i rozměry kol – vzadu standardní silniční sedmnáctka, zato s vyšším dezénovým číslem. Vpředu macatá silniční osmnáctka, což se mezi scramblery nosí, ale do terénu prostě patří úzká jedenadvacítka.

Ovšem ruku na srdce, kolik majitelů se s nějakým tím pravověrným endurem vydá dál než na polní cestu? Majitelé SUV by mohli vyprávět. Čili osmnáctka vůbec nevadí – jen si vzpomeňte, kam všude jste na nich dotlačili Jawu 350!

Už jsme se viděli

Sedmistovky pohání točivý řadový dvouválec, který už sice konstrukčně něco pamatuje, ale pořád není pro ostudu. Víc než jen inspiraci starými Kawasaki 650 nelze přehlédnout, nicméně je dostatečně zábavný a důstojný, byť holt trochu postrádá vyšší výbušnost.

K výkonu 52 KW se musí jezdec propracovat otáčkami za sympatického bručení z krátké koncovky někde v hloubi pod sebou. Přímí konkurenti nenabídnou o moc víc, a přitom mají často vyšší objemy.

O absolutní výkony tady beztak nejde, v centru pozornosti jsou hlavně zábavnost a ovladatelnost na nestabilním podkladu. A tady se adventure vzhledem k pohotovostní hmotnosti slušných 203 kg neztratí – však se do toho počítá 13 litrů paliva, což není zrovna mnoho. Zejména když anglický název evokuje dobrodružství.

Univerzální motorka

Do terénu míří nejen poloha za široce rozkročenými řídítky, ale taky zoubky na nožní brzdě a stupačkách, ze kterých lze demontovat gumové nášlapy. A výška sedla 830 mm proti 795 mm na sportu.

Na druhou stranu ani tak jezdec nemá pocit sedlání kobyly jako na tuaregu nebo ténére. Poloha má nejblíže ke konkurenční Moto Guzzi V85TT (test už chystáme), kde má taky řidič spíš pocit, že sedí v motorce místo na ní. Kolena jsou pokrčenější než na klasických endurech, ale celková geometrie umožňuje dobře motorku vodit i v hlubokých náklonech. Při delší jízdě na silnici ovšem zjistíte, že průhledný štítek nad světlem je spíš do počtu.

Takže honem seskočit z asfaltu a šup do šotoliny. Tady se hodí kolébkový přepínač na levém řídítku s režimy Street a Offroad. Změní nastavení palivové mapy a vypne funkci ABS na zadním kole. Mimochodem jedna poznámka k přední brzdě – silniční model Sport zpomaloval v našem loňském testu díky dvoukotouči jako čert, ale důvod ke stížnosti jsme neměli ani na jednokotouč adventure. K charakteru motorky to plně postačuje a v terénu je důležitější dobrá dávkovatelnost. Zaráží ovšem absence krytu pod motorem, o který by si stroj přímo říkal, protože pohledy na obnažené výfukové svody a olejový filtr vyvolávají obavy o životnost.

Suma sumárum je adventure zábavnou univerzální motorkou, která rychle padne do ruky. Název by sice evokoval extrémní terénní dobrodružství, kam stylový scrambler nepatří, ale „při takovém tom lehkém řádění“ zvládne fakt hodně. A vůbec nevadí, že se neohlíží za nějakým tím slavným předchůdcem jako většina konkurentů. Taky se nabízejí za úplně jiné peníze…

Plusy

Točivý motor

Atraktivní cena

Podařený retro vzhled

Minusy

Omezené terénní schopnosti

Chybí prostor pod sedlem