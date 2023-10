Na porsche postavené na míru je pořadník na osm let. Stačí hluboké kapsy

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na světě snad není prémiová automobilka, která by svým zákazníkům nenabízela možnost nechat si auto upravit do posledního detailu podle svých představ. Divize, které se o to starají, dostávají názvy jako Bespoke, Ad Personam, Tailor Made, či v případě Porsche hezky německy Sonderwunsch – „Speciální přání“.

V nabídce značky to není novinka, je na světě už od roku 1978, jen se o tomto programu nehovoří tak moc, jako v případě podobných od Rolls-Royce či třeba Ferrari. Na setkání Rennsport Reunion 7 na americkém závodním okruhu Laguna Seca se o něm pro webový magazín Motor1.com rozpovídal Alexander Fabig, viceprezident Porsche pro individualizaci a divizi Classic.

O tom, že je u řady automobilek možné mít auto třeba lakované přesně stejnou barvou, jako má na dresech sportovní tým, za který jste v mládí hráli, anebo mít čalounění vyrobené ze stejné kůže, ze které mají řemínek vaše oblíbené hodinky, se obecně ví. Podle Fabiga to ale jde mnohem dál: „Představte si, že zákazník bude chtít panameru se skládací střechou.“

Většina automobilek by řekla „To nejde“ a nebyla by daleko od pravdy, tak velká změna je obrovský zásah do auta, tím spíš, že sloupky a střecha jsou strukturální části šasi auta. U Porsche vám přiřadí nejen asistenta, ale také designéra a inženýra, kteří na tom budou pracovat.

Zákazníci programu Sonderwunsch se podle Fabiga dělí na dvě skupiny. Jedni mají poměrně přesně zformovaný nápad, který s týmem Porsche „jen“ dotvoří. Druzí mají ideu, ale detaily provedení je třeba vymyslet. To by mohl být i případ oné smyšlené panamery kabrio – inženýři by museli vymyslet nejen to, jak bude mechanismus střechy pracovat a jak to všechno bude bezpečné pro použití na silnici, ale také, jak to udělat, aby všechno vypadalo a působilo tak, jak vůz značky Porsche vypadat a působit má.

Co potřebujete, abyste si mohli objednat porsche přesně dle svého přání, ať je jakkoliv divoké? Kromě velmi, velmi hlubokých kapes, které jsou v těchto sférách personalizace u zákazníků považovány tak nějak za samozřejmé, také spoustu trpělivosti. Tým v současnosti pracuje na devíti projektech, divize zvládá přijmout tři nové projekty ročně, v plánu však je rozšíření tak, aby jich ročně mohla přijímat deset.

Porsche Taycan Turbo S (Sonderwunsch)

Fabig odhaduje čekací dobu zhruba osm let jen na to, aby práce na novém projektu začaly. Doručení hotového auta bude otázkou pár dalších let. Vstupní poplatek zhruba 100 tisíc dolarů (cca 2,3 milionu korun) je vedle toho nepodstatný. Zajímavé ovšem je, že automobilka ani v tomto ohledu nemá „nos nahoru“ – člověk patrně nemusí být dlouholetým váženým zákazníkem a nemusí mít v garáži pár desítek porsche, aby si mohl nechat jedno vyrobit na zakázku.

Podle Fabiga to dnes jsou většinou „devětsetjedenáctky“, které si lidé nechávají speciálně upravit, také je však velký zájem o taycany. Zákazníci ale mohou k úpravám dovézt i vlastní starší porsche; v USA je docela dost majitelů carrery GT, kteří si ji nechávají „modernizovat“. Proces je podobný specifikování nového auta v tom, že si zákazník volí barvu, čalounění a v podstatě jakékoliv další možnosti.