TEST Audi RS 4 Avant competition plus – M3 Touring na mušce

Automobilka z Ingolstadtu představila sportovní kombi RS 4 Avant s balíčkem competition plus s manuálně stavitelným podvozkem. Už jste něco podobného u sériového auta viděli?

Prostoru v obou řadách není na rozdávání. Prémiová architektura s motory uloženými podélně zkrátka ubírá centimetry pro posádku, to není žádná novinka. Audi RS 4 Avant se proto uvnitř tváří spíše jako průměrně vzdušný kompakt, ačkoliv oficiálně patří o třídu výš. S tím se však musíte smířit i u konkurenčních modelů od BMW a Mercedesu, byť u audi je to podpořené nejstarším konstrukčním základem.

Audi RS 4 Avant competition plus

Někdo si může stěžovat na malý, „pouze“ 10,1palcový středový displej, který obsluhuje prakticky výhradně dotykem, jenže jakmile vaše oči sjedou o několik centimetrů dolů, srdce zaplesá. V Ingolstadtu totiž do řady A4 nadále instalují pořádné otočné ovladače pro nastavování teploty ventilace a rozměrná fyzická tlačítka, s kterými si můžete hrát i poslepu. Takový způsob je minimálně z mé zkušenosti výrazně bezpečnější než zmatené ťukání po displeji, kdy se za jízdy snažíte snížit/zvýšit teplotu klimatizace či vypnout vyhřívání sedadel.

Jestliže BMW 3 po modernizaci z roku 2022 ztratilo většinu fyzických ovladačů, kvůli čemuž teplotu ventilace a klimatizaci obecně nastavujete na středovém displeji, Audi RS 4 Avant si zachovává základ z poloviny minulé dekády. A díkybohu za to!

Pokročilejší variantu plus přidává ještě dynamické řízení, pneumaticky nastavitelnou bederní opěrku s masážní funkcí, pohon všech kol quattro se sportovním diferenciálem a především podvozek s manuálně nastavitelnými tlumiči pérování, odskoky a kompresí. V tomhle případě už v autosalonu Audi necháte navíc 352.700 Kč, se skořepinami opět ještě o obligátních 26 tisíc víc.

Dále ve standardu dostanete přední světla s technologií Matrix s jednotlivými světelnými segmenty pro vykrývání okolního provozu, koncová světla s dynamickou funkcí, RS sportovní výfukový systém plus s matně černými koncovkami, čalounění sedadel v kombinaci mikrovlákna Dinamica s kůží a zvýšení maximální rychlosti z 250 na 290 km/h. Za takový základ dáte 233.900 Kč. V případě volby předních skořepin si připlatíte rozumných 26 tisíc.

Audi RS 4 Avant competition plus

Německá automobilka totiž před necelými dvěma roky pro modely RS 4 s RS 5 představila volitelné balíčky competititon a competition plus. Ty kupodivu s vidlicovým šestiválcem o objemu 2,9 litru neudělaly nic. Testované Audi RS 4 Avant má proto standardních 331 kilowattů, kdežto konkurenční BMW M3 Touring Competition M xDrive se chlubí výkonem vyšším o nezanedbatelných 44 kW. Leckoho by tenhle rozdíl mohl odradit, jenže nedejte na první dobrou. Však se k tomu také dostanu.

Facelift nejsilnějšího Audi A4 se představil již před více než čtyřmi lety, oprašovat jednotlivosti proto nemá cenu. Samotná modelová řada s označením B9 je tu ostatně s námi již od roku 2015, na dveře tudíž už pomalu ťuká zasloužený důchod. Konstrukční stáří ovšem na kvalitách konkurenta BMW 3 a Mercedesu C nijak neubírá. Přinejmenším v případě ostré verze RS 4 Avant jsme se totiž až téměř na samotném sklonku jejího života dočkali toho, po čem jsme toužili snad celou dobu.

Motor, jízdní vlastnosti

Máte to ve svých rukou

Díky volbě balíčku competition plus již ve standardu dostanete světlost nižší o 10 milimetrů, což ale moc nepotěší přední „lízátko“, které se na větších nerovnostech otírá o asfalt. Zároveň máte k dispozici tužší odpružení než u standardního modelu, jinak byste na rozbitých českých cestách skákali jako na pružině.

Podle Audi existuje snad až 3000 možných kombinací, jak pérování u paketu competition plus nastavit. Sílu roztažnosti tlumiče upravujete v jeho horní části, stačí tedy zvednout kapotu. Rychlost reakce se však už nastavuje kolečkem ve spodní části tlumiče, kvůli čemuž musíte odmontovat kolo. Automobilka vám navíc dodá ještě sadu klíčů, kterými si můžete už také nízkou světlost ještě o deset milimetrů snížit. V našich podmínkách tak možná na okruhu.

