První zvěsti o nástupci Audi R8: Nové jméno, elektrický pohon a platforma s Porsche

Podle posledních informací britského Autocaru se nové Audi R8 představí zhruba v polovině této dekády. Asi nepřekvapí, že novinka přezbrojí na čistě elektrický pohon a zároveň se stane vlajkovým elektromobilem čtyř kruhů.

Projekt prý ještě oficiálně zelenou nedostal, vše má ale být jen otázkou času. Vývojové týmy už na nástupci R8 intenzivně pracují. Dočkáme se zcela nového jména, které víc zapadne do elektrického portfolia značky. A pracuje se také na zcela novém designovém směru. Příští „R8“ sice zůstane sportovním vozem s jedním párem dveří, vzhledově se ale nejspíš značně odliší.

Současná Audi R8 zůstává stále ještě ve výrobě, s koncem produkce se však počítá koncem roku 2023. Vůz se společně s elektromobily Audi (RS) E-tron GT vyrábí v továrně Audi Sport v německém Böllinger Höfe, což je fabrika považovaná za absolutní technologickou špičku. Lidé, kteří se dnes věnují ruční výrobě R8, v továrně zůstanou, aby mohla být navýšena produkce elektromobilů.

Zároveň budou důkladně proškoleni, aby se výhledově mohli podílet na stavbě nástupce R8. Audi totiž chce, aby ručně vyráběné prvky zůstaly v DNA nově chystaného vlajkového sportovního vozu. „Rozhodně chceme zachovat řemeslnou zručnost, protože je to věc, která vůz odlišuje od celého zbytku portfolia. Pro zákazníka je to důležité,“ uvedl Sebastian Grams, šéf Audi Sport.

Audi má co do technického základu několik možností. S největší pravděpodobností ale příští sporťák postaví na platformě vyvinuté společně s Porsche. Aktuálně modely Porsche Taycan a Audi E-tron GT stojí na architektuře J1. Do budoucna je však atraktivnější nově vznikající platforma SSP Sport, kterou už Porsche potvrdilo pro své příští elektromobily. Alternativou by však mohla být architektura pro příští sportovní vozy Porsche, které rovněž přezbrojí na elektřinu. Třeba Cayman.

Audi Sport si nicméně stojí za tím, že nástupce R8 se stane vrcholem elektrické nabídky. Jen připomeňme, že aktuálně nejhbitější elektromobil značky – RS E-tron GT – doluje ze dvou elektromotorů 440 kW, 830 newtonmetrů a stovku zvládá za 3,3 sekundy. Zvládne se novinka dostat pod hranici tří sekund? Něco nám říká, že ano.