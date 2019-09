Audi e-tron vs. Mercedes-Benz EQC – Hra o elektrotrůny

V příštích letech se máme připravit na obrovský příval novodobých elektromobilů. Vyzkoušeli jsme tedy první moderní vlaštovky této éry. Které německé SUV na elektřinu nás zaujalo víc?

Úvod, pořizovací náklady Léta se o ní hovořilo, ale až teď nepřichází jen slova, ale i skutky. Doba elektrická je tady. Na automobilovém trhu se začínají objevovat první moderní elektromobily napříč nejrůznějšími značkami. Ty prémiové samozřejmě neotálí a v elektromobilitě, stejně jako ve všem ostatním, chtějí patřit k těm úplně nejlepším. Automobilky Mercedes-Benz a Audi už svá elektrická želízka pro moderní éru mají. My jsme je postavili proti sobě a zjišťovali, které z nich by si zasloužilo usednout na pomyslný elektrotrůn. Audi e-tron už dobře znáte z našeho týdenního testu. Překvapilo nás, že na poměry elektromobilů je to vlastně docela „normální“ auto. Nejen svým vzhledem (tedy až na futuristické řešení s kamerami namísto zrcátek), ale i přístupem k jízdě. Třeba tím, že standardně preferuje plachtění před rekuperací. To Mercedes-Benz EQC pro nás byl doposud větší neznámou, na trh totiž dorazil o něco později (představil se před rokem, ale v Česku se objevil až letos v srpnu). A když zohledníme fakt, že obě auta k sobě mají velmi blízko nejen velikostí, ale i výkonem, kapacitou baterií, deklarovaným dojezdem či cenou, přímému srovnání nic nebránilo. Ceny podobné, rozdíly velké Oba modely se dnes nabízí v jedné jediné specifikaci. Mercedes-Benz EQC nese označení 400 4Matic, Audi e-tron zase 55 quattro. Podrobně se s těmito čísílky seznámíme později, teď jsou podstatné ceny. Stříbrné šípy startují na částce 1.965.900 Kč, zatímco e-tron stojí minimálně 2.122.900 Kč. V základu se tedy bavíme o rozdílu 157.000 Kč. Pádným argumentem může být hlavně to, že za vyšší cenu dostanete větší kus auta. Výbava obou exemplářů je totiž více méně stejně bohatá. Audi e-tron 55 quattro – Když to musí být, ať je to nějak takto Devatenáctipalcová litá kola, automatickou dvouzónovou klimatizaci či adaptivní tempomat dostanete již ve standardu. Procházíme ceník dále a zjišťujeme, že nůžky se začínají více a více rozevírat v prospěch Mercedesu. Parkovací asistent je součástí základní výbavy, zatímco u Audi stojí 11.300 Kč. To samé platí pro ambientní osvětlení interiéru (pro Mercedes standard, u čtyř kruhů příplatek 8.700 Kč) či head-up displej (standard vs. tučný příplatek 40.300 Kč). Dále tu máme položky, za které si připlácíte u obou automobilek. I tady ale čísla hovoří pro Mercedes. Indukční dobíjení telefonu, digitální příjem rádia, metalický lak či vyhřívané sedačky přijdou v Ingolstadtu na menší peníze. To máme korunku ke korunce a nemůžeme se divit, že finální rozdíl v ceně dvou testovaných elektrických SUV s výbavou až po strop přesahuje 560 tisíc korun. Pořizovací náklady Audi e-tron Mercedes-Benz EQC ZÁKLADNÍ CENA Motor 55 quattro 400 4Matic Stupeň výbavy/cena [Kč] -/2.122.900 -/1.965.900 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 7 6 Indukční dobíjení telefonu [Kč] 14.500 6.171 Digitální příjem rádia [Kč] 12.500 7.714 Ambientní osvětlení interiéru [Kč] 8.700 Kč S Klimatizace [Kč] automatická dvouzónová automatická dvouzónová Kola 19" litá 19" litá Metalíza [Kč] 34.800 24.067 Head-up displej [Kč] 40.300 Bez příplatku Palubní počítač [Kč] S S Parkovací asistent [Kč] 11.300 S Nejlepší světlomety [Kč] Matrix LED/42.100 Multibeam LED/S Rezervní kolo [Kč] Sada na opravu Sada na opravu Navigace [Kč] S S Tempomat [Kč] Adaptivní/S Adaptivní/S Vyhřívání sedadel vpředu/vzadu [Kč] 11.100/22.100 (zadní pouze s předními) 10.028/10.028 Ventilovaná přední sedadla [Kč] 23.200 33.323 SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 54.023/8.462 36.419/5.852 