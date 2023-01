Nástupce Lamborghini Aventador na prvních nákresech. Přidá na agresi!

Poslední čtvrtletí loňského roku přineslo (již druhý) konec výroby Lamborghini Aventador. S nástupcem se počítá, dokonce si zachová dvanáctiválec, ale stane se z něj plug-in hybrid. Nyní začaly internetem kolovat první obrázky, které naznačují finální vzhled vozu.

Obrázky plug-in hybridního nástupce Lamborghini Aventador se objevily na stránkách Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Jako jejich vlastník je vedeno Automobili Lamborghini S.P.A. a jako autor je veden Mitja Borkert, šéfdesignér značky. Pro jejich pravost hovoří i skutečnost, že pokud se nejedná jen o dočasnou technickou komplikaci, v průběhu psaní tohoto článku obrázky ze stránek organizace zmizely, přestože záznam o duševním vlastnictví jako takový zůstává.

Na první pohled je zřejmé, že se vůz přidrží stylu Aventadoru, jen zásadním způsobem přidá na dramatu. Dle detailů na obrázcích v nepříliš vysokém rozlišení je možné rozeznat dřívější speciality vycházející z Aventadoru, například Sián FKP 37 (příď) nebo Centenario (záď). Dříve pořízené špionážní snímky pak prozrazují, že se v interiéru objeví dvojice dotykových obrazovek a vůz bude zřejmě vybaven jízdním režimem City.

Zrovna u tradičních supersportů asi z elektrifikace není nikdo moc nadšený, ale buďme rádi alespoň za to, že si nástupce Aventadoru vůbec zachová dvanáctiválec. Ten by navíc měl být zcela nový, což by mohlo naznačovat, že ve výrobě nějakou dobru vydrží. Na výsledné naladění plug-in hybridní pohonné soustavy jsme velice zvědaví. O její výkon ale jistě obavu mít nemusíme.

Nástupce modelu Aventador se má představit v průběhu března letošního roku a stejně tak by ještě letos měla odstartovat jeho výroba. Následně se hybridem stane také nástupce menšího modelu Huracán a plug-in hybridní Urus je rovněž v přípravě. Všechna tři auta budou částečně elektrifikována do roku 2024 a v druhé polovině desetiletí přijde plně elektrický model.