Musk už okomentoval nový Ford Mustang Mach-E. Jeho reakce vás nejspíš překvapí

Když Porsche představilo svou výkonnou elektrickou limuzínu Taycan, konkurenta Tesly Model S, dočkalo se od Muska pořádné spršky kritiky. Šéf Tesly kritizoval označení modelů „Turbo“ a servítky si nebral ani s parametry nového Taycanu, který prý zaostával za Teslou Model S Performance v akceleraci, dojezdu i maximální rychlosti.

Elon Musk navíc prostřednictvím Twitteru přislíbil, že pošle Teslu Model S na Nürburgring, aby zde Porsche Taycan připravila o titul nejrychlejšího čtyřdveřového sedanu. A to se Tesle skutečně podařilo, ačkoliv se nejednalo o Model S Performance, ale zcela nový a stále ještě oficiálně nepředstavený Model S Plaid, který dostal řadu vylepšení.

Mohlo by se tedy zdát, že Elon Musk to žádnému ze svých konkurentů nehodlá ulehčit. Ovšem v případě nově představeného elektrického SUV Ford Mustang Mach-E nás všechny trochu zaskočil. A jak jinak než na Twitteru.

Pod příspěvkem Fordu, který nabízí možnost předprodeje elektrického Fordu Mustang Mach-E, se totiž objevil Muskův komentář: „Gratuluji k Mach E! Udržitelné/elektrické vozy jsou budoucností! Rád vidím takové oznámení od Fordu, neboť bude motivovat k elektrifikaci i další automobilky.“ Ford samozřejmě nenechal komentář od Muska bez povšimnutí a dodal „Díky Elone. Nemůžeme (s tebou) více souhlasit. Uvidíme se na nabíječce!“

Congratulations on the Mach E! Sustainable/electric cars are the future!! Excited to see this announcement from Ford, as it will encourage other carmakers to go electric too.