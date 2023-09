Lidová babetta byla jedním z nejdůležitějších jednostopých strojů při motorizování Československa. A začátkem devadesátých let se stala technickým základem pro slovenský minibike Pelas Pipo 50, který je velkou raritou. Jeden takový zrenovoval pan Jiří Gabriel z Valašského Meziříčí.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Devadesátky v Česku a na Slovensku zahájily úplně novou éru života na jedné stopě. Po převratu se motorkářům usnadnila cesta k vysněným zahraničním motocyklům, které z našich silnic začaly vytlačovat tradiční Jawy. Češi a Slováci o slavnou československou značku ztratili zájem. Pokud však chtěli své děti naučit jízdě na motorce, ani tehdy neměli moc na výběr. A to byla ideální chvále pro vznik slovenského minibiku vycházejícího z lidové babetty.

Jmenoval se Pelas Pipo 50 a dnes je extrémně vzácnou sběratelskou raritou. Maličkou motorku pro děti do dvanácti let v první polovině devadesátých let vyvinula slovenská firma Pelas sídlící v Trnavě. Nejprve udělala pět různých prototypů a následně spustila sériovou výrobu přibližně 200 motorek. Úspěch oslavily spíše v zahraničí, zejména v Německu a Španělsku. V nově vzniklém Česku a Slovensku byly až luxusem.

Minibike bez homologace pro silniční provoz se prodával se základní cenou od 18 tisíc korun a byl výrazně dražší, než tehdejší Simson nebo MZ. Pokud jste si připlatili za italská litá kola Bernardi Mozzi Motor 10 a kotoučovou brzdu, už tak vysoká cena za dětskou motorku na základech Babetty, zejména typu 134 Stella, vzrostla na obrovských 22 tisíc korun. V devadesátých letech to bylo opravdu hodně peněz.

Jeden z mála dochovaných Pelasů Pipo 50 se loni objevil v českých inzercích a prodejce si za něj žádal až jeden milion korun. U nás pouze málo známá motorka přitáhla zájem potenciálních sběratelů, ale svou cenou jich i spoustu odradila. Jedním z nich byl i pan Jiří Gabriel z Valašského Meziříčí, který vytrvale počkal na okamžik, kdy se unikát znovu objeví za mnohem příznivější cenu.

Originální minibike si nakonec koupil loni těsně po vánocích, a to doslova naslepo. S pomocí prodejce i rodiny jej v předrenovačním stavu převezl z opačného konce republiky domů do „Valmezu“ a začal zjišťovat, co jej čeká. „Motorku jsem zrenovoval doma na balkóně,“ říká a směje se praktickým výhodám minibiku.

Kompletní renovaci zahájil celkovou demontáží a hledáním informací, potřebných dílů i inspirace. Tu našel v jediném dodnes nedochovaném originálním prototypu pro silniční provoz. Designově byl specifický směrovkami a takto vybavený opustil továrnu jako jediný exemplář. Původní neznámou červenou barvu pak nahradil podobným odstínem ze vzorníku italské Alfy Romeo.

Rozborka dětského minibiku, inspirovaného japonskou motocyklovou produkcí, začala ukazovat i technická řešení. Výrobce v devadesátých letech využil maximum komponent z výchozí babetty a namontoval je na rám deltabox, jehož pevnou součástí je palivová nádrž. Specifická je i snížená přední vidlice, kterou Jiří Gabriel při renovaci doplnil moderním zadním stavitelným tlumičem.

Jiří Gabriel se při kompletní renovaci motocyklu pokusil spojit autenticitu jediného nedochovaného prototypu pro homologaci pro silniční provoz s modernějšími technickými řešeními. Novinkou je i ruční startování. Všechny originální Pelasy se jinak musí startovat roztlačením. A vylepšení se týkají také motoru.

Srdcem tohoto konkrétního Pelasu je jednorychlostní motor pro Babettu typu 215, jehož specifikem je pevný převodový poměr, odpovídající druhé rychlosti typu 210. To je hlavní důvod, proč Pelas Pipo 50 nevyžaduje převodový olej a veškerou techniku maže pouze nasávanou mastnou směsí. Aktuálně má výbrus 11 s pístem 41,75, tedy největší dostupný pro babettu, s nímž zdvihový objem válce vzrostl z původních 49 na přibližně 60 cm3.

Jiří Gabriel současně upozorňuje, že jeho Pelas Pipo 50 má originální motor odpovídající výrobnímu štítku. Dnešní nejvyšší výkon tohoto motocyklu bohužel neznáme, ale k lepším výsledkům mu pomáhá i moderní italský karburátor Dellorto, nahrazující původní Jikov. Dobová brožura přitom uvádí, že Pelas Pipo 50 se zdvihovým objemem 50 kubických centimetrů vyvinul 1,75 kW při 5000 otáčkách za minutu a spotřeboval přibližně 1,8 litru benzinu na sto kilometrů. Udávaní maximální rychlost byla 40 km/h.

Techniku vycházející z lidového mopedu trnavský výrobce zabalil do nové karoserie z plastů vyztužených skelnými vlákny od společnosti JAG Design (dnes JAG Nova). Jiří Gabriel k tomu dodává, že autentický polep nechal vyrobit na základě dobových materiálů a připomíná, že se šestivoltovou elektrickou sítí je Pelas Pipo 50 vybaven předními světlomety Union z jízdních kol a zadním světlem z Avie.

Video se připravuje ...

Nově zrenovovaný Pelas Pipo 50 od Jiřího Gabriela z Valašského Meziříčí je dnes netradiční připomínkou motocyklové produkce na Slovensku v časech těsně po převratu. Sám říká, že na začátku renovace byl kompletní pouze z poloviny a během osmiměsíčních prací musel nechat spoustu dílů znovu vyrobit. Původní nebyla ani šestivoltová elektrická síť.

Během jednoho našeho telefonátu při přípravě tohoto článku jsme se současně shodli, že Pelas Pipo 50 klame tělem. Na fotografiích působí jako dospělá motorka, ale až když si vedle klekne sám nadšený majitel se svým synem, ukáže se skutečná velikost. Je to právě rodina a přátelé, komu Jiří Gabriel děkuje za pomoc a podporu při renovaci tohoto unikátu.