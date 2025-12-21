Našli jsme nejhorší nešvar řidičů. V těchto dnech otravuje nejvíc
Mlhovkáři a nesvítiči vč. neosvětlených cyklistů se stali tím nejhorším, co můžete potkat nejen na českých silnicích. Ve finále porazili neznalost pravidla zipu.
Hlasování o nejhorším nešvaru řidičů nejen na českých silnicích je za námi a známe vítěze. Jsou jimi lidé, kteří neumí používat osvětlení svého auta - mlhovkáři a nesvítiči včetně neosvětlených cyklistů.
Nešvar mlhovkářství vychází z nešťastného ustanovení odst. 4 § 32 zákona 361/2000 Sb.: „Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy,“ tedy i když by jejich použitím byl oslněn řidič vzadu, ať už za jízdy či třeba při čekání na železničním přejezdu.
Problém je také to, že zákon nestanovuje, co to je mlha. Podle slovníku České meteorologické společnosti se za mlhu považuje dohlednost do 1 km – mnohonásobně víc, než je nutné k bezpečnému řízení za normálních rychlostí. Dokonce, kdo by ono ustanovení chtěl dodržet opravdu do písmene, musel by zadní mlhovky zapínat i za jakkoliv lehkého sněžení, a to nikdo nedělá. Proč tedy obtěžuje ostatní svými zadními mlhovkami, když jejich užití není třeba?
Podobný názor má dokonce i Policie ČR. Podle ní problém nastává v době, kdy „vás dojede jiné vozidlo. V takovém případě bychom měli co nejrychleji zareagovat, a mlhová světla vypnout, jelikož ostatní řidiče oslňujeme asi na tolik, jako vás v noci oslňují nevypnutá dálková světla protijedoucího vozidla. Navíc skrz zadní mlhovou svítilnu řidič jedoucí za vámi špatně rozezná, kdy brzdíme“.
Mlhovkáři získali zlato v souboji s neznalostí či nerespektováním pravidla zipu, příp. nevyužitím obou pruhů před snížením jejich počtu a související zbytečnou kolonou, poměrně drtivě - obdrželi 71 % hlasů.
V souboji o bronz zvítězilo blokování křižovatky při hustém provozu, vjíždění do ní, i když z ní nemohu vyjet; stání na žlutě vyznačených prostorech zákazu zastavení v křižovatce či u připojovacího pruhu, které získalo 62 % hlasů a odsoudilo tak uhýbání do levého pruhu na dálnici s cílem umožnit napojení jinému, i když levý pruh není volný na bramborovou příčku.
Zdroje: Autorský text, Policie ČR