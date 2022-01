Nadšenec jezdí na bahenní plyn, chytá ho do kondomu

Nevšední nápad si žádal ještě výstřednější řešení a majitel jedinečného motocyklu si chodí pro palivo do močálů, odkud bahenní bublinky míří do prezervativu. Ekologické řešení rozpohybuje originální moped.

Nizozemský umělec, designér, nezávislý inženýr a motocyklový nadšenec Gijs Schalkx má zvláštní způsob prosazování pohybu díky obnovitelnému zdroji. Využívá plyn vyskytující se kolem nás, bezplatnou přírodní surovinu spaluje speciálně upravená motorka doplněná dřevěným obložením, lahvičkou s benzínem a podezřelým balónkem umístěným ve velkém průhledném válci za sedlem.

Povědomý gumový zásobník nad zadním kolem není nic jiného než kondom vyhovující lépe ve srovnání s klasickým barevným balónkem pro děti. Pevný prezervativ převzal funkci palivové nádrže plněné metanem, který Gijs pracně chytá na hladině veřejně přístupných močálů.

Kutilsky modifikovaná motorka nese název Slootmotor (sloot je nizozemsky „příkop“). Majitel prototyp popisuje jako nejekologičtější motocykl pod sluncem. Pravdou je, že neexistuje podobný stroj jezdící na bažinový plyn způsobující planetě skleníkový efekt. Netoxický uhlovodík je škodlivější než oxid uhličitý, často se uvolňuje při těžbě či výrobě jiných fosilních paliv a dále vzniká produkcí zemědělského průmyslu – hospodářská zvířata formují metan ve svém trávicím traktu (každá kráva dokáže vypustit cca 100 kilogramů za rok). Nežádoucí alkan se zároveň dostává do atmosféry přirozeně vlivem rozpadu organické hmoty.

Spousta rozložitelných procesů probíhá na dně bažin, kde Gijs ostrým předmětem narušuje usazeniny a do plovoucího zařízení loví palivo vystupující nad hladinu. Pohonná hmota Slootmotoru vyprchává z rozbahněného dna prostřednictvím bublinek, které míří do kbelíku nadnášeném dnem vzhůru. Po dostatečném natlakování je metan ručně napumpován do palivové nádrže alias kondomu, odkud míří do spalovacího prostoru čtyřdobého motoru o objemu 49 cm3. Bahenní plyn nezvládá studené startování, uvedení agregátu do provozu zajišťuje malá nádobka s benzínem na řídítkách.

Tankování Slootmotoru znamená fyzickou námahu v brodících holínkách po prsa, namísto čerpacích stanic Gijs vyhledává veřejně dostupné bažiny. Sbírání dostatečného množství plynu k pohonu motocyklu na 20 kilometrů by trvalo odhadem osm hodin, aktuální dojezd dosahuje stovek metrů. Prvních 500 metrů ujetých na zachycený metan bylo nejlepšího půl kilometru v životě, žasnul nad svým vynálezem zarostlý ekolog. „Největší motivací byla myšlenka, že při každém tankování benzínu do nádrže mého motocyklu sponzoruji velké korporace, jejich greenwashingové kampaně. Opravdu jsem se chtěl stát nezávislým,“ řekl Gijs.

Kromě samostatnosti pozitivně působí možnost libovolného hledání paliva, fyzická aktivita prý umocňuje dobrý pocit z prospěšné činnosti a volného pohybu. Vlastní výroba vykrystalizovala přirozeně, jelikož byl Gijs od malička veden k zapojení selského rozumu a vlastních dovedností při snaze získat novou věc. Po vyjádření touhy dostat od rodičů skateboard mu otec donesl kus dřeva a dále nechal syna napospas pokusům o sestavení vyřezávaného kompletu.

Tvorba originálních projektů časem nepřestala a v dospělosti si volnomyšlenkář otevřel dílnu plnou podobně zamýšlených pokusů. Velká část experimentů zahrnuje jednostopá vozidla, vrcholem se nyní jeví Slootmotor. Z mnoha nákresů vzešel modrý moped poháněný metanem v kondomu.