Přední/zadní nárazník [Kč] 16.376/9.717 14.921/11.041 Čelní sklo [Kč] 11.506 11.750 Brzdové destičky přední [Kč] 6425 3919 Zrcátko klasické/virtuální [Kč] 7.435/15.100 30.637/- ZÁRUKY Celý vůz/akumulátory (roky) 4 (120.000 km)/8 (160.000 km) 2/8 (160.000 km) Prodloužená záruka 3 roky/150.000 km (28.200 Kč) 3 roky (12.705 Kč) V otázce servisních nákladů už jde o vyrovnanější soupeře. Přední a zadní nárazník či čelní sklo přijdou na zhruba stejné peníze. Větší rozdíly spatřujeme jen u světelné techniky (EQC umí Multibeam LED, e-tron Matrix LED), kde vede Mercedes. Překvapivě velký rozdíl, tentokrát ve prospěch Audi, je u zpětného zrcátka. Zatímco stuttgartští chtějí za kompletní náhradní díl 30.637 Kč, u Audi dáte jen 7435 Kč. Dokonce i virtuální zpětné zrcátko, které měl náš zkoušený exemplář, je coby náhradní díl o více než polovinu(!) levnější než konvenční řešení od Mercedesu. Oba výrobci poskytují záruku na akumulátory 8 let nebo 160.000 km, podle toho, co nastane dříve. Standardní záruka na celý vůz je u Mercedesu dva roky, Audi nabízí dva roky navíc, avšak s maximálním nájezdem 120.000 km. Šípy nabídnou prodlouženou záruku na tři roky za 12.705 Kč. V případě Audi nejenže stojí více než dvakrát tolik, ale ještě je limitována nájezdem 150.000 km. HODNOCENÍ POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ Audi e-tron Mercedes-Benz EQC Základní cena 7 8 Standardní výbava a příplatky 7 9 Servis 8 8 Záruky 7 8 Průměr 7,25 8,25

Design, interiér Normální vs. futuristický S rostoucím počtem elektormobilů na trhu je zajímavé sledovat, jak odlišně automobilky k jejich začlenění do svých flotil přistupují. Zatímco někteří berou elektřinu jen jako další druh pohonu vedle konvenčních spalováků, jiní dělají zbrusu nové modely. To je případ i naší srovnávané dvojičky, byť je pravda, že základy obou aut pochází z modelů, které již nějaký čas po silnicích jezdí. EQC našlo dárce v modelu GLC, e-tron zase využívá architekturu Q5 a Q7. K čemu tyto dvě značky přistupují výrazně odlišně, to je designové provedení elektromobilů. Audi vsadilo na konvenční tvary, které se výrazně neodlišují od klasických modelů. E-tron nemá zaslepenou masku chladiče a elektrický pohon vlastně prozradí až detaily. Například chybějící víčko palivové nádrže či absence koncovek výfuků, které jsou v nárazníku pouze naznačeny. Nutno říct, že tento přístup volí méně početná skupina značek. Narychlo mě napadá ještě Jaguar I-Pace, potom už byste ale „normální“ elektromobil hledali těžko. Vzhled je vždycky subjektivní záležitostí, ale jedno je jasné: pokud se vám líbí nedávné audiny, e-tron vás rozhodně nezklame. Audi e-tron vs Mercedes-Benz EQC To Mercedes-Benz EQC vám na první pohled vpálí, že je tady něco jinak. Auto je celkově oblejší a uhlazenější, příď má sice několik samostatných prvků z různých materiálů a barev, tvarem se ale společně se světlomety tváří jako jeden celek. Oproti e-tronu má výrazněji se svažující záď, na které rovněž nechybí naznačené koncovky výfuků. Výsadou obou elektromobilů jsou sdružení svítilny vzadu. Ovšem pozor, EQC má svítící linku také vpředu. Nachází se nad maskou a na tradiční světlomety nenavazuje přímo. Elektrický Mercedes-Benz EQC vstupuje na český trh. Seznamte se s důležitými čísly Abych řekl pravdu, kdybych viděl fotografie našeho srovnáváku ještě před prvním osobním seznámením se s auty, na celé čáře by u mě vyhrál vzhled e-tronu. Jenže jak postupovaly testovací dny, představte si, že ten „ocucaný“ Mercedes se mi líbil víc a víc. Nějak jsem mu začal přicházet na chuť. Vím, že hodnocení vzhledu je vždycky subjektivní, po společném soužití s oběma vozy ale musím říct, že Audi se mi pořád líbí víc, ale už ne takovým rozdílem. Zákazníci vybírající mezi těmito dvěma vozy si navíc mohou vybrat, jestli chtějí dát volbu alternativního pohonu na obdiv, nebo jej naopak nijak nevystavovat. Oba vozy