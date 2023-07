Ondřej Vostatek, Oliver König a Petr Svoboda budou jediní Češi, co budou startovat ve všech kategoriích blížících se závodů WorldSBK na Autodromu v Mostě. Pořadatelé slibují zajímavou podívanou s bohatým doprovodným programem.

Vrcholný motocyklový šampionát se vrací do Česka! Už o posledním červencovém víkendu na Autodromu v Mostě odstartuje letošní český závod šampionátu WorldSBK, který v loňském roce přilákal bezmála 40 tisíc návštěvníků. Fanoušci soutěžení na motorkách se tak mohou těšit na opravdu zajímavou podívanou, přičemž Češi budou mít svého favorita ve všech třech kategoriích.

Program závodů WorldSBK 2023 v Mostě:

Pátek 28. 7. 2023 (10:30) - První trénink

Pátek 28. 7. 2023 (15:00) - Druhý trénink

Sobota 29. 7. 2023 (09:00) - Třetí trénink

Sobota 29. 7. 2023 (11:10) - Superpole (kvalifikace)

Sobota 29. 7. 2023 (14:00) - 1. závod (22 kol)

Neděle 30. 7. 2023 (11:00) - Superpole Race (10 kol)

Neděle 30. 7. 2023 (14:00) - 2. závod (22 kol)

Startující, favorité

Na divokou kartu bude v Mostě startovat Ondřej Vostatek, úspěšně soutěžící ve španělském šampionátu supersportů. Loni ještě jako pravidelný jezdec seriálu mistrovství světa superbiků vybojoval v kategorii Supersport dvě desátá místa. Sám mostecký okruh dobře zná, před domácím publikem bude chtít předvést co nejlepší výkon a říká, že se poslední týdny intenzivně připravuje.

V nejvyšší kategorii WorldSBK bude startovat i český jezdec Oliver König, kterému při loňském závodě v Mostě jen těsně unikla bodovaná pozice. Ve třídě SSP300 pak bude soutěžit Petr Svoboda, který je po předcházejícím závodě v Imole na celkovém třetím místě a od druhé pozice jej dělí pouhé čtyři body.

V sobotu i neděli se spolu se Superpole Race pojede vždy jeden hlavní závod v každé kategorii. Součástí závodního víkendu bude i bohatý doprovodný program se spanilou jízdou fanoušků-motorkářů Bike Parade. Zábavu si připravil i kemp Matylda s podpisovou akcí předních jezdců pro fanoušky, kam dorazí třeba Scott Redding, Garrett Gerloff a další.

Video se připravuje ...

Pořadatelé chtějí přilákat ještě více fanoušků než v loňském roce, kvůli čemuž nabízejí dva základní typy vstupného. Se základním lístkem si vystačí všichni, kdo chtějí sledovat jen samotné závody z diváckého svahu. Se vstupenkou zahrnující i vstup do paddocku se pak dostanete až do centra dění. Vedle běžných vstupenek jsou v prodeji i VIP vstupenky se vstupem do paddocku nebo pitwalkem.

Vstupenky a cena

Letošní závod šampionátu WorldSBK na Autodromu v Mostě se bude konat ve dnech 28. až 30. července. Základní jednodenní vstupné začíná od 950 Kč, za jednodenní vstupné na divácký svah i do paddocku zaplatíte 1850 Kč. Zvýhodněný předprodej skončil už 23. července.

Kde sledovat živě

Pro milovníky motosportu, kteří se nemohou dostat na místo dění osobně, je připraveno živé vysílání na televizních kanálech Nova Sport 1 a Eurosport. Přenos bude zahrnovat 1. závod, Superpole Race a 2. závod. Online vysílání bude také k dispozici na platformě Voyo a Eurosportu.