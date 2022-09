Nástupce Lamborghini Huracán prý může dostat hybridní V8 s nevšedním přeplňováním

Lamborghini Huracán, které si již v dubnu letošního roku připsalo 20.000 prodaných kusů, patří mezi nejpopulárnější modely italské automobilky. Z trůnu ho sice nejspíš brzy sesadí model Urus, Huracán už je ale na cestě do důchodu a v poslední době se mluví stále častěji o jeho nástupci.

Již delší dobu se přitom ví, že pod jeho kapotou bude elektrifikované pohonné ústrojí. Specifikaci sice neznáme, podle kolegů z Motortrend by však atmosférickou V10 pod kapotou Huracánu mohl nahradit dvakrát přeplňovaný vidlicový osmiválec v kombinaci s elektromotorem. Pohonné ústrojí by však mělo být naladěno vcelku unikátním způsobem.

Namísto klasického přeplňování turbodmychadly v co nejširším spektru otáček by totiž nová V8 měla využívat ke zvyšování výkonu až do 7000 otáček pouze elektromotor. Teprve poté by se do akce měla zapojit turbodmychadla, která by vozu pomáhala s dýcháním v rozmezí 7000 až 10000 otáček. Pokud by se tato spekulace potvrdila, pak by nový přeplňovaný osmiválec mohl svým projevem připomínat chování atmosférického motoru v poměrně širokém spektru otáček.

Namísto velkého elektromotoru by přitom Lamborghini údajně (podle Motortrend) mělo vsadit na kompaktní axiální elektromotor, který má být umístěn mezi spalovacím motorem a převodovkou. Jak je navíc u automobilky Lamborghini zvykem, důraz by měl být kladen také na co nejnižší hmotnost vozu a zejména pak baterií. Zatím však není jasné, zda bude nové Lamborghini klasickým hybridem, nebo plug-in hybridem.

Vývoj nového elektrifikovaného pohonného ústrojí však podle amerických kolegů z Motortrend spotřeboval poměrně velkou část kapitálu, což prý mělo automobilku přimět k využití staršího šasi z modelu Huracán. Šasi však bude zřejmě modernizováno a upraveno pro uložení baterií. Zřejmě kvůli baterkám se pak očekává, že bude novinka i nepatrně větší.

Elektrifikace nástupce modelu Huracán bude dalším krokem automobilky na její současné cestě, jejímž cílem je elektrifikovat do roku 2024 všechny nabízené modely. Elektrifikace tak čeká i nástupce modelu Aventador, zatímco SUV Urus zřejmě dostane plug-in hybridní pohonnou jednotku, odvozenou nejspíš od Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Prvním čistě elektrickým modelem Lamborghini by se pak měl stát nový crossover, jehož premiéra se očekává kolem roku 2028.