dostávají již v základu devatenáctipalcová kola. Naše vybavenější exempláře mají obutí větší. EQC dvacítky, e-tron dokonce jednadvacítky. Nakonec právě kola asi nejvíce prozrazují elektrický pohon. Jsou totiž maximálně přizpůsobena aerodynamice, což se odráží ve vzhledu, který... no, za srdce zrovna nechytne. Jak už jste si jistě stačili všimnout, testovaný e-tron byl vybaven virtuálními zpětnými zrcátky (je to stejný vůz, jaký jsme testovali už v květnu, jen nafasoval „elektrické“ registračky). Tomuto prvku jsme se podrobně věnovali už v klasickém testu, ve kterém najdete i video. Jen připomeňme, že kamery namísto zrcátek promítají obraz na OLED displeje s rozlišením 1280 x 1080 pixelů a „natočení“ zrcátek se nastavuje jednoduše dotykem. Připravte se, že na inovativní řešení si budete minimálně několik dní zvykat. V celkovém hodnocení jsem to ale nijak nezohledňoval. E-tron totiž (na rozdíl od takové Hondy e) dodává virtuální zrcátka na přání (za 44.700 Kč), standardem jsou i nadále klasická skla. Zákazníci Mercedesu by tuto fíčuru v ceníku zatím hledali marně. HODNOCENÍ DESIGNU Audi e-tron Mercedes-Benz EQC Vnější vzhled 10 8 Vnitřní vzhled 9 9 Zpracování 9 9 Ergonomie 8 8 Konektivita 9 9 Průměr 9,00 8,60 Kabiny bez překvapení Interiéry obou vozů se ve srovnání s konvenční modely liší už podstatně méně. To ale rozhodně není na škodu, protože v obou případech jsou plné prémiových materiálů, luxusně zpracované a překypující chytrými řešeními konektivity. Audi vsadilo na plně digitální pracoviště, které už dobře známe z velkých limuzín a SUV čtyř kruhů. Středobodem všeho dění jsou tři obrazovky. Kromě digitálního přístrojového štítu ještě klasický displej multimediálního systému (10,1 “), jenž je doplněn o spodní obrazovku (8,6 “). Tyto dva displeje disponují haptickou zpětnou vazbou, pokud by vám ale nevyhovovala, můžete ji vypnout a spoléhat na klasický dotyk. Chvilku to trvá, ale nakonec se s tímto pracovištěm sžijete a na nastavování teploty sunutím prstu vám nepřijde nic zvláštního. Jednoznačně je to nejpovedenější řešení mezi vozy, které už této funkci nevyhrazují klasické otočné ovladače. Ani řešení Mercedesu nám není úplně cizí. Tady multimediální systém zastupují dvě 12,3palcové obrazovky v jednom rámečku, takže se tváří jako celek. Líbí se mi, že pro vybrané funkce zachovaly šípy klasická tlačítka na středové konzole. To by v mých očích znamenalo i plusové body v hodnocení. Jenže je tu zase jiná věc, kterou umí lépe Audi: samotné ovládání. Nejnovější mercedesy dostávají namísto otočného ovladače dotykový touchpad, se kterými se mi ani po několika dnech nepracovalo tak komfortně, jako s předchozím řešením. To samé platí pro dotykové plošky na volantu, jimiž listujete v menu digitálních budíků, případně měníte jejich vzhled. Na volantu e-tronu jsou pro tyto funkce vyhrazena tlačítka, takže je celková obsluha snazší. Mercedes-Benz EQC Oba vozy disponují hlasovým asistentem, Mercedes jej však prostřednictvím infotainmentu MBUX vypiplal k dokonalosti. Na rozdíl od e-tronu jej nemusíte aktivovat stisknutím tlačítka, ale stačí pronést úvodní frázi „Hej, Mercedesi“. Nebo vlastně „cokoliv, Mercedesi“. Vtipná situace nastala, když jsme v autě jeli s kolegou Davidem Burešem, který prohlásil, že cosi ve výbavě má Mercedes i Audi. Hlasový asistent byl okamžitě v pozoru a už se tázal, co máme na srdíčku. A když mi systém na otázku, co si myslí o BMW, odpověděl, že ho má rád, hlavně ve zpětných zrcátkách, rozesmálo to nejednoho spolucestujícího. Oba hlasové systémy umí komunikovat v českém jazyce a fungují zhruba stejně spolehlivě. Jasně, pořád se najdou fráze, které dělají trochu problém, ale rozhodně jsou to nejpokročilejší řešení dneška. Euro NCAP 2019: Audi e-tron – Pět hvězd pro elektrické SUV Čím se Mercedes ještě může pochlubit na rozdíl od Audi, to je navigační systém s rozšířenou