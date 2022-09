Natankujte raději dnes, benzin přes víkend nejspíš zdraží. Co je příčinou?

Ceny ropy sice v posledních týdnech klesají, což se pozitivně projevilo také na poklesu ceny benzínu, který jen za posledně měsíc zlevnil zhruba o tři koruny. Se začátkem příštího měsíce však můžeme očekávat opětovné zdražení, které může být na některých místech skokové. Co je příčinou?

Mnozí možná již zapomněli, že vláda kvůli vysokým cenám pohonných hmot dočasně snížila spotřební daň na paliva, jak připomněli kolegové z Blesk.cz. Namísto 12,84 Kč se tak od 1. června z benzínu odvádělo jen 11,34 Kč. To se díky proměnnému DPH na mnoha místech promítlo do rychlého zlevnění benzínu až o cca 1,80 Kč.

Nižší spotřební daň však platí pouze na přechodnou dobu, která v případě benzínu končí právě dnes, tedy 30. září. Snížená spotřební daň na naftu nicméně zůstává v platnosti až do konce roku. Z částky 8,45 Kč na litr se tak k částce 9,95 Kč na litr posune až začátkem ledna 2023.

Co ale můžeme od zítra čekat na čerpacích stanicích? „Ve chvíli, kdy se zlevňovalo, tak se to rychle přeneslo do koncových cen. Když jde ale o zdražení, tak se to přenese ještě rychleji. Řidiči by si měli rychle natankovat,“ uvedl pro Blesk Štěpán Křeček, hlavní ekonom BHS.

Situace se samozřejmě může lišit od čerpací stanice k čerpací stanici. Například představitelé sítě TANK ONO již potvrdili, že neplánují zdražovat skokově. Řetězec plánuje naplnit zásobníky a nižší cena by mohla vydržet až do konce víkendu. Podobný přístup se dá očekávat také u dalších seriózních pumpařů, nemusí to však být pravidlo a někteří se možná pokusí na situaci profitovat, jak upozornil Křeček.

Navzdory očekávanému skokovému zdražení se však předpokládá, že díky nadále klesající ceně ropy bude benzín opět postupně zlevňovat. Pokles na stávající úroveň by podle Štěpána Křečka mohl trvat zhruba 4 až 5 týdnů. Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, pak v rozhovoru pro Blesk.cz očekává nejprve zdražení asi o korunu, na současné hodnoty by se však ceny benzínu mohly podle jeho názoru vrátit už během poloviny října.