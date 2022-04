Návrat italského drobečka? Mezi novými modely Alfa Romeo může být i hatchback MiTo

Hatchback Alfa Romeo MiTo se prodával od roku 2008 do roku 2019, přímého nástupce však zejména kvůli slabým prodejům nedostal. Jeho nepřímým nástupcem by se mohl stát nový malý crossover s vývojovým názvem Brennero. Šéf Alfy Romeo pro Velkou Británii však v rozhovoru pro britský Autocar naznačil, že je dost možná v jednání přímo nové MiTo.

Pole malých hatchbacků je mezi prémiovými značkami neúrodné. Jeden z posledních prémiových modelů v B segmentu je Audi A1, které už však dle slov německé automobilky novou generaci nedostane. Jak jinak, než kvůli nízkým prodejům a maržím zároveň.

Podmínkou návratu malého hatchbacku by musela být každopádně jeho elektrifikace. Díky Stellantisu by nové MiTo mohlo sdílet platformu e-CMP, na které již působí Peugeot e-208, Opel Corsa-e, Citroen C4 a DS 3 Crossback. Ostatně na stejné platformě by se mělo objevit malé SUV “Brennero”. Ve hře je však také sdílení techniky s novým Fiatem 500 nebo nově vyvinuté elektrické platformě STLA Small pro vozy ze segmentu A/B/C.

Pokud nové MiTo vznikne, určitě dostane pět dveří. Jeho třídveřové provedení bylo totiž v minulosti bráno jako další důvod neúspěchu malého hatchbacku. Alfa Romeo se chystá do roku 2030 uvést hned 8 nových modelů. Kromě Brennera nebo elektrických nástupců Giulie a Stelvia se chystají další dvě větší SUV a velký sedan. Dalším do party tedy může být právě MiTo a také se spekuluje o návratu sportovního kupé GTV, které jsme od italské značky dostali ve dvou generacích. Produkce druhé generace byla zastavena v roce 2005.

Autor: Dominik Kovář