realitou. Když zadáte cílovou destinaci a vyrazíte na cestu, v okamžiku odbočení se vedle mapy objeví obraz z přední kamery, do kterého se vkládají virtuální šipky. Snadněji tak poznáte, kdy a kam odbočit. Řešení je to spíše efektní a pomůže třeba na složitějších křižovatkách v místech, která tak dobře neznáte. A co prostory pro posádku? V obou případech velmi dobré. Audi je o něco větší a může těžit z delšího rozvoru. Vepředu má navíc šikovně vykrojenou přístrojovou desku, takže tu má spolujezdec více místa pro nohy. U obou vozů ale platí, že prostor kolem sebe vám nebude scházet v ani jedné z řad. V EQC je ho sice na zadní lavici o něco méně, zohledníme-li ale fakt, že auto je celkově menší a ještě dostává svažující se střechu, rázem mu nemůžeme nic vytknout. S výškou 176 cm mi zůstává dostatečná rezerva před koleny i nad hlavou a stejný názor má i o deset centimetrů vyšší kolega, kterého jsem taktéž poprosil o porovnání. Samozřejmostí jsou v obou případech měkčí a komfortní sedačky. Jsou naddimenzované, takže se do nich vejdou i urostlejší postavy. Ideální řidičská pozice se mi v obou autech hledala snadno. Z rozměrové výhody těží Audi především v zavazadelníku. Oba vozy jej mají vcelku mělký a nakládací hrana je výše, pod podlážku se ale vejdou další drobnosti, jelikož obě auta jsou vybavena jen sadou na opravu pneumatik. Papírové srovnání 500 vs. 660 litrů ve prospěch Audi není jen marketingovým trikem. Už na první otevření kufru je vám jasné, že se sem poskládá více zavazadel. Obě víka se otevírají dostatečně vysoko, otvor v případě e-tronu je ale větší, takže se nákup nakládá snadněji. Pro e-tron i EQC platí, že zadní lavici sklopíte v poměru 40:20:40 a získáte tak téměř rovnou ložnou plochu pro přepravování delších předmětů. Audi e-tron A ještě jedna výhoda Audi v praktičnosti. Na rozdíl od svého soka nabízí odkládací prostor také pod přední kapotou. Vejde se sem například nabíjecí kabeláž, která vám nebude cestovat po kufru. I Mercedes má pod kapotou plastové víko, které lze otevřít, pod ním se ale nachází jen a pouze komponenty pohonného ústrojí. Elektromobil vzniká na stejné lince jako konvenčně pohánění sourozenci, tudíž se v některých ohledech muselo sáhnout ke kompromisům. HODNOCENÍ INTERIÉRU Audi e-tron Mercedes-Benz EQC Prostornost 9 8 Přední sedačky 8 8 Zadní sedačky 8 8 Kufr 9 7 Variabilita 8 8 Průměr 8,40 7,80

Motor, jízdní vlastnosti Jsou si blízcí Jestli k sobě mají EQC a e-tron někde hodně blízko, pak jsou to jednoznačně technické parametry pohonného ústrojí. V obou případech se bavíme o dvou asynchronních elektromotorech (jeden na každé nápravě), které tvoří pohon všech kol (proto označení 4Matic a quattro). Čtyřstovka v názvu Mercedesu odkazuje na zaokrouhlený počet koní, číslo 55 nám, stejně jako u ostatních vozů Audi, zůstává záhadou. Mercedes-Benz se chlubí výkonem 300 kW a 765 newtonmetry točivého momentu. Audi v základu uvádí sílu 265 kW a točivý moment 561 N.m, ale pozor. V režimu boost dokáže krátkodobě (po dobu až osmi sekund) poskytnout sílu 300 kW a 664 newtonmetrů krouťáku. Byť je pohotovostní hmotnost více méně stejná (u obou aut téměř 2,5 tuny), akceleraci z klidu na stovku zvládá lépe EQC, které je s hodnotou 5,1 s o šest desetin hbitější než e-tron. Maximální rychlost je samozřejmě elektronicky omezena, Audi ale bylo o 20 km/h benevolentnější, jede až 200 km/h. Jak se oběma elektromobilům daří bojovat se zákony fyziky, jsme nezjišťovali jen z tabulkových hodnot, ale i na ploše letiště prostřednictvím měřící techniky. Tady jsme navolili nejdynamičtější režim v nabídce a zjistili, že EQC je opravdu o něco hbitější. Pružnou akceleraci z 60 na 100 km/h zvládlo o tři desetinky svižněji (2,3 s). Zrychlení 80-120 km/h dopadlo rovněž lépe pro stříbrný šíp, tady už ale s rozdílem pouhých dvou desetin (3 vs. 3,2 sekundy). Tyto rozdíly v celkovém hodnocení považujeme