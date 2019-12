První SUV Ferrari může vzniknout na upravené platformě modelu Roma, stejně jako další Ferrari

První SUV z produkce Ferrari, dosud známé pod názvem Purosangue, patří k nejkontroverznějším a současně nejočekávanějším strojům z připravovaných patnácti nových modelů, které italský výrobce plánuje představit během následujících pěti let.

Nové FUV, jak stroj označují marketingoví experti z Maranella, by mělo být odhaleno již v roce 2021 a podle informací britských kolegů z AutoExpress má čerpat inspiraci z nedávno představeného modelu Roma GT – a to především po stránce použitých technologií.

Nové Purosangue by totiž mělo být postaveno na upravené verzi modulární platformy, vytvořené z několika materiálů, s motorem uloženým vepředu, na které je postavený model Roma. Podle AutoBlog by však platforma měla být ještě dodatečně vyztužena a odlehčena.

O dalším využití platformy modelu Roma se během jeho představení rozpovídal vedoucí technického oddělení Michael Lieters, který kolegům z autoExpress uvedl následující: „Obecně vzato budeme mít v budoucnu dvě rodiny platforem – s motorem vpředu a vzadu. Nechybí nám modularita, a zejména u platforem s motorem vpředu musíme počítat s mnoha modely. Máme 2+2, 4+, přemýšlíme o Purosangue, atd..“

Platforma s motorem vředu by měla být schopna pojmout širokou paletu motorizací a systém pohonu všech kol by měl být kompatibilní i s jednotkami V6, V8 nebo V12. Očekává se však, že většina zájemců o první SUV z Maranella sáhne spíše po plug-in hybridu.

Je navíc krajně nepravděpodobné, že by dalším novým dvanáctiválcovým Ferrari bylo právě SUV. Enrico Galliera, šéf marketingového oddělení Ferrari, však v exkluzivním rozhovoru pro AutoExpress zmínil, že jednou z patnácti očekávaných novinek bude i nový vlajkový model. „Ano, pracujeme na novém hypersportu, který představíme po roce 2022,“ uvedl Galliera.

Galliera přitom naznačil, že nový hypersport zřejmě nebude výkonnější než plug-in hybridní SF90 s výkonem přes 1.000 koní. Namísto toho by novinka mohla sázet spíše na kombinaci nízké hmotnosti, ovladatelnosti a aerodynamiky. Svým způsobem by se tak mohlo jednat o konkurenta pro Aston Martin Valkyria.

Co bude ukryto pod kapotou bohužel nikdo z Ferrari nenaznačil. Pokud by se ale jednalo o 6.5 litrový atmosférický motor V12, pak by se novinka musela obejít bez elektrifikace. „Abych byl upřímný, elektrifikace V12 by velice pravděpodobně vedla k vytvoření velkého a těžkého auta,“ uvedl Galliera. „Takže elektrifikace by měla být párována s menšími motory.“ Na tradiční elektromobil Ferrari si však ještě nějakou chvíli počkáme.