K dispozici máte tovární brožuru, která vám pomůže osvětlit jednotlivé kroky a nasměruje vás k tomu, abyste si podvozek naladili podle vlastních představ. Objektivně si ovšem myslím, že drtivá většina majitelů na něj výrazněji sáhne maximálně jednou či dvakrát v životě a spokojí se s jedním „setupem“.

To ale vůbec nevadí, vrcholná varianta Audi RS 4 Avant totiž i tak působí jako z jiného těsta. Je mnohem soustředěnější, tužší, přesnější, až máte pocit, že řídíte zcela jiné auto. Standardní provedení je totiž vlastně velmi příjemným společníkem na každý den, jehož potenciál se skrývá především ve vysokém výkonu. Sportovněji naladěný podvozek v jeho případě tolik necítíte.

Zato s paketem competition plus je ostré kombi velmi tuhé a na nerovnostech se skoro ani nepohne. Tahle konzistentní chování je žádoucí na okruhu, na běžných cestách je ovšem černé Audi RS 4 Avant možná až příliš tuhé. Z velmi rychlého kočáru na každý den se proto stává spíše víkendová záležitost na zakroucené silnice. Ani konkurenční BMW M3 Touring na 21palcových ráfcích nemělo takhle tuhý podvozek.

Ten však musím pochválit za vynikající tlumení nerovností. Rázy od kol stačily pohltit pneumatiky o rozměru 275/30 a nekompromisní tlumiče pérování. Německé kombi tudíž téměř dokonale kopíruje povrch silnice, což na rozbitých pražských cestách není úplně ideální. V ostatních případech si ovšem užijete spoustu zábavy.

Audi RS 4 Avant competition plus

V nejlepší formě

Balíček competition plus Audi RS 4 promění ve velmi soustředěného sportovce, takovou osobnost jsem přitom u něj dosud neznal. Řízení je rázem přesnější, reakce auta rychlejší. Je zkrátka vidět, že v Ingolstadtu se chtěli přiblížit mnichovskému konkurentovi, když třetí do party v podobě Mercedesu-AMG 63 přezbrojil na těžký plug-in hybridní čtyřválec, který atletickému sportu příliš neholduje. Za volantem ostrého audi se tudíž dočkáte něčeho, co mu bylo doposud zapovězeno.

Hutnější zvuk výfukové soustavy dává jasně najevo, že máte co dočinění s opravdovým vrcholem modelové řady. Jestliže běžné RS 4 Avant je neskutečně rychlé, ale zároveň vlastně komfortní a nijak vás nenutí nikam spěchat, s competition plus je o poznání více natěšené.

Před každou zatáčkou se proto budete těšit, až si levým pádlem podřadíte. Ze zadních rour se ozve praskání a vy příjemným volantem s věncem potaženým Alcantarou nasměrujete příď, kam potřebujete. A vůz vás na slovo poslechne.

Zmínit musím také špičkové brzdy. Už dlouho jsem nezažil, aby sériové auto tahle razantně reagovalo na sešlápnutí brzdového pedálu. Stačilo ho jenom trochu stlačit a RS 4 se prakticky zastavilo. Brzdění proto vyžaduje citlivou nohu, rychle si na jeho citlivost ale zvyknete. A pak si budete sílu soustavy neskutečně užívat. Do pedálu totiž stačí jenom lehce cvrnknout, nechat přenést hmotnost na přední kola a těsně za vrcholem oblouku přidat plyn. Pohon všech kol sice preferuje zadní nápravu, ovšem subjektivně v lehce menší míře než BMW M3 Touring.

Audi RS 4 Avant vás i díky širokým gumám krásně vytáhne ven ze zatáčky. Tužší odezva posilovače řízení je moc fajn, velké množství informací od předních kol ale nečekejte. Ta doba je obecně pryč. I tak vás ale kombi z Ingolstadtu dokáže vtáhnout do děje.

Audi RS 4 Avant competition plus

Šestiválec o objemu 2,9 litru sice na svého bavorského kolegu ztrácí, v reálném životě ovšem rozdíly snad ani nepostřehnete. Ve sportovním režimu a s manuálním řazením pádly je audi rychlejší než objektivně potřebujete. Odezva na plynový pedál je tak akorát rychlá, aby RS 4 nepůsobilo jankovitě. Osmistupňový automat od ZF v Ingolstadtu sice neumějí naladit tak dobře, jako jejich kolegové z Mnichova, v zápřahu ovšem jednotlivé kvalty sází naprosto suverénně.

Spotřeba nad deseti litry je v tomhle případě standardem, pokud se však ovládnete a budete potenciál motoru využívat jen z malé části, dostanete se klidně i lehce pod devět litrů. Ovšem velmi defenzivním stylem jízdy, což u takhle schopného auta stejně dlouho nevydržíte.