za zanedbatelné. Euro NCAP 2019: Mercedes-Benz EQC – Pět hvězd pro elektrické SUV Oba elektromobily samozřejmě disponují systémem rekuperace, každý k ní ale přistupuje po svém. Protože Audi e-tron se chce co nejvíce přiblížit běžným vozům, standardně vůbec nerekuperuje, ale plachtí. Úroveň rekuperace můžete nastavit pádly pod volantem ve třech krocích, nikdy ale nezůstane uložena trvale. To Mercedes naopak k rekuperaci vybízí, a nabízí hned pět režimů. Ten s označením D+ rovněž plachtí, zbylé ale nějakým způsobem rekuperují. Nejzajímavější je určitě D Auto, kdy se vůz na základě podmínek na trase stará o rekuperaci sám. Právě toto řešení se mi nakonec líbilo nejvíce, respektive mě jako řidiče nejméně obtěžovalo. Na výraznější rekuperaci a ovládání vozu jedním pedálem jsem si ani po týdenních jízdách nemohl zvyknout a po čase se raději vrátil k plachtění. Rekuperace sice může „navrátit“ nějaký ten kilometr dojezdu (počítadlo při výraznějším rekuperování z kopce skutečně nějaký ten kilometr přihodilo), ale v praxi jsem se spíše dostával do situací, kdy jsem sílu rekuperace neodhadl a abych nebrzdil provoz, musel zareagovat sešlápnutím plynového pedálu. Neříkám, že systém neplní svou funkci, mně osobně ale pořád nejvíc vyhovovala klasika. HODNOCENÍ MOTORU Audi e-tron Mercedes-Benz EQC Zrychlení 8 9 Pružnost 8 8 Spotřeba udávaná 8 8 Spotřeba v testu 8 9 Odhlučnění motoru 9 9 Průměr 8,20 8,60 Nabito rychle, ale pořád jen někde Akumulátory v útrobách přidávají oběma vozům stovky kilogramů, ale pozor. Rozdíl v kapacitě není tak velký, jak by se z počátku mohlo zdát. Audi e-tron se chlubí kapacitou 95 kWh, zatímco EQC „jen“ 85 kWh. To se ale bavíme o celkové kapacitě, a ne té využitelné. Ve skutečnosti tedy u Audi dobíjíte 84 kWh, v EQC zase 80 kWh. Z rozdílu 10 kWh jsou najednou jen čtyři. Automobilky se touto rezervou chrání před dřívějším opotřebením baterie, čímž se snižuje její kapacita a logicky i dojezd. Mercedes-Benz EQC A jak že tyhle balíky baterií dobíjet? Možností je více. Využít můžete dokonce i klasickou domácí zásuvku, tady ale počítejte s tím, že kompletní dobití potrvá desítky hodin. Párkrát jsem ale domácí zásuvku přeci jen využil (protože široko daleko od domova nemám jinou možnost). Když si necháte auto zapnuté přes noc, pár procent a desítek kilometrů dojezdu to udělá. Vhod přišla rychlonabíječka s výkonem 50 kW nedaleko naší redakce. Neměřil jsem to přesně na minuty, ale když jsem ke stojanu dorazil se zbývajícími dvaceti procenty, po necelých dvou hodinkách jsem se mohl vrátit a měl jistotu, že bude doplněno do sta procent. Poslední procenta se v obou případech doplňují pozvolněji, z nuly na 80 % je to ale docela fičák. Takže i když tu budete stát nějakou hodinku, dostanete desítky procent. Sáhnout můžete také po nabíjení střídavým proudem, e-tron jej umí výkonem až 11 kW, EQC o něco méně – 7,4 kW. Také v rychlonabíjení mají čtyři kruhy výhodu. Zvládají totiž výkon až 150 kW, zatímco EQC „jen“ 110 kW. Audi e-tron rozšiřuje nabídku. Základní verze elektrického SUV má slabší výkon a horší dojezd Dobito tedy máme, tak se pojďme podívat na spotřebu. Není žádným tajemstvím, že e-tronu chutná, což ukázal už náš dřívější test. Tehdy jsme se běžným tempem na okreskách pohybovali okolo 26 kWh, neustále popojíždění ve městě či dálniční přesuny si vezmou zhruba 30 kWh. Do práce jezdím 110 kilometrů, 70 po dálnici, zbytek tvoří okresky a popojíždění městem. Se zapnutými spotřebiči a předpisovou jízdu to v e-tronu přineslo apetit nějakých 29 kWh. EQC bylo v průměru úspornější o nějaké 3 kWh. Deklarované dojezdy sice vypadají slibně, realita je ale pořád trošičku jinde. Ani v jednom z aut se ale nemusíte bát, že byste i se všemi zapnutými spotřebiči nezvládli minimálně 300 kilometrů. A to jsme jezdili v době, kdy se teplota v ranních hodinách pohybovala mezi pěti a deseti stupni Celsia.

