Naštvaní lidé kritizují jméno Mustang pro elektrický crossover. Tisíce z nich už podepsaly petici

V pondělí se světu oficiálně představil Ford Mustang Mach-E, dlouho očekávaný elektrický crossover inspirovaný Mustangem, jenž v příštích letech vyrazí do boje s Teslou Modelem X, Jaguarem I-Pace, Audi e-tron či Mercedesem EQC. Ještě před samotnou premiérou ale modrý ovál šokoval oznámením jména. Elektromobil si totiž z Mustangu nevzal inspiraci jen v oblasti vzhledu, ale půjčil si i jeho název. A právě to někteří fandové nemohou překousnout.

A nejde jen o pár výkřiků v diskuzích, na serveru Change.org se objevila dokonce oficiální petice. Ještě včera večer tam bylo něco kolem tisícovky podpisů, dnes ráno už téměř tři a půl tisíce. A počet podepsaných každou minutou roste. Za online peticí stojí automobilový novinář Jimmy Dinsmore, který má k Fordu a mustangům hodně blízko. Je spoluautorem knížek Mustang by Design a Ford Truck History.

Kromě toho se na sociálních sítích objevují příspěvky nespokojených uživatelů se všeříkajícím hashtagem #NotAMustang. „Přejmenujte to na Taurus nebo něco podobného. Označení Mustang je posvátné a nikdy by nemělo být použito jinde,“ píše rozzlobený Matthew. A podobnými vzkazy se to pod peticí jenom hemží: Mustang není crossover, ostuda pro dědictví Mustangu, stačilo jej pojmenovat Mach E…

„Fordu Mustang Mach-E by měl být odebrán tento název i logo. Je to v rozporu s podstatou toho, co Mustang v automobilové historii představuje. Je to urážka pro desítky tisíc milovníků mustangů, kteří tyto auta milují a Ford podporují,“ říká sám autor petice Dinsmore.

Uvidíme, jak se k tomu postaví Ford. Předpokládáme ale, že několik tisíc podpisů na jeho marketingové strategii nic nezmění. Modrý ovál si navíc jistě uvědomuje, že i špatná reklama je reklama.