V přímce opojně, zatáčky obstojně Jestli je na elektromobilech něco kouzelného, pak je to určitě okamžité vystřelení z místa. Vozy mají k dispozici plný točivý moment od počátku a z každého odpíchnutí se od semaforů můžete udělat zábavný proces. V obou vozech přepínáme do sportovních režimů a zkoušíme plnou akceleraci za městem. EQC na sešlápnutí plynového pedálu reaguje ještě o něco živěji, v obou případech jste ale zataženi do sedačky a užíváte si ten opojný pocit, který s rostoucí rychlostí ne a ne povadnout. Všechno to samozřejmě doprovází absolutní ticho, jen občas zaregistrujete decentní ševelení pohonného ústrojí. Obě kabiny jsou skvěle odhlučněné a stvořené pro maximální komfort posádky. Jestli se dostaví nějaký ruch, pak je to až aerodynamický svist při dálničních rychlostech. Trochu výraznější je u e-tronu, stejně jako valivý hluk od kol. V obou případech se ale bavíme o únosné normě, nic, co by vás na dlouhých cestách mělo obtěžovat. Dynamické měření Audi e-tron Mercedes-Benz EQC Pneumatiky Good Year SUV Pirelli Scorpion Verde Rozměr pneumatik 265/45 R21 235/50 R20 (vpředu), 250/45 R20 (vzadu) Pružnost 60-100 (km/h)/80-120 (km/h) [s] 2,6/3,2 2,3/3 Skutečná rychlost při tachometrových 50, 90 a 130 km/h [km/h] 47,2/86,9/126,4 47,8/85,7/126,1 Jenže každodenní cesty nejsou jen o rovinkách, takže se vydáváme na klikaté okresky. A tady už je rozdíl podstatně větší. Ani jedno auto nedokáže hmotnost navíc zamaskovat zcela, EQC se to ale daří výrazně lépe. Zatáčkami se proplétá jako každé jiné SUV, zatímco na e-tronu jako byste podstatně výrazněji cítili veškerá ta kila navíc, která s sebou táhnete. S tím samozřejmě dříve přichází nedotáčivost a nutnost zvolnit. Ani jedno auto není stavěno na nějaké sportování, ale když na to přijde, pod parou to EQC umí lépe. Výkon brzdových soustav je v obou případech shodně dobrý. Nastupují okamžitě a s těmi 2,5 tunami si dokáží poradit. Zatímco Audi e-tron dostává vzduchový podvozek, EQC je vybaveno poněkud netradiční kombinací ocelových pružin vpředu a měchů vzadu. V praxi jsme ale výrazné rozdíly v komfortu nepociťovali. Oba elektromobily zvládají i velké nerovnosti bez kopanců do karoserie a posádka netrpí ani na městských kostkách. Na obouvaných dvacítkách, respektive jednadvacítkách se vozy chovají mimořádně kultivovaně a pohodlně. HODNOCENÍ JÍZDNÍCH VLASTNOSTÍ Audi e-tron Mercedes-Benz EQC Ovladatelnost 8 9 Komfort odpružení 8 8 Odhlučnění podvozku 8 8 Řízení 8 8 Rekuperace 8 8 Brzdy 8 8 Průměr 8,00 8,17

